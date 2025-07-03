IBM® Envizi, 2025년 Green Quadrant: ESG 및 지속가능성 보고 소프트웨어에서 리더로 선정

2025년 7월 3일
IBM Envizi ESG Suite는 독립 연구 기업 Verdantix가 2025년 6월 27일에 발표한 2025년 Green Quadrant: ESG 및 지속가능성 보고 소프트웨어 보고서에서 다시 한번 시장 선두주자로 인정받았습니다.
IBM은 소프트웨어 오퍼링 내에서 데이터 관리 및 AI 전문 지식으로 두각을 나타냅니다. 이 제품군은 Verdantix의 '능력' 점수에 따라 데이터 획득, 관리, 품질 관리 및 ESG 성과 관리에서 최고 등급을 받았습니다. 또한 시장 비전 및 전략과 같은 전략적 성공 요인을 평가하는 '모멘텀' 점수에서 높은 점수를 받았습니다.
Verdantix는 21개 솔루션 제공업체를 비교하여 철저한 평가를 수행했습니다. 이 프로세스에는 포괄적인 설문지, 공급업체의 데모, 현재 ESG 및 지속가능성 보고 소프트웨어 사용자와의 인터뷰가 포함되었습니다.
Verdantix의 Luke Gowland는 보고서에서 "규제 불확실성이 증가하고 이해관계자의 조사가 강화되는 가운데 조직은 더 이상 지속가능성 공개를 관리하기 위해 단편화된 시스템이나 수동 프로세스에 의존할 수 없습니다."라고 지적했습니다. 정확하고 감사 가능한 실시간(또는 실시간에 가까운) 지속가능성 데이터에 대한 수요로 인해 보고 소프트웨어는 지원 도구에서 전략적 요구 사항으로 발전했습니다. 2025년 Green Quadrant는 기업이 진화하는 요구 사항을 탐색하고, 보증 기대치를 충족하며, 핵심 비즈니스 의사 결정에 지속가능성 성과를 포함하도록 지원하는 데 가장 적합한 위치에 있는 공급업체를 조명합니다.
IBM Envizi는 이러한 시장 변화를 탐색하는 고객을 지원할 수 있는 유리한 위치에 있습니다. 이 소프트웨어 제품군은 규제 및 자발적 보고를 통해 조직을 돕는 동시에 탈탄소화를 위한 목표 도구도 제공합니다. 이 모든 것은 고객의 진화하는 요구 사항에 맞게 모듈식 방식으로 제공됩니다.
IBM은 기업 데이터 관리, 데이터 보안 및 개인정보 보호 관행에 대한 광범위한 전문 지식과 성과 관리 도구를 반영하여 ESG 및 지속가능성 성과 관리 분야에서 강력한 역량을 입증했습니다.
이번 수상은 2023년 7월 17일에 발표된 독립 연구 및 자문 회사인 Verdantix의 'Green Quadrant: ESG 보고 및 데이터 관리 소프트웨어' 보고서에서 IBM Envizi가 리더로 자리매김한 것을 기반으로 합니다. 이것은 지속가능성에 대한 IBM의 지속적인 노력과 업계의 지속가능성 벤치마크를 설정하는 혁신적인 솔루션을 제공해 온 IBM의 역사를 반영합니다.
보고서를 읽고 Envizi가 조직의 지속가능성 데이터 관리 및 보고에 어떻게 도움을 줄 수 있는지 알아보세요.
Verdantix 소개
Verdantix는 세상을 바꾸는 혁신을 위한 필수적인 사고 리더입니다. 당사는 독점 데이터, 고유한 전문 지식 및 경영진 네트워크를 통해 변화를 주도하는 사람들을 지원합니다. 100개 이상의 국가에서 수천 명의 의사 결정권자에게 디지털 플랫폼, 컨설팅 참여 및 대면 이벤트를 통해 영향력 있는 분석을 제공합니다. 런던, 뉴욕, 보스턴에 지사를 두고 있는 Verdantix 연구팀은 엄격함, 정확성 및 호기심의 원칙을 적용하여 전 세계에 분산된 고객이 가장 복잡한 문제를 해결할 수 있도록 돕습니다 verdantix.com