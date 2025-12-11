IBM, Privileged Identity and Access Management(PIAM) 기능과의 OEM 계약 확대

IBM과 Delinea는 협력하여 권한 있는 활동에 대한 포괄적인 뷰와 일관된 액세스 제어를 제공하여 고객이 위험을 완화하고 감사 가능성을 향상하며 보안 및 IT 팀의 생산성을 높일 수 있도록 지원합니다.

IBM Verify의 글로벌 세일즈 리더인 Bob Kalka는 "보안은 혁신에 의해 결정된다"고 말합니다. "Delinea와의 협력은 기업이 현대적인 위협 환경의 복잡성을 탐색할 수 있도록 지원하는 솔루션을 제공하려는 우리의 노력을 잘 보여줍니다. 우리는 함께 ID 보안의 새로운 표준을 설정하여 고객이 빠르게 변화하는 디지털 세계에서 안심하고 운영할 수 있도록 지원하고 있습니다."

이 확장된 계약은 IBM Verify의 기능을 보완하고 확장하는 업계 리더와 협력하려는 IBM의 전략을 강화합니다.

IBM과 Delinea가 파트너십을 통해 조직이 ID 보안을 강화하고 권한 있는 액세스 관리를 간소화할 수 있도록 지원하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

