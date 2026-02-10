IBM, 2025년 Gartner 양자 컴퓨팅 보고서에서 현재 ‘주목해야 할 기업’으로 선정

양자 컴퓨팅은 오늘날 최고의 컴퓨터 프로세서와 GPU로는 접근할 수 없는 계산을 본질적으로 수행할 수 있는 새로운 컴퓨팅 프레임워크입니다. 양자 컴퓨팅은 초전도 트랜스몬 큐비트라 불리는 다른 기반 아키텍처에서 경쟁력을 얻으며, 이는 ‘양자 회로’라는 수학적 구조를 통해 정보를 저장하고 처리합니다. 현재는 양자 회로를 활용해 소재를 시뮬레이션하고, 새로운 형태의 머신 러닝 모델을 학습시키며, 시계열 예측을 수행하는 알고리즘이 등장하고 있습니다.

오늘날의 양자 컴퓨터는 슈퍼컴퓨터가 무차별 대입 방식으로도 정확히 시뮬레이션할 수 없는 특정 계산을 수행할 수 있습니다. 우리는 올해 양자 컴퓨팅이 이러한 계산을 기존의 고전적 컴퓨팅 방식보다 더 정확하고 저렴하거나 효율적으로 수행할 수 있을 것으로 예상하며, 이를 ‘양자 우위(quantum advantage)’라고 부릅니다.

그러나 양자 컴퓨터가 기존 컴퓨터를 대체하는 것은 아닙니다. 대신 양자 컴퓨팅은 GPU와 같은 고전적 하드웨어가 수행하는 텐서 연산 및 기타 작업과 결합된 양자 처리 장치(QPU)의 양자 회로를 활용하는 양자 중심 슈퍼컴퓨팅 아키텍처의 핵심을 형성할 것으로 전망합니다. 이를 통해 단일 컴퓨팅 아키텍처로는 해결할 수 없는 문제를 해결할 수 있습니다.