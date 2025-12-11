인공지능 IT 자동화

IBM, Privileged Identity and Access Management(PIAM) 기능과의 OEM 계약 확대

이 새로운 계약은 전략적 협업을 강화하여 사람과 기계를 포함한 모든 ID에 대한 가시성, 지능형 권한 부여 및 통합 제어를 강화합니다.

게시일 2025년 12월 11일
By Martina Kopic

IBM은 지능형 ID 보안의 선두 주자인 Delinea와의 OEM 계약을 확대하여 IBM® Verify Privileged Identity Platform을 통해 고급 Privileged Identity and Access Management 기능을 제공합니다.

이 새로운 계약은 2018년에 시작된 양사의 전략적 협력을 심화하여 IBM 고객에게 전체 Delinea 플랫폼을 제공함으로써 사람과 기계의 모든 ID에 대한 가시성, 지능형 권한 부여 및 통합 제어를 강화합니다. Delinea Platform은 기업이 지능형 인증을 통해 모든 ID에 컨텍스트를 구축하고 적용할 수 있도록 하는 ID 보안 솔루션의 완전한 클라우드 네이티브 에코시스템을 제공합니다.

통합된 클라우드 네이티브 솔루션 제공

ID는 현대 보안 환경에서 가장 중요한 제어 지점 중 하나입니다. 조직이 AI, 하이브리드 클라우드 및 엣지 컴퓨팅을 도입함에 따라 권한 있는 계정의 수와 잠재적인 공격 표면이 계속 증가하고 있습니다.

IBM은 Delinea Platform을 IBM® Verify에 통합함으로써 고객에게 다음을 지원하는 통합된 클라우드 네이티브 솔루션을 제공합니다.

  • 하이브리드 및 멀티클라우드 환경 전반에서 권한 있는 액세스 거버넌스 강화
  • ID 기반 위협을 실시간으로 탐지 및 대응
  • 규정 준수 보고 간소화 및 운영 복잡성 감소
  • 신속한 배포와 간소화된 관리로 가치 실현 시간 단축

IBM Verify Privileged Identity Platform을 통해 전체 Delinea Platform이 사용 가능하며, Delinea의 고급 AI 기반 인증과 IBM의 심층적인 보안 전문 지식 및 통합 포트폴리오를 결합한 ID 보안에 대한 통합 접근 방식을 고객에게 제공합니다.

협업의 힘

IBM과 Delinea는 협력하여 권한 있는 활동에 대한 포괄적인 뷰와 일관된 액세스 제어를 제공하여 고객이 위험을 완화하고 감사 가능성을 향상하며 보안 및 IT 팀의 생산성을 높일 수 있도록 지원합니다.

IBM Verify의 글로벌 세일즈 리더인 Bob Kalka는 "보안은 혁신에 의해 결정된다"고 말합니다. "Delinea와의 협력은 기업이 현대적인 위협 환경의 복잡성을 탐색할 수 있도록 지원하는 솔루션을 제공하려는 우리의 노력을 잘 보여줍니다. 우리는 함께 ID 보안의 새로운 표준을 설정하여 고객이 빠르게 변화하는 디지털 세계에서 안심하고 운영할 수 있도록 지원하고 있습니다."

이 확장된 계약은 IBM Verify의 기능을 보완하고 확장하는 업계 리더와 협력하려는 IBM의 전략을 강화합니다.

IBM과 Delinea가 파트너십을 통해 조직이 ID 보안을 강화하고 권한 있는 액세스 관리를 간소화할 수 있도록 지원하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

Martina Kopic

Product Marketing Manager - IBM