IBM Match 360 as a Service 소개: 간소화된 Master Data Management

인공지능 컴퓨팅 및 서버 IT 자동화

2025년 6월 23일

작성자

Katie Kupec

Product Marketing Manager

IBM DataOps

Match 360 as a Service Essential Edition을 발표하게 되어 기쁘게 생각합니다. 이 SaaS 기반 솔루션은 IBM의 선도적인 Master Data Management(MDM) 도구의 강력한 기능을 모든 규모의 기업에 제공하도록 설계되었습니다.

Match 360 as a Service를 통해 기업은 간단하고 확장 가능한 SaaS 플랫폼에서 IBM이 신뢰하는 마스터 데이터 360도 뷰를 활용할 수 있습니다. 디지털 혁신 여정을 시작하는 소규모 팀부터 중요한 데이터에 빠르고 효율적으로 액세스하려는 대기업까지, 이 솔루션은 사용자의 요구 사항을 충족하도록 설계되었습니다.

Master Data Management가 중요한 이유

오늘날의 기업은 다양한 사일로와 워크플로에 흩어져 있는 데이터에 대한 액세스를 통합하고 중앙 집중화해야 하는 과제에 직면해 있습니다.

서로 다른 애플리케이션과 시스템을 사용하면 정보 사일로가 생성되어 이러한 데이터가 고객, 조직, 계정 및 위치와 같은 분야에서 미실현 가치나 잠재적 위험을 초래하는 경우가 너무 많습니다. 이는 또한 일관성 부족으로 인해 추가적인 데이터 불신을 야기합니다. 누락되거나 부실하며 부정확한 데이터는 비즈니스 의사 결정을 방해하고 출시 시간을 지연시키며 운영 비효율성을 증가시킬 수 있습니다.

MDM은 서로 다른 데이터 소스를 통합하고 거버넌스를 개선하며 신뢰할 수 있는 단일 소스를 제공함으로써 더 빠른 의사 결정을 가능하게 하고 믿을 수 있는 비즈니스 인텔리전스를 제공합니다.

IBM은 Match 360 as a Service를 통해 기존 기반을 토대로 다음과 같은 SaaS 기반 MDM을 제공합니다.

  • 다중 도메인 데이터 매칭 및 관리. 연결된 기록을 지능적으로 결합하여 고객, 조직, 위치 등에 대한 정확하고 통합된 뷰를 생성합니다.
  • AI 및 중요 운영을 위한 신뢰할 수 있는 정확한 데이터 제공: 효과적인 AI 사용 사례를 위해 비즈니스 요구 사항에 맞게 데이터를 제공하고 일상적인 운영을 촉진합니다.
  • 데이터 간 관계 활성화: 연결을 식별하여 모든 소스에서 엔터티에 대한 일관되고 완전한 뷰를 만듭니다.
  • 규모와 속도에 맞춰 비즈니스 강화: 팀과 애플리케이션을 위한 정확하고 신뢰할 수 있으며 실행 가능한 실시간에 가까운 마스터 데이터에 빠르게 액세스하여 의사 결정을 가속화하세요.

합리적인 가격으로 확장 가능한 MDM 도입 경로

오랫동안 Fortune 500대 기업과 산업 전반의 신뢰를 받아온 IBM의 Master Data Management 툴은 기업이 자사의 데이터를 활용하여 중요한 의사 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.

IBM은 Match 360 as a Service Essential Edition을 통해 합리적인 가격의 확장 가능한 MDM 도입 경로를 제공하며, 혁신을 조직 전체로 확산시킵니다.

Match 360이 최고의 가치를 제공하는 방법은 다음과 같습니다.

  • 변화하고 증가하는 비즈니스 요구 사항을 충족할 수 있는 유연성: 다중 도메인 증강 360도 뷰를 달성해, MDM 모델을 다운스트림 비즈니스 요구 사항에 맞게 조정할 수 있습니다.
  • 비즈니스 위험 축소 및 데이터에 대한 신뢰 구축: 머신 러닝, 표준화, 데이터 검증을 통해 비즈니스에 맞는 매칭 정확도를 향상시키고, 데이터 품질 관리를 통해 유연한 매칭을 실현하세요.
  • 기록 매칭 자동화: 머신 러닝 기반 매칭을 통해 여러 도메인에 걸쳐 마스터 데이터의 통합 뷰를 보장합니다.
  • 데이터 품질 개선: 중복 및 일관성 없는 레코드와 작별하고, 특정 사용 사례에 맞춰 향상된 정확한 데이터를 확보하세요.
  • 생산성 향상: 노코드/로우코드 상호작용, 머신 러닝 기반 알고리즘, AI 통합을 통해 효율성을 높이고, 신뢰할 수 있는 데이터를 최종 소비자에게 전달할 수 있습니다.
  • 더욱 빠른 인사이트: AI, 머신 러닝, 비즈니스 인텔리전스 이니셔티브를 촉진하기 위해 마스터 데이터를 제공하고 연결합니다.
  • 내장된 머신 러닝: 사전 학습된 모델을 통해 관리 오버헤드를 줄이고 매칭 정확도를 개선하세요.
  • 간단한 셀프 서비스: 기술 지식이 없는 사용자도 사용자 친화적인 경험을 통해 필요할 때 필요한 데이터를 얻을 수 있습니다.
  • 확장가능한 SaaS 아키텍처: IBM이 인프라를 처리하므로 소규모로 시작하여 원활하게 확장할 수 있습니다.

서비스형 에센셜 에디션은 IBM의 데이터 패브릭 아키텍처와 통합되어 데이터에 대한 액세스를 간소화하고, 중요한 데이터 전략의 일부로서 거버넌스 및 확장성을 제공합니다.

IBM의 이점

IBM은 2024년 Gartner Magic Quadrant 증강 데이터 품질 솔루션 부문에서 리더 기업으로 선정되는 등 데이터 관리 및 거버넌스 분야의 선두주자로 인정받았습니다. IBM은 수십 년의 경험을 바탕으로 기업이 MDM 여정에서 성공할 수 있는 툴뿐만 아니라 전문 지식도 갖추도록 돕습니다.

IBM MDM 도구의 주요 기능은 다음과 같습니다.

  • 강력한 데이터 일치: 다중 도메인 데이터 원본에서 정확하고 통합된 보기를 만듭니다.
  • 고급 데이터 스튜어드십: 자동화된 워크플로를 통해 데이터 일치에 대한 투명한 추론을 제공하고 문제를 해결합니다.
  • 통합 준비 완료: 내외부 데이터 소스 간 원활한 통합을 위해 데이터 패브릭 아키텍처를 활용하세요.

IBM은 Match 360 as a Service를 통해 이와 동일한 신뢰할 수 있는 기능을 구독 기반 SaaS 형식으로 제공하며, 조직의 현재와 미래의 방향에 맞게 조정됩니다.

무료 평가판으로 여정 시작하기

IBM Match 360 as a Service의 이점을 직접 경험해 보세요. 지금 무료 평가판에 등록하고 SaaS의 단순성, 확장성, 속도를 활용하면서 마스터 데이터에 대한 신뢰할 수 있는 360도 뷰를 달성하는 방법을 확인하세요.

IBM과 함께 팀의 역량을 강화하고, 데이터를 극대화하며, MDM의 잠재력을 최대한 활용하세요.

평가판 시작하기

자세히 보기 무료 평가판 시작하기