IBM, 2025년 및 2026년 AI 관련 Gartner Magic Quadrant 보고서 7개 부문에서 리더로 선정

조직에는 에이전트, AI 개발, 거버넌스, 데이터를 통합하는 종단간 기반이 필요합니다. 그러나 틈새 전문가로 가득 찬 혼잡한 AI 시장에서 조직은 여러 공급업체를 연결하고 그에 따른 복잡성을 관리해야 합니다.

IBM watsonx는 이러한 복잡성을 제거합니다. 그래서 조직이 여러 공급업체의 솔루션을 관리하는 대신 AI 스택의 모든 계층을 포괄하는 하나의 통합 포트폴리오를 구축할 수 있습니다. 전체 엔터프라이즈 스택의 AI 리더인 watsonx는 실질적인 비즈니스 가치를 전하는 유연하고 확장 가능한 경로를 제공합니다.