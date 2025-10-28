이러한 과제를 해결하기 위해 IBM의 글로벌 고객 지원 서비스 제공 조직인 IBM Technology Lifecycle Services(TLS)는 Cisco(NASDAQ: CSCO)와 협력하여 포괄적인 방화벽 및 네트워크 솔루션을 제공하는 역량을 확장하고 있습니다. IDC는 Cisco를 2025년 Worldwide Enterprise Hybrid Firewall 부문 리더로 선정했으며 Gartner©는 Cisco를 2025년 Magic Quadrant for Hybrid Mesh Firewall 부문에서 유일한 비전 제시 기업(Visionary)으로 평가했습니다. Cisco Secure Firewall은 Cisco Hybrid Mesh Firewall의 핵심 요소로 네트워크 가시성을 제공하고 Talos Intelligence와 AI 지원 자동화 기반의 Snort ML을 활용하여 제로데이 공격에 대한 위협 보호를 지원함으로써 조직이 엔터프라이즈 데이터 보안을 강화할 수 있도록 설계되었습니다.

Cisco에 따르면 방화벽 혁신에는 복호화 없이 암호화된 트래픽 내에 숨어 있는 위협을 탐지할 수 있는 EVE(Encrypted Visibility Engine)가 포함되어 있으며 고위험 네트워크 트래픽에 대해 선택적 복호화 옵션을 제공합니다. NGFW(Next Generation Firewalls)를 통해 IBM TLS는 이제 물리적, 클라우드 또는 가상 환경에 관계없이 이러한 방화벽의 전체 라이프사이클을 지원할 수 있습니다. 즉, 계획, 설계, 구매, 설치, 해체 및 지원을 수행하여 고객이 핵심 인프라 또는 AI 인프라를 최적화할 수 있도록 돕습니다. SnortML은 서명에 의존하지 않는 머신 러닝 기반 악용 탐지 기술입니다. 전통적인 IPS 서명 방식이 효과를 발휘하지 못하는 경우는 기존 통제로는 탐지할 수 없는 위치에 삽입될 수 있는 SQL 인젝션과 같은 내장형 위협입니다.

이 솔루션은 최신 기능을 통해 네트워크 및 보안 인프라를 현대화하도록 설계되었으며, 새로운 위협과 취약점으로부터 환경을 보호하고 침해 사고에 대응하며, 데이터 손실, 비용이 큰 가동 중지 시간 및 평판 손상을 초래할 수 있는 사이버 공격 위험을 완화하는 데 기여합니다.