IBM에서 watsonx.data 개발자 에디션 출시: 다음 프로토타입을 구동할 준비가 된 무료 로컬 에디션

IBM에서 개발자와 데이터 엔지니어가 완전한 데이터 레이크하우스 환경에서 그 어느 때보다 쉽게 탐색하고, 프로토타입을 만들며, 학습할 수 있는 무료 데스크톱 애플리케이션인 watsonx.data Developer Edition의 출시를 발표합니다.
데이터 레이크하우스는 데이터 레이크의 유연성과 웨어하우스의 성능을 제공합니다. 그러나 많은 개발자에게 이러한 환경을 관리하고 쿼리하는 것은 어려울 수 있습니다. 기존 설정에는 심층적인 기술 전문성, 복잡한 구성, 비용이 많이 드는 인프라가 필요합니다.
IBM은 watsonx.data 개발자 에디션을 통해 이러한 장벽을 제거하고 있습니다. 개발자, 데이터 엔지니어, 데이터 과학자는 이제 클라우드 종속성, 인프라 복잡성 또는 시간 제한이 있는 평가판 버전에 걱정하지 않고 몇 분 만에 모든 기능을 갖춘 레이크하우스 환경을 설정할 수 있습니다.
개발자 에디션은 시장에서 가장 완벽한 도구 및 구성 요소 세트로 사전 구성되어 제공됩니다.
단순한 샌드박스가 아닙니다. 완벽한 단일 사용자 데이터 레이크하우스 환경이며, 영구적으로 무료로 제공됩니다. 데스크톱에 설치하고, 데이터를 실험하며, 만료일이나 라이선스로 인한 어려움 없이 원하는 속도로 개념 증명을 구축할 수 있습니다.
IBM watsonx.data 개발자 에디션은 데이터 쿼리 및 관리뿐만 아니라 혁신을 가속화하도록 설계되었습니다. 개발자가 이용할 수 있는 기능은 다음과 같습니다.
IBM은 원활한 도입을 위해 다음과 같은 기능을 제공합니다.
watsonx.data 개발자 에디션으로 탐색을 마친 후에는 엔터프라이즈 버전으로 원활하게 전환할 수 있으며, 별도의 노력 없이도 작업을 이어갈 수 있습니다. 재사용 가능한 API를 통해 프로덕션 환경으로 전환하여 시간을 절약할 수 있습니다. 최신 생성형 AI 기능을 사용해 보고 싶다면 SaaS 평가판에 쉽게 등록하고 완전 관리형 환경에서 직접 체험할 수 있습니다.
IBM은 개발자가 자신 있게 학습하고, 구축하며, 혁신할 수 있도록 지원하는 동시에 엔터프라이즈급 배포를 위한 명확한 경로를 제공합니다. 레이크하우스 아키텍처 탐색, 개념 증명 구축 등에서 개발자 에디션이야말로 가장 빠르게 시작하는 방법입니다.
IBM watsonx.data 개발자 에디션은 지금 이용할 수 있으며, 평생 무료로 제공됩니다. 지금 바로 다운로드하세요.
watsonx.data 개발자 에디션 다운로드
곧 있을 웨비나에 참여하여 자세히 알아보기
watsonx.data 체험하기