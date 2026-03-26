현대적인 사무실 환경에서 두 명의 전문가가 컴퓨터 화면을 가리키고 있는 모습
인공지능 IT 자동화

IBM Engineering Rhapsody 10.0.3: 대규모 모델과 분산 팀을 위한 더 빠른 기업용 MBSE

이번 릴리스는 기업 규모 환경에서의 성능을 강화하고 협업을 개선하며, 장기간 축적된 모델 자산에 대한 액세스를 확장하여 팀이 실시간으로 명확한 인사이트를 바탕으로 보다 자신 있게 시스템 수준의 의사결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.

게시일 2026년 03월 26일

복잡한 프로그램 전반에서 효율적인 개발 및 제공에 대한 요구가 증가함에 따라, 현대적인 모델 기반 시스템 엔지니어링(Model-Based System Engineering, MBSE) 툴에 대한 기대도 빠르게 높아지고 있습니다. 분산 시스템 및 소프트웨어 엔지니어링 팀은 종종 한계에 직면하며 진행이 지연되는 문제를 겪습니다. 복잡성이 증가함에 따라 검토 주기가 확장되지 못하고, 모델 로딩 속도가 느리며, 라이프사이클 가시성이 제한됩니다.

IBM® Engineering Rhapsody 10.0.3은 대규모 모델에서의 기업 수준 성능을 강화하고, 협업을 간소화하며 혁신을 가속화하는 기능을 도입하고, 새로운 Model Context Protocol(MCP)을 통해 모델 데이터에 대한 액세스를 지원함으로써 이러한 문제를 해결하고 완화하도록 설계되었습니다.

속도와 명확성을 강화하여 엔지니어링 팀의 역량을 높입니다

IBM Engineering Rhapsody 10.0.3은 특히 기업 규모의 모델이나 분산 팀 간 공유되는 모델을 다룰 때, 엔지니어링 팀이 신속하고 명확한 인사이트를 바탕으로 자신 있게 의사결정을 내릴 수 있도록 지원합니다. 이번 릴리스에는 퍼블릭 프리뷰로 제공되는 AI 지원 기능도 포함되어 있으며, 이는 보다 광범위한 AI 기반 자동화를 향한 초기 단계입니다. 동시에 핵심 가치는 사용성과 생산성에 즉각적으로 미치는 영향에 있습니다.

Rhapsody 10.0.3을 통해 엔지니어는 대기 시간을 줄이고, 리더는 더 명확한 인사이트를 바탕으로 빠르게 의사결정을 내릴 수 있으며, MBSE 워크플로는 툴로 인한 지연을 줄이고 프로그램 목표와의 정렬을 강화함으로써 기업의 제공 일정에 맞춰 운영될 수 있습니다. 성능 병목을 최소화함으로써 이번 릴리스는 대규모 환경에서도 이해관계자 검토를 효율적으로 진행할 수 있도록 지원하고, 협업과 감사 가능성을 개선하며, 보다 빠른 분석 및 검증을 통해 위험을 줄일 수 있도록 합니다.

기업 규모를 위한 모델 성능 개선 사항은 다음과 같습니다.

  • 모델 로딩: 대규모 및 기업 규모 프로젝트에서 체감 가능한 속도 향상을 제공하는 모델 로딩 성능 개선
  • 원격 아티팩트를 위한 전용 보기는 콘텐츠를 체계적으로 정리하여 간소화된 관리와 최적의 사용자 성능을 지원합니다.
  • 비차단 원격 아티팩트 해석 작업: 온디맨드 해석 및 로딩 속도 향상으로 워크플로 중단 방지
  • Unloaded View는 로드되지 않은 모든 모델 유닛을 즉시 표시하여 빠른 가시성과 선택적 로딩을 지원합니다.

IBM Engineering Rhapsody 10.0.3의 주요 개선 사항

10.0.3 버전은 모델 탐색을 개선하고 개발자 생산성을 높이며, 엔지니어링 팀이 기업 규모 환경에서 변경 사항을 효과적으로 검토, 시각화, 전달할 수 있도록 지원하는 기능을 제공합니다. 그 결과, 대규모 모델, 분산 협업, 증가하는 프로그램 복잡성을 관리하는 팀을 위한 보다 효율적인 MBSE 워크플로를 구현할 수 있습니다.

탐색성과 발견성 향상

  • 스마트 브라우저 트리: 새로운 검색 필터링 기능을 통해 모델 계층 전반에서 특정 요소를 빠르게 찾을 수 있습니다.
  • AI 기반 액터/유스케이스 탐색: 요구사항에서 액터와 유스케이스를 자동 식별하고 추적 가능한 모델을 생성하여 일관된 MBSE를 가속화합니다.

개발자 생산성 향상

  • 현대화된 코드 편집기: 정의로 이동, IntelliSense, 구문 강조 표시, 코드 블록 확장/축소, 색상 구분 출력 결과를 지원합니다.
  • 원클릭 환경 설정: 한 번의 클릭으로 Cygwin 컴파일러와 Rhapsody 변환을 설치하여 설정 시간을 몇 시간에서 몇 분으로 단축하고, 신규 사용자도 즉시 모델 기반 개발을 시작할 수 있도록 지원합니다.
  • 협업 향상: Rhapsody Model Manager가 적용된 모델에서 인라인 댓글 기능을 통해 실시간 팀 협업을 지원합니다.

기업 규모에서의 검토 및 인사이트 가속화

  • MBSE 리드 및 감사 담당자: HTML/CSV/RTF 형식의 확장 가능한 Diff-Merge 보고서를 생성하여 감사 및 이해관계자 검토를 간소화하고, 대규모 모델 전반의 변경 사항을 몇 시간이 아닌 몇 분 만에 파악할 수 있도록 지원합니다.
  • 코드-모델 엔지니어: 레거시 코드로부터 운영 흐름도를 자동 생성하여 구현과 시각화 간의 간극을 줄이고, 보다 빠른 검증과 온보딩을 지원합니다.
  • 시각화 팀: 다이어그램을 SVG로 내보내 유연하고 확장 가능한 그래픽을 제공하고, 확대/축소, 필터링, 콘텐츠 기반 정렬이 가능한 향상된 표/매트릭스 보기를 통해 어떤 규모에서도 기업 수준의 시각화를 지원합니다.
  • 보고서 사용자 정의 담당자: Apache POI/ASPOSE 옵션이 포함된 EDG Reporting 업그레이드를 통해 규정 준수 요구사항에 맞춘 고품질의 사용자 정의 출력물을 제공합니다.

정식 출시: “읽기 액세스” 등 새로운 기능 소개

현재 정식 출시된 Rhapsody 10.0.3은 새로운 Model Context Protocol(MCP) 서버(퍼블릭 프리뷰)를 통해 수십 년간 축적된 Rhapsody 모델에 대한 읽기 액세스를 제공합니다. 이를 통해 대규모 자산에 대한 거의 즉각적인 분석이 가능해지며, 사용자 맞춤형 머신러닝 기반 탐색을 위한 “자체 AI 활용” 유연성도 제공합니다.

프로그램 규모가 확대되고 기존 모델이 복잡해짐에 따라, 팀은 성능 병목 없이 AI에 즉시 활용 가능한 빠른 액세스를 통해 수십 년간 축적된 데이터를 활용하여 최신 인사이트, 위험 분석, 분산형 MBSE 워크플로 혁신을 실현할 수 있어야 합니다.

제품 페이지 여기에서 모든 새로운 기능과 업데이트를 확인할 수 있습니다.

지금 더 효과적으로 확장하세요

이러한 발전을 통해 Rhapsody 고객은 점점 더 복잡해지는 엔지니어링 환경에서 MBSE를 보다 효과적으로 확장할 수 있습니다.

규정 준수가 중요한 프로젝트와 장기적으로 유지되는 모델 자산을 관리하는 조직의 경우, 10.0.3 버전은 팀 간 협업 방식을 개선하고, 변경 사항 검토 및 거버넌스를 강화하며, 신뢰할 수 있는 의사결정을 위한 모델 컨텍스트에 대한 액세스를 지속적으로 유지할 수 있도록 지원합니다.

그 결과, 높은 신뢰가 요구되는 엔지니어링 영역과 개발 프로그램에서 필요로 하는 기업 수준의 추적성과 통제력을 유지하면서도 더 높은 속도와 명확성을 제공하는 MBSE 워크플로를 구현할 수 있습니다. 

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Santharam Suneel

Senior Product Manager