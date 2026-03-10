IBM, 2025년 및 2026년 AI 관련 Gartner Magic Quadrant 보고서 7개 부문에서 리더로 선정

IBM의 watsonx 내 '실행'과 '비전'의 우수성을 인정받았습니다.
조직에는 에이전트, AI 개발, 거버넌스, 데이터를 통합하는 종단간 기반이 필요합니다. 그러나 틈새 전문가로 가득 찬 혼잡한 AI 시장에서 조직은 여러 공급업체를 연결하고 그에 따른 복잡성을 관리해야 합니다.
IBM watsonx는 이러한 복잡성을 제거합니다. 그래서 조직이 여러 공급업체의 솔루션을 관리하는 대신 AI 스택의 모든 계층을 포괄하는 하나의 통합 포트폴리오를 구축할 수 있습니다. 전체 엔터프라이즈 스택의 AI 리더인 watsonx는 실질적인 비즈니스 가치를 전하는 유연하고 확장 가능한 경로를 제공합니다.
Gartner는 2025년과 2026년에 데이터 및 AI 관련 7개 Gartner Magic Quadrant에서 IBM을 리더로 선정했습니다. 이는 한 영역에 국한되지 않고 AI 라이프사이클의 모든 계층에서 일관되게 실행되는 IBM watsonx의 역량을 보여준다고 믿습니다.
IBM을 리더로 선정한 데이터 및 AI 관련 Magic Quadrant:
IBM watsonx는 2025년에 RedDot, G2, TrustRadius로부터 엔터프라이즈 애플리케이션 개발 부문의 우수성을 인정받기도 했습니다.
Gartner는 모든 Magic Quadrant 보고서에서 비전 완성도와 실행 역량을 기준으로 공급업체를 평가합니다. 이러한 보고서에서 리더로 인정 받는다는 것은 IBM이 시장에 대한 비전을 실제 고객 성과로 전환할 수 있음을 증명합니다. IBM이 생각하는 6가지 강점은 다음과 같습니다.
IBM이 Gartner에서 리더로 선정된 것은 조직이 책임감 있는 데이터 및 AI 기반을 구축할 수 있도록 지원하는 노력을 인정받았기 때문이라고 생각합니다. 이러한 노력을 뒷받침하는 것은 실제 시장에서의 가속도입니다. IBM은 watsonx의 지원을 받는 125억 달러 규모의 생성형 AI 비즈니스 중 내부 배포를 통해 45억 달러의 창출을 달성했다고 발표했습니다. 수천 개의 기업이 신뢰하는 watsonx는 페라리의 맞춤형 디지털 경험을 강화하고 UFC의 라이브 스포츠 분석을 혁신하는 등 혁신적인 AI를 구축했습니다. 분석가들에게 인정을 받고 실질적인 성과를 이룬 것은 watsonx가 엔터프라이즈 AI 스택의 모든 계층에 가치를 제공한다는 증거라고 생각합니다.
조직에서 watsonx를 대규모로 배포하는 데 IBM이 어떤 도움을 줄 수 있는지 알아보세요.
Gartner 및 Magic Quadrant는 Gartner, Inc. 및/또는 그 계열사의 상표입니다.
Gartner는 자사 발행물에 언급된 어떠한 회사, 공급업체, 제품 또는 서비스도 보증하지 않으며, 기술 사용자에게 최고 등급이나 기타 지정이 있는 공급업체만을 선택하도록 권고하지 않습니다. Gartner의 발행물은 Gartner의 비즈니스 및 기술 인사이트 조직의 의견을 담고 있으며, 사실 진술로 해석되어서는 안 됩니다. Gartner는 본 발행물과 관련하여 상품성 또는 특정 목적에의 적합성에 대한 보증을 포함해 명시적 또는 묵시적 모든 보증을 부인합니다.