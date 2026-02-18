문제 해결을 가속화하고 메시징 복원력을 향상시키는 IBM® MQ AI Agents

IBM MQ AI Agents는 MQ 관리 및 문제 해결을 위한 지능형 대화형 인터페이스를 제공합니다.
IBM은 오늘 IBM MQ Advanced의 일부로 제공되는 새로운 AI 기반 기능인 IBM MQ AI Agents를 발표했습니다. 이 기능은 IT 운영 팀이 IBM MQ 문제를 더 빠르게 진단하고 해결하며, 관리자 생산성을 향상시키고, 제한적인 MQ 전문 인력에 대한 의존도를 낮추도록 설계되었습니다.
IBM MQ AI Agents는 메시징 운영에 AI 및 에이전틱 시스템을 적용하여, 팀이 자연어를 사용해 MQ 네트워크 전반의 문제를 이해하고 대응할 수 있도록 지원하며, 몇 시간이 아닌 몇 분 안에 핵심 운영 질문에 답할 수 있도록 돕습니다.
IBM MQ AI Agents는 MQ 관리 및 문제 해결을 위한 지능형 대화형 인터페이스를 제공합니다. 이 에이전트는 MQ 네트워크 전반의 상황을 탐색, 분석 및 이해할 수 있는 단일 진입점을 제공하며, 자연어 상호작용을 통해 인사이트, 설명 및 권장 조치를 제공합니다.
출시 초기 단계에서 MQ AI Agents는 MQ 사용자가 매일 직면하는 가장 일반적이면서 비즈니스에 중요한 운영 과제 중 하나인 메시지가 흐르지 않는 원인을 파악하는 데 중점을 둡니다.
IBM MQ AI Agents를 통해 관리자는 다음을 수행할 수 있습니다.
이 에이전트는 수동 진단, 분산된 분석 및 장기적인 지원 참여의 필요성을 줄여줍니다.
IBM MQ AI Agents는 다음을 포함한 모든 IBM MQ 배포 환경에서 작동합니다.
배포할 수 있는 에이전트 인스턴스 수에는 제한이 없습니다. 각 인스턴스는 일반적인 운영 책임 범위와 성능 기대치를 반영하여 최대 20개의 대기열 관리자를 관리하도록 설계되었습니다
IBM MQ AI Agents는 MQ 운영에 AI를 직접 내재화함으로써 조직이 다음을 달성하도록 지원합니다.
이러한 성과를 통해 팀은 긴급 대응에 소모되는 시간을 줄이고 비즈니스 가치 창출에 더 집중할 수 있습니다.
IBM MQ AI Agents는 자율적 추론, 자기 주도적 문제 해결 및 컨텍스트 분석을 지원하는 에이전틱 시스템을 활용합니다. 이를 통해 에이전트는 정적인 답변을 넘어 각 고객의 MQ 환경에 맞춘 인사이트를 제공합니다.
IBM MQ AI Agents는 Cloud Pak for Integration의 IBM MQ Advanced를 포함한 IBM MQ Advanced의 구성 요소로 제공되며, 2026년 3월 24일부터 정식 제공됩니다.
지금 IBM MQ Advanced와 IBM MQ AI Agents에 대해 자세히 알아보세요.