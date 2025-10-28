IBM, 가상 및 물리적 방화벽 지원 서비스 확대
IBM의 글로벌 고객 지원 서비스 제공업체인 IBM® Technology Lifecycle Services(TLS)는 Cisco와의 파트너십을 통해 포괄적인 방화벽 및 네트워크 솔루션 제공 역량을 확대하고 있습니다.
인공 지능(AI) 및 생성형 AI(gen AI) 도입의 성공은 강력한 알고리즘, 방대한 데이터 세트, GPU 또는 최첨단 메인프레임만으로는 달성되지 않습니다. 성능의 많은 부분은 데이터 센터 내 다양한 공급업체가 공존하는 점점 복잡해지는 환경에서 이러한 시스템들을 연결하는 네트워크의 속도와 대역폭에 달려 있습니다.
네트워크가 견고하지 않다면, 아무리 진보된 시스템이라도 제 성능을 발휘하지 못할 수 있습니다. 그러나 성능 문제를 넘어, 네트워크는 보안 측면에서도 핵심적인 역할을 담당합니다. 입력의 이상과 같은 예외적인 상황을 관리해야 할 뿐만 아니라 의도적인 적대적 공격에 효과적으로 대응하고 보안 위험을 해결하는 기능도 수행해야 합니다.
이러한 과제를 해결하기 위해 IBM의 글로벌 고객 지원 서비스 제공 조직인 IBM Technology Lifecycle Services(TLS)는 Cisco(NASDAQ: CSCO)와 협력하여 포괄적인 방화벽 및 네트워크 솔루션을 제공하는 역량을 확장하고 있습니다. IDC는 Cisco를 2025년 Worldwide Enterprise Hybrid Firewall 부문 리더로 선정했으며 Gartner©는 Cisco를 2025년 Magic Quadrant for Hybrid Mesh Firewall 부문에서 유일한 비전 제시 기업(Visionary)으로 평가했습니다. Cisco Secure Firewall은 Cisco Hybrid Mesh Firewall의 핵심 요소로 네트워크 가시성을 제공하고 Talos Intelligence와 AI 지원 자동화 기반의 Snort ML을 활용하여 제로데이 공격에 대한 위협 보호를 지원함으로써 조직이 엔터프라이즈 데이터 보안을 강화할 수 있도록 설계되었습니다.
Cisco에 따르면 방화벽 혁신에는 복호화 없이 암호화된 트래픽 내에 숨어 있는 위협을 탐지할 수 있는 EVE(Encrypted Visibility Engine)가 포함되어 있으며 고위험 네트워크 트래픽에 대해 선택적 복호화 옵션을 제공합니다. NGFW(Next Generation Firewalls)를 통해 IBM TLS는 이제 물리적, 클라우드 또는 가상 환경에 관계없이 이러한 방화벽의 전체 라이프사이클을 지원할 수 있습니다. 즉, 계획, 설계, 구매, 설치, 해체 및 지원을 수행하여 고객이 핵심 인프라 또는 AI 인프라를 최적화할 수 있도록 돕습니다. SnortML은 서명에 의존하지 않는 머신 러닝 기반 악용 탐지 기술입니다. 전통적인 IPS 서명 방식이 효과를 발휘하지 못하는 경우는 기존 통제로는 탐지할 수 없는 위치에 삽입될 수 있는 SQL 인젝션과 같은 내장형 위협입니다.
이 솔루션은 최신 기능을 통해 네트워크 및 보안 인프라를 현대화하도록 설계되었으며, 새로운 위협과 취약점으로부터 환경을 보호하고 침해 사고에 대응하며, 데이터 손실, 비용이 큰 가동 중지 시간 및 평판 손상을 초래할 수 있는 사이버 공격 위험을 완화하는 데 기여합니다.
방화벽은 사이버 위협에 대응하는 방어 요소로 사용되어 왔으며, 과거에는 데이터 센터를 인터넷으로부터 보호하고 건물에 들어오는 단일 진입점만이 공격 표면이었습니다. 그러나 BYOD(개인 소유 기기 사용) 정책, 클라우드 기반 서비스, IoT 기기, 지점 아키텍처, 원격 근무자의 등장으로 이 공격 표면은 크게 확장되었습니다. 오늘날의 보안 경계는 사용자가 애플리케이션에 액세스하는 모든 위치를 포함하려고 합니다.
우리는 모범 사례와 포괄적인 사이버 보안 프레임워크를 채택하는 것이 필수적인 시대로 전환하고 있습니다. 프로토콜, 규칙 및 아키텍처 설계를 통합한 이러한 프레임워크는 침해, 사용자 및 AI 보호를 강화하는 동시에 이해관계자가 진화하는 규정 준수 요구 사항을 준수할 수 있도록 지원하는 것을 목표로 합니다. AI가 주도하는 시대에 접어들면서 보안은 기업의 새로운 환경에서도 여전히 핵심적인 요소입니다.
명백한 성장에도 불구하고 AI 도입에는 위험이 따릅니다. 2024년 IBM IBV 보고서 생성형 AI 보안: 현재 중요한 것에 따르면, 응답한 임원들은 생성형 AI 도입과 관련해 다양한 우려를 표명했으며, 비즈니스 운영 중단 위험 증대(56%), 예측 불가능한 위험과 새로운 보안 취약점(51%), 기존 AI 모델, 데이터 및 서비스에 대한 신종 공격(47%) 등을 포함하고 있습니다.
복잡성이 성능에 영향을 미치고 비용이 계속 증가함에 따라 데이터 센터 가상화의 부상과 함께 새로운 과제를 해결하기 위한 종합적인 지원의 필요성이 크게 증가하고 있습니다. 한때 하드웨어 중심으로 운영되던 환경의 관리 업무는 이제 첨단 방화벽 기술을 포함한 정교한 가상 시스템 감독까지 포괄하게 되었습니다. 2023년 IDC 보고서에 따르면 2027년까지 전체 엔터프라이즈 컴퓨트 인프라의 70% 이상이 향상된 컴퓨팅 수요에 힘입어 가상화될 것으로 전망됩니다.
IBM TLS의 방화벽 보안 서비스 확대는 이러한 시장 요구에 대응하기 위한 것입니다. 조직의 워크로드가 클라우드로 이전됨에 따라 가상 방화벽은 확장성과 유연성을 갖춘 보호 기능을 제공할 뿐만 아니라 클라우드 네이티브 도구와의 원활한 연동, 우수한 가시성 제공, 복잡한 하이브리드 또는 멀티 클라우드 인프라 전반의 관리 단순화에도 도움이 됩니다. 가상 방화벽의 역량을 강조함으로써 기업은 진화하는 위협 환경에서 침해 위험에 효과적으로 대응하고 사이버 보안 방어력을 강화할 수 있습니다.
물리적 및 가상 방화벽 모두에 대한 지원 서비스 파트너로 IBM을 선택함으로써, 고객은 IBM과 Cisco 간의 긴밀한 기술적이고 장기적인 협력 관계에서 얻는 다양한 이점을 누릴 수 있습니다. IBM과 Cisco의 협력은 1999년으로 거슬러 올라갑니다. 현재 IBM은 전략 기획, 설계, 하드웨어 및 소프트웨어 공급, 라이프사이클 서비스와 지원과 같은 서비스를 제공하며 다수의 Cisco 고객을 지원하고 있습니다.
IBM은 IT 시스템 제조업체이자 단 여섯 곳뿐인 Cisco Global Gold System Integrator Partner 중 하나로서, 독보적인 가치를 제공합니다. IBM은 방대한 Cisco 네트워킹 및 보안 제품 재고를 지원하며, IBM TLS는 전 세계적으로 Cisco Systems의 네트워킹 하드웨어 문제의 97%를 최초 문의 시 해결합니다. 또한 IBM은 네트워크 및 보안 제품 공급 요건을 포함하여 고객의 장비 갱신 및 현대화 요구를 지원합니다. 이러한 포괄적인 구조는 고객 환경이 안전하고, 효율적이며, 가용성을 유지하고, 복원력을 갖출 수 있도록 지원합니다.