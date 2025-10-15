IBM, Rhapsody Systems Engineering v1.5 소개: 복잡한 제품 개발을 위한 SysML v2 채택 간소화

단순화되고 직관적인 사용자 인터페이스와 업그레이드된 다중 사용자 협업을 통해 SysML v2 채택에 대한 장벽을 낮춥니다.
2025년 10월 14일, IBM은 항공우주, 방위, 자동차, 기타 미션 크리티컬 산업에서 복잡한 시스템을 개발하는 조직이 SysML v2 채택 속도를 높이는 데 도움이 되도록 Rhapsody Systems Engineering(SE) v1.5라는 주요 업데이트 릴리스를 발표했습니다.
새 릴리스는 시스템 엔지니어링 팀이 직면한 두 가지 근본적인 과제를 해결합니다. SysML v2 언어 채택과 관련된 학습 곡선을 줄이고 대규모 프로젝트에서 다중 사용자 협업을 가능하게 하는 것입니다.
경쟁 부담이 심화되고 제품이 점점 복잡해짐에 따라, 고급 제품을 성공시키기 위해서는 시스템 엔지니어링이 그 어느 때보다 중요해졌습니다. 복잡한 설계의 교차 도메인 모델링과 분석을 개선하고, 위험과 개발 비용 전반을 통제하고, 진화하는 이해 관계자 요구 사항을 더 잘 해결하기 위해 SysML v2로 전환하는 조직이 늘고 있습니다. 그러나 SysML v2 언어와 관련된 형식적 특성과 모델링 복잡성 탓에 SysML v2를 채택하는 것은 많은 어려움이 따릅니다.
SysML v2의 형식적 엄격함이 채택 장벽을 만들 수 있다는 점을 인식하면서, Rhapsody SE v1.5에서는 직관적이면서도 지능적인 단순화와 자동화를 도입해서 생산성을 개선하고 모델링 학습 곡선을 줄였습니다.
드래그 앤 드롭 작업과 같은 간단하고 직관적인 제스처가 포트 생성, 작업 매개변수, 사용 사례 매개변수, 기타 요소 생성처럼 기본 SysML v2 모델에 필요한 변경 사항을 자동으로 트리거합니다. 이 자동화는 사용자가 SysML v2의 공식 사양을 심층적으로 이해하지 못해도 효율적이고 직관적으로 규정을 준수하는 모델을 생성할 수 있도록 설계되었습니다.
또한 v1.5를 사용하면 복잡한 하위 구조를 모델 안에 숨길 수 있어 정보 과부하를 최소화하고, 엔지니어가 현재 진행 중인 작업과 가장 관련성이 높은 측면에 집중할 수 있습니다. 이 기능은 크고 복잡한 시스템 아키텍처를 다룰 때 특히 유용합니다.
Rhapsody SE v1.5는 분산되어 있는 대규모 팀이 복잡한 시스템 설계 시 효과적으로 협력할 수 있게 하는 다중 사용자 협업 능력을 도입합니다. 이제 엔지니어는 비공개 구성에 대해 작업하고 자체 분기에서 설계 대안을 탐색하는 동시에 공용 '기본' 모델링 분기와 원활하게 상호 작용하여 충돌 없이 병렬 작업 스트림을 활성화하고 엔터프라이즈 엔지니어링 조직의 규모 요건을 지원할 수 있습니다.
