IBM® Instana, OpAMP로 구동되는 OpenTelemetry Collector용 플릿 관리 기능의 일반 제공(GA) 발표

하이브리드 및 멀티클라우드 환경 전반에서 수백 또는 수천 개의 OpenTelemetry Collector를 운영할 경우, 각 인스턴스를 수동으로 구성하고 업그레이드하면 관리가 빠르게 복잡해집니다. 구성 드리프트, 버전 불일치, Collector 상태에 대한 가시성 부족은 모두 운영 위험을 증가시킵니다.

GA 플릿 관리 기능을 통해 Instana는 OpenTelemetry Collector에 대한 중앙 집중식 라이프사이클 관리를 제공합니다. 팀은 표준 구성을 일괄 배포하고, 통제된 방식으로 업데이트를 적용하며, Collector 상태를 실시간으로 모니터링하고, 정책 기반 자동화를 통해 수동 변경 작업을 줄일 수 있습니다.

OpAMP 기반으로 Collector는 Instana와 보안 제어 채널을 설정합니다. 이를 통해 원격 구성, 실시간 상태 보고, 그리고 플릿 전반에 걸친 구성 및 버전 업데이트의 안전한 배포 또는 롤백이 가능합니다.

플릿 관리는 Instana 인터페이스 내에서 직접적인 운영 작업도 가능하게 합니다. 사용자는 개별 호스트에 로그인하지 않고도 플랫폼 내에서 Collector를 재시작하고, Collector YAML 구성을 수정하며, 필요에 따라 로그 레벨을 조정하여 문제 해결 및 통제된 실험을 지원할 수 있습니다.