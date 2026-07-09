IBM, 2026년 Gartner Magic Quadrant 재무 및 회계 BPO 부문 리더 기업으로 선정

IBM은 2026년 Gartner Magic Quadrant에서 재무 및 회계 비즈니스 프로세스 아웃소싱(BPO) 부문에서 리더 기업으로 선정되었습니다.
이번 선정은 IBM에게 있어 오늘날의 강력한 실행력과 재무 운영의 미래를 만들어가겠다는 지속적인 헌신을 모두 반영하는 것입니다. 이러한 입지는 IBM이 혁신, 자동화, AI 기반 혁신에 대한 지속적인 투자를 통해 조직이 재무 기능을 현대화하고 더 큰 비즈니스 가치를 창출할 수 있도록 지원한다는 점을 강조한다고 생각합니다.
지난 한 해 동안 IBM은 조달-지불(P2P), 주문-현금화(O2C), 기록-보고(R2R)를 포함한 주요 프로세스에 에이전틱 AI를 임베딩하여 재무 운영 역량을 크게 향상시켰습니다.
이러한 발전으로 인해 자동화를 넘어 재무와 비즈니스 간의 보다 직관적이고 지능형 상호작용이 가능해집니다.
이제 비즈니스 사용자는 페르소나 기반 경험을 통해 대화형 인터페이스와 자연어 쿼리를 사용하여 보다 자연스러운 방식으로 재무 운영과 상호 작용하여 더 빠르게 인사이트를 얻을 수 있습니다. 사용자는 복잡한 시스템이나 정적 보고서를 탐색하는 대신 간단히 질문하고 실시간으로 실행 가능한 권장 사항을 받을 수 있습니다. 이러한 변화로 인해 재무가 비즈니스에 있어 더욱 적극적이고 전략적인 파트너로 자리매김할 수 있습니다.
재무 운영에 대한 IBM의 접근 방식은 지식과 AI를 일상적인 워크플로에 통합하는 방법도 강조합니다. IBM® Knowledge Management Orchestrator와 같은 솔루션은 지능형 검색, 자동화된 요약, 상황별 추천을 통해 조직의 지식을 체계화하고 검색하여 제공함으로써 팀이 복잡한 전달 환경을 관리할 수 있도록 지원합니다. 이를 통해 더 쉽게 전문 지식을 재사용하고, 신규 직원의 온보딩을 지원하며, 프로세스 전반에 걸쳐 일관성을 유지할 수 있습니다.
이와 동시에 표적 AI 기능이 핵심 재무 활동에 적용되고 있습니다. 예를 들어, IBM AI Collections는 예측 인사이트와 워크플로 지침을 사용하여 계정의 우선순위를 정하고 다음 조치를 권장함으로써, 팀이 더 가치 있는 작업에 집중하고 현금 흐름 결과를 개선할 수 있도록 지원합니다. 마찬가지로, IBM AI Reconciliations는 트랜잭션 매칭 및 예외 처리에 자동화 및 생성형 AI를 적용하여 수동 작업을 줄이는 동시에 투명성과 감사 준비성을 향상시킵니다.
이러한 기능들은 종합적으로 볼 때 재무 프로세스에 인텔리전스를 직접 도입하여, 대규모 시스템 변경 없이 더 일관된 실행, 더 적절한 정보에 입각한 의사 결정, 점진적인 현대화를 지원하는 방향으로의 더 광범위한 변화를 반영합니다.
재무 조직이 발전함에 따라 IBM은 수동 작업에 대한 의존도를 줄이고 운영 복원력을 강화하는 기술 기반 제공 모델을 지속적으로 발전시키고 있습니다.
이러한 하이브리드 접근 방식은 숙련된 인재와 AI 기반 기능 및 강력한 지식 관리 관행을 결합하며, 인력 변경이 불가피한 역동적인 환경에서도 지속성, 확장성, 일관된 성능을 보장하는 데 도움이 됩니다.
IBM이 2026년 Gartner Magic Quadrant에서 리더로 선정된 것은 현재의 강점과 재무 혁신에 대한 장기적인 비전을 모두 보여주는 것입니다.
IBM은 에이전트 AI를 내장하고, 지능형 자동화를 발전시키고, 보다 직관적인 사용자 경험을 지원함으로써 조직이 재무를 기존의 백오피스 기능이 아닌 비즈니스 성과의 전략적 동인으로 재구상할 수 있도록 돕고 있습니다.
재무 책임자들이 증가하는 복잡성과 높아지는 기대치에 대응해야 하는 상황에서 IBM은 현재와 미래에 걸쳐 혁신, 실행, 측정 가능한 결과를 결합한 솔루션을 제공하는 데 주력하고 있습니다.
Jan Ambergen, Emily Connelly의 재무 및 회계 비즈니스 프로세스 아웃소싱에 대한 Gartner, Magic Quadrant[2026년 6월 24일] Gartner와 Magic Quadrant는 Gartner, Inc. 및/또는 그 계열사의 상표입니다. Gartner는 간행물에 언급된 어떠한 회사, 공급업체, 제품 또는 서비스도 보증하지 않으며, 기술 사용자에게 최고 등급 또는 기타 지정을 받은 공급업체만 선택하도록 권유하지 않습니다. Gartner 간행물은 Gartner 비즈니스 및 기술 인사이트 조직의 의견이므로 사실에 대한 진술로 해석되어서는 안 됩니다. Gartner는 상품성이나 특정 목적에의 적합성에 대한 보증을 비롯하여 본 간행물과 관련된 모든 명시적 또는 암묵적 보증을 의미하지 않습니다.