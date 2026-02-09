IBM® Instana, OpAMP로 구동되는 OpenTelemetry Collector용 플릿 관리 기능의 일반 제공(GA) 발표

도입이 가속화되면서 과제는 더 이상 데이터를 어떻게 수집하느냐가 아니라, Collector 플릿을 대규모로 안정적으로 배포, 관리 및 운영하는 방법으로 이동하고 있습니다.
IBM Instana는 Open Agent Management Protocol(OpAMP)로 구동되는 OpenTelemetry Collector용 플릿 관리 기능의 일반 제공(GA)을 발표합니다. 이 기능은 Instana의 Expanded OpenTelemetry 이니셔티브의 핵심 구성 요소로, 운영 팀이 OpenTelemetry Collector 인프라를 중앙에서 자동화 방식으로 제어할 수 있도록 지원합니다.
하이브리드 및 멀티클라우드 환경 전반에서 수백 또는 수천 개의 OpenTelemetry Collector를 운영할 경우, 각 인스턴스를 수동으로 구성하고 업그레이드하면 관리가 빠르게 복잡해집니다. 구성 드리프트, 버전 불일치, Collector 상태에 대한 가시성 부족은 모두 운영 위험을 증가시킵니다.
GA 플릿 관리 기능을 통해 Instana는 OpenTelemetry Collector에 대한 중앙 집중식 라이프사이클 관리를 제공합니다. 팀은 표준 구성을 일괄 배포하고, 통제된 방식으로 업데이트를 적용하며, Collector 상태를 실시간으로 모니터링하고, 정책 기반 자동화를 통해 수동 변경 작업을 줄일 수 있습니다.
OpAMP 기반으로 Collector는 Instana와 보안 제어 채널을 설정합니다. 이를 통해 원격 구성, 실시간 상태 보고, 그리고 플릿 전반에 걸친 구성 및 버전 업데이트의 안전한 배포 또는 롤백이 가능합니다.
플릿 관리는 Instana 인터페이스 내에서 직접적인 운영 작업도 가능하게 합니다. 사용자는 개별 호스트에 로그인하지 않고도 플랫폼 내에서 Collector를 재시작하고, Collector YAML 구성을 수정하며, 필요에 따라 로그 레벨을 조정하여 문제 해결 및 통제된 실험을 지원할 수 있습니다.
OpenTelemetry Collector용 플릿 관리 기능은 Instana의 Expanded OpenTelemetry 지원의 일부로 제공됩니다.
OpenTelemetry의 트레이스, 메트릭, 로그는 주요 운영 신호로 취급되며, Instana의 실시간 토폴로지, 서비스 종속성 매핑 및 원인 분석에 자동으로 연계됩니다. 팀은 기존 OpenTelemetry 계측을 유지하면서 Instana를 활용해 원시 텔레메트리를 더 빠르고 신뢰할 수 있는 운영 결과로 전환할 수 있습니다.
자동화된 Collector 운영과 Instana의 인사이트를 결합함으로써, 고객은 평균 해결 시간을 단축하고, 수동 데이터 통합을 피하며, 애플리케이션, 서비스 및 인프라 전반에서 일관된 단일 관점으로 운영할 수 있습니다.
운영자가 Instana 내에서 정상적으로 동작하는 Collector의 상태를 이해할 수 있도록, 이번 릴리스에는 각 OpenTelemetry Collector 인스턴스의 파이프라인 및 프로세스 상태에 대한 심층 가시성이 포함되어 있습니다.
다음 항목을 시각화할 수 있습니다.
이 스크린샷은 수백만 건의 메트릭과 수천 건의 로그 레코드를 드롭 없이 처리하고, 익스포터 대기열이 비어 있으며 리소스 사용이 안정적인 Collector 상태를 보여주며, 이는 대규모 플릿을 관리할 때 팀이 유지하고자 하는 목표 상태입니다.
Instana의 접근 방식은 개방성과 이식성 등 OpenTelemetry의 장점을 그대로 유지합니다. 동시에 Instana는 SaaS 및 자체 호스팅 환경 전반에서 일관되게 작동하는 엔터프라이즈급 플릿 제어, 자동화 및 AI 기반 인텔리전스를 추가합니다.
조직은 계측을 위해 OpenTelemetry를 표준화하면서도, Collector 관리, 구성 준수 유지 및 텔레메트리를 실제 운영 의사결정에 연결하는 작업을 별도의 맞춤형 툴 구축 없이 Instana에 의존할 수 있습니다.
OpAMP로 구동되는 OpenTelemetry Collector용 플릿 관리 기능은 Expanded OpenTelemetry 릴리스의 일부로 IBM Instana에서 정식 제공됩니다.
팀은 기존 OpenTelemetry Collector 및 계측을 Instana와 함께 즉시 사용할 수 있으며, 또는 간소화된 설정을 위해 Instana Distribution of OpenTelemetry Collector(IDOT)를 배포하여 중앙 집중식 플릿 제어, Collector 및 파이프라인 상태에 대한 심층 가시성, 그리고 Instana UI에서 Collector 재시작, Collector YAML 구성 수정, 로그 레벨 변경과 같은 다양한 플랫폼 내 작업을 수행할 수 있습니다.