IBM®, 데이터 접근의 민주화와 가속화를 위한 AI 기반 Text2SQL 출시

복잡한 SQL Query, 파편화된 도구, 과중한 기술 팀 뒤에 귀중한 인사이트가 갇혀 있는 경우가 많습니다. 비즈니스 사용자는 자신이 무슨 질문에 답해야 하는지 알지만 그 답변을 추출하는 언어는 알지 못합니다. 한편, 데이터 엔지니어는 대시보드 수정부터 일회성 SQL 쿼리까지 점점 늘어나는 요청 대기열에 파묻혀 모든 사람의 속도를 늦추고 있습니다.

보고서를 생성 또는 수정하고, 비즈니스 논리를 검증하거나, 데이터 품질 규칙을 적용하려면 티켓을 제출하고, 며칠에서 몇 주를 기다리고, SQL에 능숙한 제한적인 리소스에 의존해야 하는 경우가 많습니다. 이러한 역학 관계는 의사 결정을 지연시킬 뿐만 아니라 소수의 전문가만 데이터를 해석하고 조작하게 되는 위험을 초래합니다. 거버넌스는 어려움을 겪고, 기회는 틈새로 빠져나갑니다. 많은 조직이 BI 도구나 채팅 인터페이스를 계층화하여 이 문제를 해결하고자 했습니다. 그러나 대부분의 기업 환경에서 정확성이 부족하거나, 관리형 데이터와 통합되지 않거나, 데이터 품질 관리 또는 데이터 제품 생성 같은 복잡한 사용 사례를 처리하지 못하는 등의 문제를 보입니다.

Text2SQL을 통한 혁신은 강력한 대규모 언어 모델(LLM)과 심층적인 거버넌스 통합을 통해 데이터 접근과 개발을 민주화함으로써 기술적 장애물이던 데이터를 조직 전체가 접근할 수 있는 전략적 자산으로 탈바꿈시킵니다.