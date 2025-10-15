IBM, Rhapsody Systems Engineering v1.5 소개: 복잡한 제품 개발을 위한 SysML v2 채택 간소화

SysML v2의 형식적 엄격함이 채택 장벽을 만들 수 있다는 점을 인식하면서, Rhapsody SE v1.5에서는 직관적이면서도 지능적인 단순화와 자동화를 도입해서 생산성을 개선하고 모델링 학습 곡선을 줄였습니다.

드래그 앤 드롭 작업과 같은 간단하고 직관적인 제스처가 포트 생성, 작업 매개변수, 사용 사례 매개변수, 기타 요소 생성처럼 기본 SysML v2 모델에 필요한 변경 사항을 자동으로 트리거합니다. 이 자동화는 사용자가 SysML v2의 공식 사양을 심층적으로 이해하지 못해도 효율적이고 직관적으로 규정을 준수하는 모델을 생성할 수 있도록 설계되었습니다.

또한 v1.5를 사용하면 복잡한 하위 구조를 모델 안에 숨길 수 있어 정보 과부하를 최소화하고, 엔지니어가 현재 진행 중인 작업과 가장 관련성이 높은 측면에 집중할 수 있습니다. 이 기능은 크고 복잡한 시스템 아키텍처를 다룰 때 특히 유용합니다.