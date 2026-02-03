IBM® MQ 9.4.5: 향상된 사용성과 강화된 보안을 바탕으로 Amazon EKS에서 더 쉬운 배포 제공

더 많은 기업이 애플리케이션 제공의 기반으로 Kubernetes를 채택함에 따라, 메시징 인프라는 해당 환경에 원활하게 통합되어야 합니다. IBM MQ 9.4.5는 IBM MQ Operator를 사용하여 Amazon Elastic Kubernetes Service(EKS)에서 IBM MQ를 배포하고 관리할 수 있도록 향상된 지원을 제공합니다.

선언적 구성과 수명 주기 자동화를 통해 팀은 다양한 환경 전반에 걸쳐 큐 매니저를 일관되게 배포하고, MQ를 GitOps 워크플로에 통합하며, 운영 위험으로 이어지기 쉬운 수동 구성을 줄일 수 있습니다. 자동 복구 및 확장과 같은 Kubernetes 네이티브 기능은 가용성과 복원력을 향상시키는 동시에 MQ를 현대적인 DevOps 관행과 계속해서 정렬하도록 지원합니다.

MQ를 EKS에서 실행되는 애플리케이션에 더 가깝게 배치함으로써, 고객은 특히 이벤트 기반 및 마이크로서비스 기반 아키텍처에서 지연 시간을 줄이고 엔드투엔드 애플리케이션 성능을 개선할 수 있습니다.