IBM-Microsoft Summit, 고객이 프론티어 펌으로 도약할 수 있는 길 안내

IBM의 Frontier Labs는 고객이 AI를 활용한 실험 단계에서 실제 실행 단계로 빠르게 전환하고, 결과를 더 빠르게 달성할 수 있도록 지원합니다.
이번 주 인도 벵갈루루에서 열린 IBM-Microsoft Frontier Summit에서는 AI 운용이 그 어느 때보다 시급한 과제임이 극명하게 드러났습니다.
비즈니스 리더는 Microsoft의 업무 동향 지표에서 언급한 이른바 ‘프론티어 펌(선도 기업)’의 부상에 주목하고 있습니다. 프론티어 펌이란 인간 전문가와 AI 에이전트가 협력하여 기존의 업무 방식을 근본적으로 바꿔 나가는 조직을 뜻합니다. 프론티어 펌으로 도약하기 위해서는 새로운 일하는 방식, 더 강력한 거버넌스, 더 빠른 실험, 가치를 창출하는 것을 대규모로 확장해 나가는 규율이 필요합니다. 시범 운영이 넘쳐나는 상황에서, AI를 통해 전사적 규모의 지속 가능한 성과를 거두기 위한 핵심은 바로 규율화된 실행입니다.
이것이 바로 IBM® Consulting의 FutureNow Centers에 있는 Microsoft Experience Zones을 Frontier Labs로 전면 개편한 이유입니다.
IBM의 Frontier Labs는 글로벌 Microsoft Experience Zones가 한 단계 더 진화한 형태입니다. 이곳은 고객이 AI를 통해 실험 단계에서 실행 단계로 빠르게 전환하고, 이를 통해 성과를 더 신속하게 달성할 수 있도록 지원하는 공동 창작 에코시스템입니다.
양사의 파트너십과 최근 발표된 Enterprise Advantage 서비스를 바탕으로, IBM의 컨설팅, 엔지니어링 역량 및 산업별 전문 지식을 Azure AI, Microsoft Copilot, Dynamics 365를 비롯한 Microsoft의 기술을 하나의 허브에 결합하고 있습니다. 이를 통해 고객은 실제 비즈니스 과제를 해결할 솔루션을 시제품으로 제작하고, 검증하며, 대규모로 확장할 수 있는 환경을 조성할 수 있습니다. 이미 200곳이 넘는 고객사가 이 공동 창작 모델에 참여했습니다.
IBM Frontier Lab은 인사, 고객 서비스, 구매/조달, 소프트웨어 개발 프로세스 전반에 AI를 빠르게 적용할 수 있도록 설계된 즉시 배포 가능한 액셀러레이터를 제공합니다. 예를 들어, 개발자와 아키텍트가 레거시 코드를 현대화할 수 있도록 지원하는 AI 에이전트를 보유하고 있습니다. 이러한 액셀러레이터는 단순히 AI를 업무에 활용하는 것에 그치지 않고 비용 절감, 생산성 향상, 핵심 업무 전반의 신속한 의사 결정을 실현함으로써 실질적인 비즈니스 가치를 창출하도록 설계되었습니다.
새로운 Frontier Labs에서 AI 공동 창작과 실행을 이끌어냈던 것과 동일한 사고방식을 바탕으로, Frontier Forge Buildathon을 통해 고객의 비즈니스 과제 해결에 나서고 있습니다. 이 Buildathon에서는 IBM과 고객사 팀이 함께 참여해 실제 작동하는 AI 솔루션을 직접 구축하고 검증하게 됩니다.
AI 시대에는 시장의 주변 경쟁사보다 아이디어를 실제 구현 단계로 더 빠르게 전환할 수 있는 조직이 점차 경쟁 우위를 선점하게 될 것입니다. 이제 새로운 Frontier Labs과 올해 개최되는 Frontier Forge Buildathon의 참여 기회를 통해, IBM과 Microsoft는 고객이 AI를 활용해 비즈니스를 탐색, 구축, 확장하여 고객과 시장의 요구 사항을 충족할 수 있도록 리소스를 제공하고 있습니다.
IBM과 Microsoft는 지난 수십 년 동안 고객의 시스템 현대화와 혁신을 지원하기 위해 협력해 왔습니다. AI 시대에 접어든 지금, 성공의 기준은 더욱 높아졌습니다. 고객은 깊이 있는 기술력과 산업별 컨텍스트에 대한 이해, 규율 실행력을 모두 갖추어 실질적인 성과를 만들어낼 수 있는 파트너를 찾고 있습니다. IBM은 Microsoft와 협력해 그 혁신의 여정을 선도하고자 합니다.