2025년 6월 23일
Match 360 as a Service Essential Edition을 발표하게 되어 기쁘게 생각합니다. 이 SaaS 기반 솔루션은 IBM의 선도적인 Master Data Management(MDM) 도구의 강력한 기능을 모든 규모의 기업에 제공하도록 설계되었습니다.
Match 360 as a Service를 통해 기업은 간단하고 확장 가능한 SaaS 플랫폼에서 IBM이 신뢰하는 마스터 데이터 360도 뷰를 활용할 수 있습니다. 디지털 혁신 여정을 시작하는 소규모 팀부터 중요한 데이터에 빠르고 효율적으로 액세스하려는 대기업까지, 이 솔루션은 사용자의 요구 사항을 충족하도록 설계되었습니다.
오늘날의 기업은 다양한 사일로와 워크플로에 흩어져 있는 데이터에 대한 액세스를 통합하고 중앙 집중화해야 하는 과제에 직면해 있습니다.
서로 다른 애플리케이션과 시스템을 사용하면 정보 사일로가 생성되어 이러한 데이터가 고객, 조직, 계정 및 위치와 같은 분야에서 미실현 가치나 잠재적 위험을 초래하는 경우가 너무 많습니다. 이는 또한 일관성 부족으로 인해 추가적인 데이터 불신을 야기합니다. 누락되거나 부실하며 부정확한 데이터는 비즈니스 의사 결정을 방해하고 출시 시간을 지연시키며 운영 비효율성을 증가시킬 수 있습니다.
MDM은 서로 다른 데이터 소스를 통합하고 거버넌스를 개선하며 신뢰할 수 있는 단일 소스를 제공함으로써 더 빠른 의사 결정을 가능하게 하고 믿을 수 있는 비즈니스 인텔리전스를 제공합니다.
IBM은 Match 360 as a Service를 통해 기존 기반을 토대로 다음과 같은 SaaS 기반 MDM을 제공합니다.
오랫동안 Fortune 500대 기업과 산업 전반의 신뢰를 받아온 IBM의 Master Data Management 툴은 기업이 자사의 데이터를 활용하여 중요한 의사 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.
IBM은 Match 360 as a Service Essential Edition을 통해 합리적인 가격의 확장 가능한 MDM 도입 경로를 제공하며, 혁신을 조직 전체로 확산시킵니다.
Match 360이 최고의 가치를 제공하는 방법은 다음과 같습니다.
서비스형 에센셜 에디션은 IBM의 데이터 패브릭 아키텍처와 통합되어 데이터에 대한 액세스를 간소화하고, 중요한 데이터 전략의 일부로서 거버넌스 및 확장성을 제공합니다.
IBM은 2024년 Gartner Magic Quadrant 증강 데이터 품질 솔루션 부문에서 리더 기업으로 선정되는 등 데이터 관리 및 거버넌스 분야의 선두주자로 인정받았습니다. IBM은 수십 년의 경험을 바탕으로 기업이 MDM 여정에서 성공할 수 있는 툴뿐만 아니라 전문 지식도 갖추도록 돕습니다.
IBM MDM 도구의 주요 기능은 다음과 같습니다.
IBM은 Match 360 as a Service를 통해 이와 동일한 신뢰할 수 있는 기능을 구독 기반 SaaS 형식으로 제공하며, 조직의 현재와 미래의 방향에 맞게 조정됩니다.
IBM Match 360 as a Service의 이점을 직접 경험해 보세요. 지금 무료 평가판에 등록하고 SaaS의 단순성, 확장성, 속도를 활용하면서 마스터 데이터에 대한 신뢰할 수 있는 360도 뷰를 달성하는 방법을 확인하세요.
IBM과 함께 팀의 역량을 강화하고, 데이터를 극대화하며, MDM의 잠재력을 최대한 활용하세요.