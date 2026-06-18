IBM® Engineering AI Hub 1.3은 엔지니어링 팀이 라이프사이클 전반에 걸쳐 관리형 에이전틱 AI를 확장할 수 있도록 지원합니다.

이번 릴리스는 IBM Engineering Lifecycle Management(ELM)를 위한 통합되고 확장가능한 에이전틱 자동화 플랫폼을 도입하여 엔지니어링 팀이 라이프사이클 인식 데이터 접근과 엔터프라이즈급 거버넌스를 통해 AI 도입을 확장할 수 있도록 지원합니다.
엔지니어링 팀은 매우 복잡한 제품을 전례 없는 속도로 제공해야 하는 압박을 받고 있습니다. 이러한 압박은 제품이 더욱 소프트웨어에 의해 정의되고 성공이 분야 간 긴밀한 협업에 달려 있는 자동차, 항공우주 및 방위 또는 의료와 같은 산업에서 특히 두드러집니다. AI는 팀이 더 빠르게 움직일 수 있도록 지원하며, 반복적이거나 오류가 발생하기 쉬운 작업을 자동화하고 엔지니어링 지식에 대한 접근성을 개선하며 의사 결정을 가속화할 수 있습니다.
라이프사이클 전반에 걸쳐 에이전틱 자동화를 적용하려면 규제된 환경에서 작동하고, 신뢰할 수 있는 데이터로 작업하고, 거버넌스를 존중하고, 안전하고 확장가능한 방식으로 기업이 승인한 플랫폼에 부합할 준비가 되어 있는 AI 어시스턴트와 에이전트가 필요합니다.
IBM Engineering AI Hub 1.3은 IBM ELM 전반의 에이전트 자동화에 대한 이러한 문제를 해결하기 위한 고급 기능을 도입합니다. 이 릴리스는 팀이 엔지니어링 데이터, 도메인 인식 에이전트 및 Orchestrate 워크플로를 연결하여 라이프사이클 전반에 걸쳐 AI를 더욱 일관성 있게 적용하면서 엔터프라이즈 제어를 유지할 수 있도록 지원합니다.
요구 사항, 작업 항목, 모델, 테스트 및 추적성과 같은 핵심 엔지니어링 구성을 기반으로 하는 IBM Engineering AI Hub 1.3은 ELM 데이터에 대한 라이프사이클 인식 액세스를 가능하게 하는 관리형 MCP(모델 컨텍스트 프로토콜) 엔드포인트라는 핵심 기능을 도입했습니다. MCP 도구는 AI 어시스턴트, 에이전트 및 오케스트레이션된 워크플로에 신뢰할 수 있는 컨텍스트를 제공하는 통합 컨텍스트 계층을 통해 AI 애플리케이션을 관리형 ELM 데이터에 연결하는 데 도움이 됩니다.
이 기반은 실용적인 엔지니어링 시나리오를 지원합니다. 팀은 변경 요청과 관련된 요구 사항을 찾고, 잠재적 영향을 요약하고, 관리형 변경 세트를 통해 요구 사항을 생성하고, 속성별로 작업 항목을 검색하고, 주석을 추가하고, 스프린트 상태를 검토하고, 아티팩트 간 종속성을 추적하고, 영향을 받는 모델 요소를 식별하고, 테스트 품질 격차를 분석할 수 있습니다.
그 가치는 정보에 더 빠르게 액세스하는 것 이상의 의미를 지니며, 신뢰할 수 있고 실행 가능한 관리형 엔지니어링 컨텍스트를 제공합니다.
Engineering AI Hub 1.3은 또한 A2A 준수 에이전트에 대한 지원을 추가하여 IBM이 제공하는 에이전트가 개방형 표준을 기반으로 하는 사용자 지정 다중 에이전트 워크플로에 참여할 수 있도록 합니다. 이러한 에이전트는 컨텍스트를 공유하고 작업을 조정하며 Orchestrate 워크플로의 관리형 실행을 지원합니다.
이 기능을 통해 조직은 Engineering AI Hub를 사전 정의된 사용 사례 이상으로 확장할 수 있습니다. 팀은 모든 워크플로에 대해 별도의 통합 계층을 구축하는 대신 엔지니어링 작업이 실제로 발생하는 방식을 반영하는 조정된 에이전트 워크플로 설계를 시작할 수 있습니다.
예를 들어 다중 에이전트 워크플로에서는 변경 요청을 평가하고, 관련 요구 사항을 식별하고, 영향을 받는 작업 항목을 검토하고, 테스트 범위를 확인하고, 엔지니어링 검토를 위한 요약을 준비하는 작업을 한 번에 수행할 수 있습니다. 엔지니어는 제어를 계속 유지할 수 있으며, 에이전트는 라이프사이클 정보를 수집, 연결 및 해석하는 데 필요한 수동 작업을 줄일 수 있습니다.
엔터프라이즈 규모의 AI 도입은 조직의 표준에 부합해야 합니다. 많은 기업이 이미 거버넌스, 보안, 규정 준수 또는 인프라 요구 사항을 기반으로 특정 대규모 언어 모델(LLM) 제공업체를 승인했습니다.
IBM Engineering AI Hub 1.3은 Watsonx.ai 너머로 확장되어 Amazon Bedrock 지원을 포함합니다. 이 추가 지원을 통해 팀은 AI 지원 엔지니어링을 승인된 LLM 제공업체에 맞춰 더욱 유연하게 조정할 수 있으며, 동시에 라이프사이클 데이터에 대한 일관성 있는 관리형 액세스를 유지할 수 있습니다.
이를 통해 엔지니어링 및 IT 리더는 새로운 AI 기능을 도입하는 데 따른 마찰을 줄일 수 있습니다. 팀은 인프라를 복제하거나 추가 플랫폼 승인을 추구하지 않고도 기존 엔터프라이즈 AI 전략 내에서 Engineering AI Hub를 도입할 수 있습니다.
조직이 엔지니어링에서 AI를 확장함에 따라 배포는 보안, 운영 및 규정 준수 요구 사항에 맞게 조정되어야 합니다. 조직은 클라우드, 온프레미스 및 엄격하게 규제되거나 에어 갭이 있는 환경에서 AI 지원 기능을 실행해야 하는 경우가 많습니다.
IBM Engineering AI Hub 1.3은 CNCF Kubernetes에서의 유연한 배포 지원을 도입하여 팀이 인프라 전략에 부합하는 플랫폼에 Engineering AI Hub를 배포할 수 있도록 합니다. 이번 릴리스를 통해 엄격한 규제 또는 보안 제약 조건을 충족하기 위해 네트워크 격리가 필요한 에어 갭 설치도 지원할 수 있게 되었습니다.
이러한 유연성 덕분에 이 릴리스는 규제되거나 제한된 환경에서 운영되는 조직에 더욱 실용적으로 도입할 수 있습니다. 이를 통해 엔지니어링 팀은 엔지니어링 데이터와 워크플로가 이미 있는 시스템에 AI 기능을 더 밀접하게 도입할 수 있습니다.
이외에도 다음 개선 사항이 관리자에게 더 많은 제어와 유연성을 제공합니다.
이러한 기능은 팀이 휴먼 인 루프를 유지하면서 계획 중에 요약의 관련성과 일관성은 물론 작업 항목의 품질과 온전성을 개선하는 데 도움이 됩니다.
이번 Engineering AI Hub 릴리스는 AI 지원 엔지니어링의 중요한 발전을 의미합니다. 이 릴리스는 라이프사이클 인식 데이터 접근, 에이전트 확장성, AI 전략에 대한 조정 및 배포 유연성을 IBM ELM용 거버넌스 적용 플랫폼에 통합합니다.
이러한 이점은 엔지니어링 조직에 매우 중요합니다. AI는 단절된 계층으로 작동할 수 없습니다. 신뢰할 수 있는 데이터로 작업하고, 엔지니어링 관계를 이해하고, 액세스 제어를 존중하고, 팀이 복잡한 제품 개발을 관리하는 데 이미 사용 중인 프로세스를 준수해야 합니다.
Engineering AI Hub 1.3을 통해 조직은 신뢰할 수 있고 확장가능한 관리형 방식으로 엔지니어링 라이프사이클 전반에서 AI를 운영할 수 있습니다.
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