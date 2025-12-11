AI 투명성 분야의 리더로 인정받은 IBM
FMTI에서 IBM의 리더십은 조직에 개방적이고 안전하며 관리되는 AI가 필요하다는 IBM의 철학이 반영된 것입니다.
IBM은 스탠포드 대학의 파운데이션 모델 연구 센터에서 발표한 2025년 파운데이션 모델 투명성 지수(FMTI)에서 가장 투명한 파운데이션 모델 개발 업체로 선정되었습니다.
이 보고서는 IBM® Granite를 포함한 주요 개발사의 13개 모델을 평가합니다. IBM Granite는 개방적이고 성능이 우수하며 신뢰할 수 있는 소규모 언어 모델(SLM) 제품군입니다.
이러한 수준의 투명성을 통해 기업은 더 높은 신뢰성, 정확성 및 제어력을 갖춘 AI를 배포할 수 있습니다. 기업이 모델이 어떻게 구축되고 관리되는지 이해하면 아웃풋을 신뢰하고 위험을 줄이며 기존 데이터, 애플리케이션 및 팀에서 더 많은 가치를 창출할 수 있습니다.
IBM은 올해 FMTI에서 95%의 점수를 획득하여 지수 3년 역사상 가장 높은 점수이자 평가 대상 모델 개발사 중 전년 대비 가장 큰 폭의 개선을 기록했습니다. 대부분의 다른 개발사들은 반대 방향으로 움직여 평균 투명성 점수가 작년보다 17점 하락한 41점으로 급격히 떨어졌습니다.
업계 전반에서 투명성이 저하됨에 따라 IBM은 조직이 안전하고 책임감 있게 AI를 확장할 수 있도록 개방성에 대한 투자를 가속화하고 있습니다.
파운데이션 모델이 점점 더 강력해짐에 따라 조직들은 생성형 AI를 빠르게 도입하고 있습니다. 이러한 모델이 더 많은 의사 결정에 영향을 미치므로, 조직은 이러한 모델이 어떻게 구축되고 관리되는지에 대한 명확한 가시성을 확보하여 그 결과를 신뢰할 수 있어야 합니다.
기업은 명확하게 공개하지 않으면 검토되지 않은 편견, 예측할 수 없는 행동, AI 기반 의사 결정을 설명하거나 방어할 수 없는 등의 심각한 위험에 직면하게 됩니다.
모델 투명성은 이러한 위험을 관리하는 데 필요한 명확성을 제공합니다. 이를 통해 팀은 데이터 관행을 감사하고, 평가를 재현하며, AI를 핵심 비즈니스 프로세스에 통합해야 하는 위치와 방법에 대해 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있습니다.
이 보고서는 많은 모델 개발사의 투명성이 감소하는 일반적인 추세를 강조하지만, "IBM은 긍정적인 이상값으로 두각을 나타냅니다." 많은 기업이 모델의 능력과 위험에 대한 평가를 공개하고 있지만, 세부 정보와 재현성이 제한되어 있어 이러한 공개를 신뢰하기 어려운 경우가 많습니다.
올해 FMTI에서는 당시 IBM의 플래그십 모델이었던 Granite 3.3을 평가했습니다. IBM은 평가 이후 차세대 제품군인 Granite 4.0을 출시했으며, 이는 유사 모델 및 대형 프론티어 모델과 비교하여 높은 성능, 더 빠른 속도, 더 낮은 운영 비용을 제공합니다.
이러한 발전은 오픈 소스 에코시스템 전반에 걸친 강력한 모멘텀을 바탕으로 이루어졌으며, Granite 모델은 지난 한 해 동안 거의 2,000만 건의 다운로드를 달성했습니다.
Granite 4.0은 새로운 하이브리드 아키텍처를 특징으로 하며, 길고 복잡한 작업을 위해 유사 모델에 비해 최대 2배 더 빠른 추론과 70% 더 낮은 메모리 요구 사항으로 효율성을 획기적으로 향상합니다.
이 모델은 Apache 2.0에 따라 오픈 소스로 유지되며, ISO 42001 인증을 받은 최초의 오픈 모델로, 암호화 서명을 통해 보안, 거버넌스, 투명성에 대해 국제적으로 인정받는 모범 사례를 준수함을 확인합니다.
IBM은 이전 세대의 Granite와 마찬가지로, 개방적이고 책임감 있는 모델 개발을 지원하는 문서와 공개를 확대하고 있으며, Granite 4.0은 올해 FMTI에서 인정된 것과 동일한 투명성 원칙을 계속 반영할 것입니다.
FMTI에서의 IBM의 리더십은 AI를 모든 클라우드, 모델 또는 데이터 환경에서 AI를 더 안전하고 설명 가능하며 운영 가능하게 만들겠다는 IBM의 사명을 강화합니다.
IBM은 기업이 AI 시스템의 구축 방식, 작동 방식, 제어 방식을 명확히 파악해야 한다고 생각합니다.
IBM의 소프트웨어 포트폴리오는 조직이 모든 환경에서 AI를 구축하고 배포할 수 있는 개방형 표준을 통해 유연성을 제공하도록 설계되었습니다. 모든 모델, 에이전트, 애플리케이션 또는 데이터 형식과 통합되므로 팀은 독점 스택에 얽매이지 않고 기존 투자를 기반으로 구축할 수 있습니다. Granite 외에도 Llama, Mistral 및 Claude와 같은 주요 모델과 협력하여 각 워크로드에 적합한 모델을 사용할 수 있는 유연성을 제공합니다. 거버넌스, 보안, 관측 가능성을 솔루션의 기반에 통합하여 위험을 사전에 관리합니다.
Watsonx를 통해 조직은 AI가 어떻게 사용되고 누가 사용하는지, 그리고 안전 장치가 마련되어 있는지에 대한 가시성을 확보할 수 있습니다. 빠르게 진화하는 AI 환경에서 IBM은 기업이 확신을 갖고 AI를 배포하고 관리할 수 있도록 지원하는 기반을 제공합니다. Granite는 개방성과 책임에 대한 우리의 약속을 강조하며, IBM의 소프트웨어는 기업이 이러한 신뢰를 비즈니스의 모든 계층으로 확장할 수 있도록 지원합니다.