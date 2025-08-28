IBM®, 데이터 접근의 민주화와 가속화를 위한 AI 기반 Text2SQL 출시

2025년 8월 28일
새로운 기능: IBM watsonx.data intelligence의 Text2SQL은 사용자가 자연어를 사용하여 논리를 정의하고 데이터를 다루게 해주는 AI 기반 혁신입니다.리
복잡한 SQL Query, 파편화된 도구, 과중한 기술 팀 뒤에 귀중한 인사이트가 갇혀 있는 경우가 많습니다. 비즈니스 사용자는 자신이 무슨 질문에 답해야 하는지 알지만 그 답변을 추출하는 언어는 알지 못합니다. 한편, 데이터 엔지니어는 대시보드 수정부터 일회성 SQL 쿼리까지 점점 늘어나는 요청 대기열에 파묻혀 모든 사람의 속도를 늦추고 있습니다.
보고서를 생성 또는 수정하고, 비즈니스 논리를 검증하거나, 데이터 품질 규칙을 적용하려면 티켓을 제출하고, 며칠에서 몇 주를 기다리고, SQL에 능숙한 제한적인 리소스에 의존해야 하는 경우가 많습니다. 이러한 역학 관계는 의사 결정을 지연시킬 뿐만 아니라 소수의 전문가만 데이터를 해석하고 조작하게 되는 위험을 초래합니다. 거버넌스는 어려움을 겪고, 기회는 틈새로 빠져나갑니다. 많은 조직이 BI 도구나 채팅 인터페이스를 계층화하여 이 문제를 해결하고자 했습니다. 그러나 대부분의 기업 환경에서 정확성이 부족하거나, 관리형 데이터와 통합되지 않거나, 데이터 품질 관리 또는 데이터 제품 생성 같은 복잡한 사용 사례를 처리하지 못하는 등의 문제를 보입니다.
Text2SQL을 통한 혁신은 강력한 대규모 언어 모델(LLM)과 심층적인 거버넌스 통합을 통해 데이터 접근과 개발을 민주화함으로써 기술적 장애물이던 데이터를 조직 전체가 접근할 수 있는 전략적 자산으로 탈바꿈시킵니다.
통찰력, 데이터 변환, 품질 검사 등 SQL 기반 로직을 만드는 작업은 원래 느린 수작업이었고 전문 팀에 의존해 왔습니다. 이렇게 복잡한 코드를 작성하고, 티켓을 제출하고, 처리되기를 기다리다 보면 추진력이 떨어지곤 했습니다.
이제 이렇게 상상해 보세요. 필요한 것을 일반적인 언어로 설명하면("지난 30일 동안 누락된 지역 데이터 판매 기록에 강조 표시해") 바로 실행할 수 있는 SQL이 즉시 나오는 겁니다. 코딩이 필요 없습니다. 지연이 없습니다.
IBM의 Text2SQL 기능을 사용하면 비즈니스 사용자, 분석가, 데이터 관리자, 엔지니어 모두 몇 초 만에 질문을 하고 실행까지 진행할 수 있습니다. IT 병목 현상이 없고 마찰은 적어집니다. 신뢰도가 높아지고 모든 규칙이 표준화되고 추적 가능하며 감사 가능해져 거버넌스도 개선됩니다.
더 이상 데이터 작업을 위해 SQL을 구사하지 않아도 됩니다. 원하는 것을 설명하기만 하면 나머지는 시스템이 정확하고 안전하게 대규모로 처리합니다. Text2SQL 엔진은 자연어 이해와 자율 에이전트 기능을 결합하여 사용자 의도를 동적으로 해석하고, 관련 스키마를 탐색하고, 쿼리 로직을 검증하고, 필요할 때 명확한 질문을 던져서 마찰을 최소화하면서 정확하고 관리된 결과를 제공합니다. 여러 SQL 방언으로 작동하기 때문에 데이터가 하나의 엔진에 있든 여러 엔진에 있든 논리가 일관되게 유지됩니다.
IBM은 사용자의 기존 툴, 플랫폼, 데이터 소스에 원활하게 통합되도록 설계된 개방적이고 확장 가능한 에코시스템으로 두각을 나타냅니다. 조직은 watsonx.data intelligence를 통해 데이터 라이프사이클 전반에 걸쳐 포괄적인 엔드투엔드 거버넌스를 확보하여 신뢰할 수 있는 데이터 접근을 지원하고 AI 준비를 가속화할 수 있습니다. 하이브리드, 멀티 클라우드, SaaS, 온프레미스, VPC 환경 전반에 유연하게 배포할 수 있어 분산 데이터가 어디에 있든 접근이 관리됩니다.
IBM의 고급 Text2SQL 기능을 통해 고객은 IBM이나 신뢰할 수 있는 외부 공급업체의 주요 모델 중 원하는 것을 유연하게 선택할 수 있습니다. 확장성, 사용 편의성, 신뢰성을 갖춘 IBM Text2SQL 제품은 데이터 경험을 재구상하여 더 스마트한 의사 결정을 이끌고 데이터 기반 문화를 조성합니다.
IBM의 AI 기반 Text2SQL 기능을 통해 기업은 기존 데이터 워크플로의 제약에서 벗어날 수 있습니다. 비즈니스 사용자, 거버넌스를 확장하려는 데이터 엔지니어 모두 이 혁신을 통해 누구나 신뢰할 수 있는 데이터와 로직을 손쉽게 생성할 수 있습니다.
더 스마트한 액세스. 더 강력한 거버넌스. 더 빠른 효과.