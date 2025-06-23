오늘날의 기업은 다양한 사일로와 워크플로에 흩어져 있는 데이터에 대한 액세스를 통합하고 중앙 집중화해야 하는 과제에 직면해 있습니다.

서로 다른 애플리케이션과 시스템을 사용하면 정보 사일로가 생성되어 이러한 데이터가 고객, 조직, 계정 및 위치와 같은 분야에서 미실현 가치나 잠재적 위험을 초래하는 경우가 너무 많습니다. 이는 또한 일관성 부족으로 인해 추가적인 데이터 불신을 야기합니다. 누락되거나 부실하며 부정확한 데이터는 비즈니스 의사 결정을 방해하고 출시 시간을 지연시키며 운영 비효율성을 증가시킬 수 있습니다.



MDM은 서로 다른 데이터 소스를 통합하고 거버넌스를 개선하며 신뢰할 수 있는 단일 소스를 제공함으로써 더 빠른 의사 결정을 가능하게 하고 믿을 수 있는 비즈니스 인텔리전스를 제공합니다.

IBM은 Match 360 as a Service를 통해 기존 기반을 토대로 다음과 같은 SaaS 기반 MDM을 제공합니다.