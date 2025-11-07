IBM, Everest Group MPHRO(멀티 프로세스 인적 자원 아웃소싱) 서비스 PEAK Matrix 리더로 선정
IBM은 심층적인 업계 전문 지식과 최첨단 기술을 결합하여 혁신적인 솔루션을 제공함으로써 HR 분야의 미래를 재정의하고 있습니다.
이번 수상은 세계 최대 규모의 브랜드에 MPHRO를 제공하는 IBM의 포괄적인 접근 방식을 보여줍니다. 기술, 운영, HR 역량 중심 서비스를 결합하여 기업이 탁월한 경험과 비즈니스 성과를 달성하며 HR 기능을 현대화할 수 있도록 지원합니다.
Everest Group의 부사장인 Priyanka Mitra는 “IBM은 기술, 운영, 기술 중심의 인재 관리를 결합하여 MPHRO에 대한 포괄적인 접근 방식을 제공합니다”라면서, “IBM은 차세대 기술을 위한 혁신 허브와 강력한 글로벌 제공 역량을 바탕으로 AI 주도 능력에 대한 투자를 통해, 기업이 HR 운영을 현대화하고 이해관계자 경험을 개선할 수 있도록 지원하는 민첩성을 향상했습니다. 이러한 강점은 Everest Group의 MPHRO PEAK Matrix Assessment 2025에서 리더로 자리매김하는 데 기여했습니다”라고 설명합니다.
이러한 접근 방식의 핵심은 민첩성, 확장성, 지속적인 개선을 촉진하는 인도 최초의 혁신 허브에 기반을 둔 기술 중심 서비스 제공에 대한 약속입니다. IBM은 가상 어시스턴트 주도 모델과 운영 우수성을 통해 HR 관리를 간소화하고 이해관계자 경험을 강화하며, 가장 복잡하고 민감한 사례에 대해 항상 인적 지원을 받을 수 있도록 보장합니다.
이러한 비전을 보완하는 것은 IBM의 포괄적인 파트너 에코시스템으로, 가장 최근에는 엔터프라이즈 시스템에 원활하게 통합되어 HR 서비스를 자동화하고 진정한 소비자 수준의 경험을 제공하는 에이전틱 AI 플랫폼인 Leena AI와의 협업을 통해 확장되었습니다.
EMEA, 북미, 아시아 태평양 지역에 걸쳐 글로벌 입지와 확고한 관계를 구축한 IBM은 HR 기능의 대규모 혁신, 확장 가능한 성장, 디지털 현대화를 지원하는 신뢰할 수 있는 파트너입니다. IBM은 풍부한 프로세스 전문 지식과 강력한 파트너십 에코시스템을 활용하여 HR 워크플로의 전반적인 변화를 지원합니다. 그 결과 자동화와 혁신, 인간의 손길이 균형을 이루는 고유한 통합 모델을 통해 탁월한 직원 및 비즈니스 성과를 달성할 수 있습니다.
Everest Group은 IBM을 리더로 자리매김하는 몇 가지 주요 차별화 요소를 강조했습니다.
글로벌 전문가 팀과 함께하는 AI 전략 브리핑을 통해 AI 주도 HR 서비스 제공 모델이 오늘날 비즈니스 영향력을 어떻게 향상시킬 수 있는지 자세히 알아보세요.
