IBM Engineering Rhapsody 10.0.3: 대규모 모델과 분산 팀을 위한 더 빠른 기업용 MBSE

이번 릴리스는 기업 규모 환경에서의 성능을 강화하고 협업을 개선하며, 장기간 축적된 모델 자산에 대한 액세스를 확장하여 팀이 실시간으로 명확한 인사이트를 바탕으로 보다 자신 있게 시스템 수준의 의사결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.
복잡한 프로그램 전반에서 효율적인 개발 및 제공에 대한 요구가 증가함에 따라, 현대적인 모델 기반 시스템 엔지니어링(Model-Based System Engineering, MBSE) 툴에 대한 기대도 빠르게 높아지고 있습니다. 분산 시스템 및 소프트웨어 엔지니어링 팀은 종종 한계에 직면하며 진행이 지연되는 문제를 겪습니다. 복잡성이 증가함에 따라 검토 주기가 확장되지 못하고, 모델 로딩 속도가 느리며, 라이프사이클 가시성이 제한됩니다.
IBM® Engineering Rhapsody 10.0.3은 대규모 모델에서의 기업 수준 성능을 강화하고, 협업을 간소화하며 혁신을 가속화하는 기능을 도입하고, 새로운 Model Context Protocol(MCP)을 통해 모델 데이터에 대한 액세스를 지원함으로써 이러한 문제를 해결하고 완화하도록 설계되었습니다.
IBM Engineering Rhapsody 10.0.3은 특히 기업 규모의 모델이나 분산 팀 간 공유되는 모델을 다룰 때, 엔지니어링 팀이 신속하고 명확한 인사이트를 바탕으로 자신 있게 의사결정을 내릴 수 있도록 지원합니다. 이번 릴리스에는 퍼블릭 프리뷰로 제공되는 AI 지원 기능도 포함되어 있으며, 이는 보다 광범위한 AI 기반 자동화를 향한 초기 단계입니다. 동시에 핵심 가치는 사용성과 생산성에 즉각적으로 미치는 영향에 있습니다.
Rhapsody 10.0.3을 통해 엔지니어는 대기 시간을 줄이고, 리더는 더 명확한 인사이트를 바탕으로 빠르게 의사결정을 내릴 수 있으며, MBSE 워크플로는 툴로 인한 지연을 줄이고 프로그램 목표와의 정렬을 강화함으로써 기업의 제공 일정에 맞춰 운영될 수 있습니다. 성능 병목을 최소화함으로써 이번 릴리스는 대규모 환경에서도 이해관계자 검토를 효율적으로 진행할 수 있도록 지원하고, 협업과 감사 가능성을 개선하며, 보다 빠른 분석 및 검증을 통해 위험을 줄일 수 있도록 합니다.
기업 규모를 위한 모델 성능 개선 사항은 다음과 같습니다.
10.0.3 버전은 모델 탐색을 개선하고 개발자 생산성을 높이며, 엔지니어링 팀이 기업 규모 환경에서 변경 사항을 효과적으로 검토, 시각화, 전달할 수 있도록 지원하는 기능을 제공합니다. 그 결과, 대규모 모델, 분산 협업, 증가하는 프로그램 복잡성을 관리하는 팀을 위한 보다 효율적인 MBSE 워크플로를 구현할 수 있습니다.
현재 정식 출시된 Rhapsody 10.0.3은 새로운 Model Context Protocol(MCP) 서버(퍼블릭 프리뷰)를 통해 수십 년간 축적된 Rhapsody 모델에 대한 읽기 액세스를 제공합니다. 이를 통해 대규모 자산에 대한 거의 즉각적인 분석이 가능해지며, 사용자 맞춤형 머신러닝 기반 탐색을 위한 “자체 AI 활용” 유연성도 제공합니다.
프로그램 규모가 확대되고 기존 모델이 복잡해짐에 따라, 팀은 성능 병목 없이 AI에 즉시 활용 가능한 빠른 액세스를 통해 수십 년간 축적된 데이터를 활용하여 최신 인사이트, 위험 분석, 분산형 MBSE 워크플로 혁신을 실현할 수 있어야 합니다.
제품 페이지 여기에서 모든 새로운 기능과 업데이트를 확인할 수 있습니다.
이러한 발전을 통해 Rhapsody 고객은 점점 더 복잡해지는 엔지니어링 환경에서 MBSE를 보다 효과적으로 확장할 수 있습니다.
규정 준수가 중요한 프로젝트와 장기적으로 유지되는 모델 자산을 관리하는 조직의 경우, 10.0.3 버전은 팀 간 협업 방식을 개선하고, 변경 사항 검토 및 거버넌스를 강화하며, 신뢰할 수 있는 의사결정을 위한 모델 컨텍스트에 대한 액세스를 지속적으로 유지할 수 있도록 지원합니다.
그 결과, 높은 신뢰가 요구되는 엔지니어링 영역과 개발 프로그램에서 필요로 하는 기업 수준의 추적성과 통제력을 유지하면서도 더 높은 속도와 명확성을 제공하는 MBSE 워크플로를 구현할 수 있습니다.