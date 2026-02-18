문제 해결을 가속화하고 메시징 복원력을 향상시키는 IBM® MQ AI Agents

IBM은 오늘 IBM MQ Advanced의 일부로 제공되는 새로운 AI 기반 기능인 IBM MQ AI Agents를 발표했습니다. 이 기능은 IT 운영 팀이 IBM MQ 문제를 더 빠르게 진단하고 해결하며, 관리자 생산성을 향상시키고, 제한적인 MQ 전문 인력에 대한 의존도를 낮추도록 설계되었습니다.

IBM MQ AI Agents는 메시징 운영에 AI 및 에이전틱 시스템을 적용하여, 팀이 자연어를 사용해 MQ 네트워크 전반의 문제를 이해하고 대응할 수 있도록 지원하며, 몇 시간이 아닌 몇 분 안에 핵심 운영 질문에 답할 수 있도록 돕습니다.