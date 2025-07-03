IBM® Envizi, 2025년 Green Quadrant: ESG 및 지속가능성 보고 소프트웨어에서 리더로 선정

Verdantix는 21개 솔루션 제공업체를 비교하여 철저한 평가를 수행했습니다. 이 프로세스에는 포괄적인 설문지, 공급업체의 데모, 현재 ESG 및 지속가능성 보고 소프트웨어 사용자와의 인터뷰가 포함되었습니다.

Verdantix의 Luke Gowland는 보고서에서 "규제 불확실성이 증가하고 이해관계자의 조사가 강화되는 가운데 조직은 더 이상 지속가능성 공개를 관리하기 위해 단편화된 시스템이나 수동 프로세스에 의존할 수 없습니다."라고 지적했습니다. 정확하고 감사 가능한 실시간(또는 실시간에 가까운) 지속가능성 데이터에 대한 수요로 인해 보고 소프트웨어는 지원 도구에서 전략적 요구 사항으로 발전했습니다. 2025년 Green Quadrant는 기업이 진화하는 요구 사항을 탐색하고, 보증 기대치를 충족하며, 핵심 비즈니스 의사 결정에 지속가능성 성과를 포함하도록 지원하는 데 가장 적합한 위치에 있는 공급업체를 조명합니다.

IBM Envizi는 이러한 시장 변화를 탐색하는 고객을 지원할 수 있는 유리한 위치에 있습니다. 이 소프트웨어 제품군은 규제 및 자발적 보고를 통해 조직을 돕는 동시에 탈탄소화를 위한 목표 도구도 제공합니다. 이 모든 것은 고객의 진화하는 요구 사항에 맞게 모듈식 방식으로 제공됩니다.

IBM은 기업 데이터 관리, 데이터 보안 및 개인정보 보호 관행에 대한 광범위한 전문 지식과 성과 관리 도구를 반영하여 ESG 및 지속가능성 성과 관리 분야에서 강력한 역량을 입증했습니다.