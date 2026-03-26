IBM Engineering Rhapsody 10.0.3: 대규모 모델과 분산 팀을 위한 더 빠른 기업용 MBSE

IBM Engineering Rhapsody 10.0.3은 특히 기업 규모의 모델이나 분산 팀 간 공유되는 모델을 다룰 때, 엔지니어링 팀이 신속하고 명확한 인사이트를 바탕으로 자신 있게 의사결정을 내릴 수 있도록 지원합니다. 이번 릴리스에는 퍼블릭 프리뷰로 제공되는 AI 지원 기능도 포함되어 있으며, 이는 보다 광범위한 AI 기반 자동화를 향한 초기 단계입니다. 동시에 핵심 가치는 사용성과 생산성에 즉각적으로 미치는 영향에 있습니다.

Rhapsody 10.0.3을 통해 엔지니어는 대기 시간을 줄이고, 리더는 더 명확한 인사이트를 바탕으로 빠르게 의사결정을 내릴 수 있으며, MBSE 워크플로는 툴로 인한 지연을 줄이고 프로그램 목표와의 정렬을 강화함으로써 기업의 제공 일정에 맞춰 운영될 수 있습니다. 성능 병목을 최소화함으로써 이번 릴리스는 대규모 환경에서도 이해관계자 검토를 효율적으로 진행할 수 있도록 지원하고, 협업과 감사 가능성을 개선하며, 보다 빠른 분석 및 검증을 통해 위험을 줄일 수 있도록 합니다.

기업 규모를 위한 모델 성능 개선 사항은 다음과 같습니다.