IBM® MQ 9.4.5: 향상된 사용성과 강화된 보안을 바탕으로 Amazon EKS에서 더 쉬운 배포 제공

IBM MQ 9.4.5가 이제 제공되며, MQ가 잘 알려진 신뢰성을 유지하면서 메시징 인프라의 배포, 운영 및 보안 방식을 현대화하도록 지원하는 새로운 기능을 제공합니다.
이번 릴리스는 고객이 가장 중요하다고 지속적으로 강조해 온 세 가지 우선순위에 초점을 맞추고 있습니다. 바로 더 간소한 클라우드 네이티브 배포, 더 직관적인 운영, 그리고 MQ Appliance에서의 강화된 보안과 복원력입니다.
IBM MQ 9.4.5는 MQ의 검증된 강점을 기반으로 하면서, 컨테이너와 관리형 클라우드 플랫폼을 포함한 현대적인 아키텍처에서 더욱 쉽게 실행할 수 있도록 지원합니다.
더 많은 기업이 애플리케이션 제공의 기반으로 Kubernetes를 채택함에 따라, 메시징 인프라는 해당 환경에 원활하게 통합되어야 합니다. IBM MQ 9.4.5는 IBM MQ Operator를 사용하여 Amazon Elastic Kubernetes Service(EKS)에서 IBM MQ를 배포하고 관리할 수 있도록 향상된 지원을 제공합니다.
선언적 구성과 수명 주기 자동화를 통해 팀은 다양한 환경 전반에 걸쳐 큐 매니저를 일관되게 배포하고, MQ를 GitOps 워크플로에 통합하며, 운영 위험으로 이어지기 쉬운 수동 구성을 줄일 수 있습니다. 자동 복구 및 확장과 같은 Kubernetes 네이티브 기능은 가용성과 복원력을 향상시키는 동시에 MQ를 현대적인 DevOps 관행과 계속해서 정렬하도록 지원합니다.
MQ를 EKS에서 실행되는 애플리케이션에 더 가깝게 배치함으로써, 고객은 특히 이벤트 기반 및 마이크로서비스 기반 아키텍처에서 지연 시간을 줄이고 엔드투엔드 애플리케이션 성능을 개선할 수 있습니다.
IBM MQ 9.4.5는 MQ Console을 지속적으로 개선하여 일반적인 관리 작업을 더 빠르고 직관적으로 수행할 수 있도록 합니다.
새로운 메시지 관리 기능을 통해 관리자는 웹 인터페이스에서 직접 메시지를 검색하고 복사하거나 이동할 수 있으며, 일상적인 문제 분석 작업을 위해 복잡한 명령줄 유틸리티에 의존할 필요가 없어집니다. 이는 애플리케이션 문제를 진단하거나 장애에서 복구할 때 조사 시간을 크게 단축하여, 팀이 더 빠르고 더 높은 신뢰를 바탕으로 서비스를 복원할 수 있도록 지원합니다.
이러한 사용성 개선은 MQ 관리자에게 가해지는 운영 부담을 줄이고, 신규 팀원의 진입 장벽을 낮추며, 분산 및 하이브리드 MQ 환경 전반에서 일관된 운영 관행을 지원하도록 설계되었습니다.
보안과 복원력은 여전히 IBM MQ의 핵심 기반이며, 버전 9.4.5는 점점 더 엄격해지는 규정 준수 및 가용성 요구 사항을 충족할 수 있도록 추가적인 개선을 도입합니다.
이번 릴리스에는 어플라이언스에서의 내부 MQ 통신에 대한 추가 암호화가 포함되어 있으며, 이를 통해 고가용성 및 재해 복구 구성에 대한 보호가 향상됩니다. 중요한 복제 및 하트비트 트래픽을 암호화함으로써, MQ는 노출 위험을 줄이는 동시에 규제 및 업계 보안 표준을 지원합니다.
IBM MQ 9.4.5는 또한 z/OS 환경을 위한 보다 심층적인 OpenTelemetry 통합을 포함해 관측 가능성 기능을 확장하여, 복잡한 메시지 흐름 전반에서 향상된 추적을 가능하게 합니다. 이를 통해 팀은 메시지 경로에 대해 보다 명확한 인사이트를 확보하고, 병목 현상을 더 신속하게 식별하며, 하이브리드 플랫폼 전반에서 선제적인 성능 관리를 지원할 수 있습니다.
IBM MQ는 전통적인 시스템부터 컨테이너, 어플라이언스, SaaS 및 z/OS에 이르기까지 다양한 플랫폼, 프로그래밍 언어 및 배포 모델을 지속적으로 지원합니다. 버전 9.4.5는 이러한 이식성을 더욱 강화하는 동시에, 현대적인 인프라 패턴을 점진적으로 도입하기 쉽게 합니다.
기존 MQ 배포를 현대화하든, 메시징을 Kubernetes로 확장하든, 또는 환경 전반에서 보안과 관측 가능성을 강화하든, IBM MQ 9.4.5는 중단 없이 각자의 속도에 맞춰 앞으로 나아갈 수 있도록 설계되었습니다.
IBM MQ 9.4.5는 지금 이용할 수 있습니다. 이번 릴리스의 새로운 내용에 대해 자세히 알아보려면 전체 발표 및 상세 문서를 확인하거나, IBM MQ 커뮤니티에 참여하여 피드백과 모범 사례를 공유하세요.
IBM MQ 9.4.5와 함께 현대적이고 안전하며 클라우드에 최적화된 메시징을 향한 다음 단계를 시작하세요.