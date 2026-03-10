평가 및 연결 단계를 포함한 다양한 단계와 지표를 보여주는 데이터 파이프라인 다이어그램
인공지능 IT 자동화

IBM, 2025년 및 2026년 AI 관련 Gartner Magic Quadrant 보고서 7개 부문에서 리더로 선정

IBM의 watsonx 내 '실행'과 '비전'의 우수성을 인정받았습니다.

게시일 2026년 03월 10일

조직에는 에이전트, AI 개발, 거버넌스, 데이터를 통합하는 종단간 기반이 필요합니다. 그러나 틈새 전문가로 가득 찬 혼잡한 AI 시장에서 조직은 여러 공급업체를 연결하고 그에 따른 복잡성을 관리해야 합니다. 

IBM watsonx는 이러한 복잡성을 제거합니다. 그래서 조직이 여러 공급업체의 솔루션을 관리하는 대신 AI 스택의 모든 계층을 포괄하는 하나의 통합 포트폴리오를 구축할 수 있습니다. 전체 엔터프라이즈 스택의 AI 리더인 watsonx는 실질적인 비즈니스 가치를 전하는 유연하고 확장 가능한 경로를 제공합니다.

IBM watsonx 애플리케이션을 보여주는 다이어그램

데이터 및 AI 라이프사이클에 대한 여러 Gartner 보고서에서 리더로 선정

Gartner는 2025년과 2026년에 데이터 및 AI 관련 7개 Gartner Magic Quadrant에서 IBM을 리더로 선정했습니다. 이는 한 영역에 국한되지 않고 AI 라이프사이클의 모든 계층에서 일관되게 실행되는 IBM watsonx의 역량을 보여준다고 믿습니다.

IBM을 리더로 선정한 데이터 및 AI 관련 Magic Quadrant:

  1. 2025년 데이터 과학 및 머신 러닝 부문 Magic Quadrant
  2. 2025년 Magic Quadrant AI 애플리케이션 개발 플랫폼 부문
  3. 2025년 Magic Quadrant 클라우드 데이터베이스 관리 시스템 부문
  4. 2026년 Magic Quadrant 데이터 및 분석 거버넌스 부문
  5. 2025년 Magic Quadrant 데이터 통합 툴 부문
  6. 2025년 Magic Quadrant 메타데이터 관리 솔루션 부문
  7. 2026년 Magic Quadrant 증강 데이터 품질 부문

IBM watsonx는 2025년에 RedDot, G2, TrustRadius로부터 엔터프라이즈 애플리케이션 개발 부문의 우수성을 인정받기도 했습니다. 

watsonx를 선택해야 하는 이유

Gartner는 모든 Magic Quadrant 보고서에서 비전 완성도와 실행 역량을 기준으로 공급업체를 평가합니다. 이러한 보고서에서 리더로 인정 받는다는 것은 IBM이 시장에 대한 비전을 실제 고객 성과로 전환할 수 있음을 증명합니다. IBM이 생각하는 6가지 강점은 다음과 같습니다.

  1. 하이브리드 및 멀티 클라우드 유연성: 분석가들은 watsonx의 온프레미스, 클라우드 및 하이브리드 환경 배포 기능을 자주 강조했습니다. 이는 민감한 데이터를 관리하거나 규제 대상 산업에서 운영할 때 중요한 기준입니다. watsonx를 사용하면 인프라 및 비즈니스 요건에 가장 적합하도록 배포 옵션을 맞춤 설정할 수 있습니다.
  2. IBM의 종단간 접근 방식: Watsonx는 AI 개발 및 에이전트부터 단일 에코시스템의 거버넌스 및 데이터까지 각 계층을 연결하여 파편화와 복잡성을 줄입니다. AI 환경에 하위 시장이 많고 플랫폼 통합이 점점 중요해지는 상황에서 watsonx를 사용하면 AI 라이프사이클의 각 단계를 하나의 포트폴리오 안에서 쉽게 통합할 수 있습니다. 
  3. AI 스택 전반의 통합: 메타데이터 관리부터 데이터 통합 및 거버넌스에 이르기까지, watsonx 내 핵심 기능 실행에 AI 기능이 삽입되어 있습니다. 덕분에 고객은 데이터 작업을 더 스마트하고 수월하게 진행하며, 수동 작업을 줄여서 인사이트를 얻는 데 시간을 투자할 수 있습니다. 
  4. 데이터 및 AI 거버넌스에 중점: 시장은 엔터프라이즈 AI 모델에서 거버넌스의 필요성을 점점 강조하고 있습니다. 그래서 watsonx는 데이터 및 AI 라이프사이클 전반에 걸쳐 거버넌스를 자동화하고 대규모 위험을 줄입니다. IBM이 Magic Quadrant 보고서에서 우수성을 인정 받은 것은(데이터 통합 툴, 클라우드 데이터베이스 관리 솔루션, 메타데이터 관리 솔루션, 데이터 분석 및 거버넌스 플랫폼) 프로세스 전반에서 감독을 제공하는 watsonx의 수평적 강점 덕분이라고 생각합니다.  
  5. 개방 정도를 선택할 수 있는 유연한 설계: watsonx는 기존 고객 환경에 쉽게 적용할 수 있도록 개방형 표준(OpenLineage, ODCS, MCP)을 수용하고 하이퍼스케일러(AWS, Azure, Google)와 협력했습니다. 고객은 watsonx 자체 안에서 기업의 요건에 가장 잘 맞는 오픈 소스와 독점 프레임워크, 파운데이션 모델, GPU 옵션을 선택하고 맞춤 설정할 수 있습니다. 
  6. 연구부터 생산까지의 혁신 주도: IBM Research가 IBM 제품의 혁신 파이프라인 역할을 합니다. 그래서 핵심 역량에 새로운 기술이 추가되고 반복적인 차별화 지점을 제공하는 경우가 많습니다. Granite 제품군 모델, AutoRag, 오픈 소스 BeeAI 프레임워크 생성, 오픈 소스 AI 에이전트 프레임워크용으로 구축된 명령줄 인터페이스, InstructLab 제품 등이 그 예입니다.

분석가의 인정에서 실질적인 결과까지

IBM이 Gartner에서 리더로 선정된 것은 조직이 책임감 있는 데이터 및 AI 기반을 구축할 수 있도록 지원하는 노력을 인정받았기 때문이라고 생각합니다. 이러한 노력을 뒷받침하는 것은 실제 시장에서의 가속도입니다. IBM은 watsonx의 지원을 받는 125억 달러 규모의 생성형 AI 비즈니스 중 내부 배포를 통해 45억 달러의 창출을 달성했다고 발표했습니다. 수천 개의 기업이 신뢰하는 watsonx는 페라리의 맞춤형 디지털 경험을 강화하고 UFC의 라이브 스포츠 분석을 혁신하는 등 혁신적인 AI를 구축했습니다. 분석가들에게 인정을 받고 실질적인 성과를 이룬 것은 watsonx가 엔터프라이즈 AI 스택의 모든 계층에 가치를 제공한다는 증거라고 생각합니다.

조직에서 watsonx를 대규모로 배포하는 데 IBM이 어떤 도움을 줄 수 있는지 알아보세요.

Annika Lee

Product Manager

면책 조항

Gartner 및 Magic Quadrant는 Gartner, Inc. 및/또는 그 계열사의 상표입니다.

Gartner는 자사 발행물에 언급된 어떠한 회사, 공급업체, 제품 또는 서비스도 보증하지 않으며, 기술 사용자에게 최고 등급이나 기타 지정이 있는 공급업체만을 선택하도록 권고하지 않습니다. Gartner의 발행물은 Gartner의 비즈니스 및 기술 인사이트 조직의 의견을 담고 있으며, 사실 진술로 해석되어서는 안 됩니다. Gartner는 본 발행물과 관련하여 상품성 또는 특정 목적에의 적합성에 대한 보증을 포함해 명시적 또는 묵시적 모든 보증을 부인합니다.