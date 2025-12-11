AI 투명성 분야의 리더로 인정받은 IBM

IBM은 스탠포드 대학의 파운데이션 모델 연구 센터에서 발표한 2025년 파운데이션 모델 투명성 지수(FMTI)에서 가장 투명한 파운데이션 모델 개발 업체로 선정되었습니다.

이 보고서는 IBM® Granite를 포함한 주요 개발사의 13개 모델을 평가합니다. IBM Granite는 개방적이고 성능이 우수하며 신뢰할 수 있는 소규모 언어 모델(SLM) 제품군입니다.

이러한 수준의 투명성을 통해 기업은 더 높은 신뢰성, 정확성 및 제어력을 갖춘 AI를 배포할 수 있습니다. 기업이 모델이 어떻게 구축되고 관리되는지 이해하면 아웃풋을 신뢰하고 위험을 줄이며 기존 데이터, 애플리케이션 및 팀에서 더 많은 가치를 창출할 수 있습니다.

IBM은 올해 FMTI에서 95%의 점수를 획득하여 지수 3년 역사상 가장 높은 점수이자 평가 대상 모델 개발사 중 전년 대비 가장 큰 폭의 개선을 기록했습니다. 대부분의 다른 개발사들은 반대 방향으로 움직여 평균 투명성 점수가 작년보다 17점 하락한 41점으로 급격히 떨어졌습니다.

업계 전반에서 투명성이 저하됨에 따라 IBM은 조직이 안전하고 책임감 있게 AI를 확장할 수 있도록 개방성에 대한 투자를 가속화하고 있습니다.