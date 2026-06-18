IBM® Engineering AI Hub 1.3은 엔지니어링 팀이 라이프사이클 전반에 걸쳐 관리형 에이전틱 AI를 확장할 수 있도록 지원합니다.

엔지니어링 팀은 매우 복잡한 제품을 전례 없는 속도로 제공해야 하는 압박을 받고 있습니다. 이러한 압박은 제품이 더욱 소프트웨어에 의해 정의되고 성공이 분야 간 긴밀한 협업에 달려 있는 자동차, 항공우주 및 방위 또는 의료와 같은 산업에서 특히 두드러집니다. AI는 팀이 더 빠르게 움직일 수 있도록 지원하며, 반복적이거나 오류가 발생하기 쉬운 작업을 자동화하고 엔지니어링 지식에 대한 접근성을 개선하며 의사 결정을 가속화할 수 있습니다.

라이프사이클 전반에 걸쳐 에이전틱 자동화를 적용하려면 규제된 환경에서 작동하고, 신뢰할 수 있는 데이터로 작업하고, 거버넌스를 존중하고, 안전하고 확장가능한 방식으로 기업이 승인한 플랫폼에 부합할 준비가 되어 있는 AI 어시스턴트와 에이전트가 필요합니다.



IBM Engineering AI Hub 1.3은 IBM ELM 전반의 에이전트 자동화에 대한 이러한 문제를 해결하기 위한 고급 기능을 도입합니다. 이 릴리스는 팀이 엔지니어링 데이터, 도메인 인식 에이전트 및 Orchestrate 워크플로를 연결하여 라이프사이클 전반에 걸쳐 AI를 더욱 일관성 있게 적용하면서 엔터프라이즈 제어를 유지할 수 있도록 지원합니다.