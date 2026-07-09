IBM, 2026년 Gartner Magic Quadrant 재무 및 회계 BPO 부문 리더 기업으로 선정

지난 한 해 동안 IBM은 조달-지불(P2P), 주문-현금화(O2C), 기록-보고(R2R)를 포함한 주요 프로세스에 에이전틱 AI를 임베딩하여 재무 운영 역량을 크게 향상시켰습니다.

이러한 발전으로 인해 자동화를 넘어 재무와 비즈니스 간의 보다 직관적이고 지능형 상호작용이 가능해집니다.

이제 비즈니스 사용자는 페르소나 기반 경험을 통해 대화형 인터페이스와 자연어 쿼리를 사용하여 보다 자연스러운 방식으로 재무 운영과 상호 작용하여 더 빠르게 인사이트를 얻을 수 있습니다. 사용자는 복잡한 시스템이나 정적 보고서를 탐색하는 대신 간단히 질문하고 실시간으로 실행 가능한 권장 사항을 받을 수 있습니다. 이러한 변화로 인해 재무가 비즈니스에 있어 더욱 적극적이고 전략적인 파트너로 자리매김할 수 있습니다.