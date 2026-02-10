IBM, 2025년 Gartner 양자 컴퓨팅 보고서에서 현재 ‘주목해야 할 기업’으로 선정

IBM은 연구 역량, 제품 포트폴리오 및 에코시스템에서 강점을 보유하고 있습니다.
양자 컴퓨팅은 전 세계 기업과 연구 기관에서 개발 중인 신흥 기술입니다. 이번 Gartner 보고서의 평가는 IBM이 해당 분야에서 리더십을 공고히 했음을 보여주며, 양자 중심의 미래 컴퓨팅에 대한 우리의 비전에 신뢰를 더한다고 생각합니다.
“IBM은 수십 년간의 양자 컴퓨팅(QC) 연구 경험과 시스템 배포를 통해 축적한 학습을 바탕으로 대규모 초기 도입 기업을 유치하는 데 경쟁 우위를 확보하고 있습니다. IBM의 강점은 장기 전략을 일관성 있게 실행하는 데 있습니다.”라고 AI 벤더 경쟁: 양자 컴퓨팅 분야에서 IBM은 앞서가야 할 기준 기업 보고서는 밝히고 있습니다.
양자 컴퓨팅은 오늘날 최고의 컴퓨터 프로세서와 GPU로는 접근할 수 없는 계산을 본질적으로 수행할 수 있는 새로운 컴퓨팅 프레임워크입니다. 양자 컴퓨팅은 초전도 트랜스몬 큐비트라 불리는 다른 기반 아키텍처에서 경쟁력을 얻으며, 이는 ‘양자 회로’라는 수학적 구조를 통해 정보를 저장하고 처리합니다. 현재는 양자 회로를 활용해 소재를 시뮬레이션하고, 새로운 형태의 머신 러닝 모델을 학습시키며, 시계열 예측을 수행하는 알고리즘이 등장하고 있습니다.
오늘날의 양자 컴퓨터는 슈퍼컴퓨터가 무차별 대입 방식으로도 정확히 시뮬레이션할 수 없는 특정 계산을 수행할 수 있습니다. 우리는 올해 양자 컴퓨팅이 이러한 계산을 기존의 고전적 컴퓨팅 방식보다 더 정확하고 저렴하거나 효율적으로 수행할 수 있을 것으로 예상하며, 이를 ‘양자 우위(quantum advantage)’라고 부릅니다.
그러나 양자 컴퓨터가 기존 컴퓨터를 대체하는 것은 아닙니다. 대신 양자 컴퓨팅은 GPU와 같은 고전적 하드웨어가 수행하는 텐서 연산 및 기타 작업과 결합된 양자 처리 장치(QPU)의 양자 회로를 활용하는 양자 중심 슈퍼컴퓨팅 아키텍처의 핵심을 형성할 것으로 전망합니다. 이를 통해 단일 컴퓨팅 아키텍처로는 해결할 수 없는 문제를 해결할 수 있습니다.
IBM 연구진은 1970년대부터 양자 컴퓨팅을 연구해 왔으며, 트랜스몬 큐비트 개발을 비롯한 이 분야의 중요한 하드웨어 및 소프트웨어 성과 중 상당수가 IBM 연구진에 의해 이루어졌습니다.
우리의 핵심 사명은 유용한 양자 컴퓨팅을 세상에 제공하는 것이며, IBM은 2016년 최초로 양자 컴퓨터를 클라우드에 공개한 이후 하드웨어를 사용자에게 개방해 왔습니다. IBM은 또한 전체 양자 SDK 중 가장 선호도가 높은 오픈소스 Qiskit 소프트웨어 개발 키트를 유지 관리하고 있으며, 이는 양자 개발자의 69%가 선호하는 툴입니다. 또한 300개 이상의 학술 기관, 산업 고객, 스타트업 및 파트너로 구성된 IBM® Quantum Network를 운영하며, 양자 컴퓨팅 발전과 활용 사례 탐색을 지원하고 있습니다.
현재 IBM은 완전한 오류 내성 양자 컴퓨터 구현에 필요한 연구개발 이정표를 명확히 제시한 개발 로드맵을 통해 양자 컴퓨팅을 현실로 만드는 데 집중하고 있습니다. 2019년 로드맵을 공개한 이후, IBM은 모든 이정표를 일정에 맞춰 달성해 왔습니다. 지난해 양자 컴퓨팅 팀은 양자 컴퓨터 고유의 오류를 수정하는 데 필요한 핵심 기능을 입증한 실험용 IBM Quantum Loon 칩과, 고객 및 파트너가 양자 우위를 탐색할 수 있도록 설계된 IBM Quantum Nighthawk 칩을 발표했습니다.
Gartner에 따르면 “IBM의 양자 포트폴리오는 다양한 산업과 활용 사례를 포괄하며, 폭넓은 고객층을 지원하고 제품을 제공할 수 있도록 합니다.”
또한 보고서는 “IBM의 오랜 양자 컴퓨팅 참여는 연구 및 제품 포트폴리오뿐 아니라 에코시스템 기반 측면에서도 경쟁 우위를 제공합니다.”라고 밝히고 있습니다.
IBM은 유용한 양자 컴퓨팅을 세상에 제공하는 데 전념하고 있습니다. IBM의 플랜은 100개 이상의 큐비트를 갖춘 양자 컴퓨터에 대한 액세스를 제공하며, 월 10분 사용이 가능한 오픈 플랜도 포함되어 있고 향후 더욱 흥미로운 변화가 예정되어 있습니다. IBM은 Qiskit에 새로운 기능을 지속적으로 추가하고 있으며, 고객과 파트너가 실제 문제를 해결할 수 있는 혁신적 활용 사례를 탐색하도록 지원하고 있습니다.
여러분의 많은 참여를 바랍니다.
Gartner, AI 벤더 경쟁: 양자 컴퓨팅 분야에서 IBM은 앞서가야 할 기준 기업, 2025년 12월 8일. GARTNER는 Gartner, Inc. 및/또는 그 계열사의 상표입니다. Gartner는 자사 발행물에 언급된 어떠한 회사, 공급업체, 제품 또는 서비스도 보증하지 않으며, 기술 사용자에게 최고 등급이나 기타 지정이 있는 공급업체만을 선택하도록 권고하지 않습니다. Gartner의 발행물은 Gartner의 비즈니스 및 기술 인사이트 조직의 의견을 담고 있으며, 사실 진술로 해석되어서는 안 됩니다. Gartner는 본 발행물과 관련하여 상품성 또는 특정 목적에의 적합성에 대한 보증을 포함해 명시적 또는 묵시적 모든 보증을 부인합니다.