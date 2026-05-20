IBM-Microsoft Summit, 고객이 프론티어 펌으로 도약할 수 있는 길 안내

IBM의 Frontier Labs는 글로벌 Microsoft Experience Zones가 한 단계 더 진화한 형태입니다. 이곳은 고객이 AI를 통해 실험 단계에서 실행 단계로 빠르게 전환하고, 이를 통해 성과를 더 신속하게 달성할 수 있도록 지원하는 공동 창작 에코시스템입니다.

양사의 파트너십과 최근 발표된 Enterprise Advantage 서비스를 바탕으로, IBM의 컨설팅, 엔지니어링 역량 및 산업별 전문 지식을 Azure AI, Microsoft Copilot, Dynamics 365를 비롯한 Microsoft의 기술을 하나의 허브에 결합하고 있습니다. 이를 통해 고객은 실제 비즈니스 과제를 해결할 솔루션을 시제품으로 제작하고, 검증하며, 대규모로 확장할 수 있는 환경을 조성할 수 있습니다. 이미 200곳이 넘는 고객사가 이 공동 창작 모델에 참여했습니다.

IBM Frontier Lab은 인사, 고객 서비스, 구매/조달, 소프트웨어 개발 프로세스 전반에 AI를 빠르게 적용할 수 있도록 설계된 즉시 배포 가능한 액셀러레이터를 제공합니다. 예를 들어, 개발자와 아키텍트가 레거시 코드를 현대화할 수 있도록 지원하는 AI 에이전트를 보유하고 있습니다. 이러한 액셀러레이터는 단순히 AI를 업무에 활용하는 것에 그치지 않고 비용 절감, 생산성 향상, 핵심 업무 전반의 신속한 의사 결정을 실현함으로써 실질적인 비즈니스 가치를 창출하도록 설계되었습니다.

새로운 Frontier Labs에서 AI 공동 창작과 실행을 이끌어냈던 것과 동일한 사고방식을 바탕으로, Frontier Forge Buildathon을 통해 고객의 비즈니스 과제 해결에 나서고 있습니다. 이 Buildathon에서는 IBM과 고객사 팀이 함께 참여해 실제 작동하는 AI 솔루션을 직접 구축하고 검증하게 됩니다.