IBM, Privileged Identity and Access Management(PIAM) 기능과의 OEM 계약 확대
이 새로운 계약은 전략적 협업을 강화하여 사람과 기계를 포함한 모든 ID에 대한 가시성, 지능형 권한 부여 및 통합 제어를 강화합니다.
IBM은 지능형 ID 보안의 선두 주자인 Delinea와의 OEM 계약을 확대하여 IBM® Verify Privileged Identity Platform을 통해 고급 Privileged Identity and Access Management 기능을 제공합니다.
이 새로운 계약은 2018년에 시작된 양사의 전략적 협력을 심화하여 IBM 고객에게 전체 Delinea 플랫폼을 제공함으로써 사람과 기계의 모든 ID에 대한 가시성, 지능형 권한 부여 및 통합 제어를 강화합니다. Delinea Platform은 기업이 지능형 인증을 통해 모든 ID에 컨텍스트를 구축하고 적용할 수 있도록 하는 ID 보안 솔루션의 완전한 클라우드 네이티브 에코시스템을 제공합니다.
ID는 현대 보안 환경에서 가장 중요한 제어 지점 중 하나입니다. 조직이 AI, 하이브리드 클라우드 및 엣지 컴퓨팅을 도입함에 따라 권한 있는 계정의 수와 잠재적인 공격 표면이 계속 증가하고 있습니다.
IBM은 Delinea Platform을 IBM® Verify에 통합함으로써 고객에게 다음을 지원하는 통합된 클라우드 네이티브 솔루션을 제공합니다.
IBM Verify Privileged Identity Platform을 통해 전체 Delinea Platform이 사용 가능하며, Delinea의 고급 AI 기반 인증과 IBM의 심층적인 보안 전문 지식 및 통합 포트폴리오를 결합한 ID 보안에 대한 통합 접근 방식을 고객에게 제공합니다.
IBM과 Delinea는 협력하여 권한 있는 활동에 대한 포괄적인 뷰와 일관된 액세스 제어를 제공하여 고객이 위험을 완화하고 감사 가능성을 향상하며 보안 및 IT 팀의 생산성을 높일 수 있도록 지원합니다.
IBM Verify의 글로벌 세일즈 리더인 Bob Kalka는 "보안은 혁신에 의해 결정된다"고 말합니다. "Delinea와의 협력은 기업이 현대적인 위협 환경의 복잡성을 탐색할 수 있도록 지원하는 솔루션을 제공하려는 우리의 노력을 잘 보여줍니다. 우리는 함께 ID 보안의 새로운 표준을 설정하여 고객이 빠르게 변화하는 디지털 세계에서 안심하고 운영할 수 있도록 지원하고 있습니다."
이 확장된 계약은 IBM Verify의 기능을 보완하고 확장하는 업계 리더와 협력하려는 IBM의 전략을 강화합니다.
IBM과 Delinea가 파트너십을 통해 조직이 ID 보안을 강화하고 권한 있는 액세스 관리를 간소화할 수 있도록 지원하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.