IBM에서 watsonx.data 개발자 에디션 출시: 다음 프로토타입을 구동할 준비가 된 무료 로컬 에디션

데이터 레이크하우스는 데이터 레이크의 유연성과 웨어하우스의 성능을 제공합니다. 그러나 많은 개발자에게 이러한 환경을 관리하고 쿼리하는 것은 어려울 수 있습니다. 기존 설정에는 심층적인 기술 전문성, 복잡한 구성, 비용이 많이 드는 인프라가 필요합니다.

IBM은 watsonx.data 개발자 에디션을 통해 이러한 장벽을 제거하고 있습니다. 개발자, 데이터 엔지니어, 데이터 과학자는 이제 클라우드 종속성, 인프라 복잡성 또는 시간 제한이 있는 평가판 버전에 걱정하지 않고 몇 분 만에 모든 기능을 갖춘 레이크하우스 환경을 설정할 수 있습니다.