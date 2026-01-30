IBM, 조직이 AI 탐색에서 영향력이 높은 엔드투엔드 공급망 혁신으로 발전할 수 있도록 지원

IBM, 2025-2026년 IDC MarketScape 공급망 서비스 카테고리 4개 모두에서 리더로 선정
IBM은 이를 통해 고객이 어떤 에코시스템을 이용하든 관계없이 IBM의 역량의 폭과 깊이를 강조할 수 있다고 생각합니다. Oracle, SAP, 기타 주요 플랫폼에서 작업하든 다양한 환경에서 통합하든, IBM은 공급망을 더 스마트하고, 탄력적이며, 지속 가능하게 만들도록 설계된 차세대 제품 및 서비스의 포트폴리오를 제공한다고 믿습니다.
IBM은 내부적으로 에이전틱 AI의 잠재력을 입증했으며, 이제 고객과 함께 이러한 잠재력을 복제하고 확장할 준비가 되었습니다. Science of Consulting을 통해 우발적인 결과가 아니라, 반복적이고 의도적으로 결과를 도출할 수 있도록 하는 구조화된 프레임워크를 적용합니다.
IBM은 수십 년간의 경험과 글로벌 입지를 바탕으로 고객이 계획, 실행, 이행 전반에서 복잡성을 간소화하고 현대화를 가속화할 수 있도록 지원합니다. 이것은 오늘날의 복잡한 환경에서 특히 중요하며, 많은 기업이 공급망의 일부를 현대화하고 있지만 이러한 활동을 일관된 엔드투엔드 혁신으로 통합하는 것이 어렵다는 것을 알게 됩니다.
IBM은 AI, 분석, 자동화에 대한 오랜 투자와 함께 이러한 기능을 자체 운영에 적용한 경험을 결합하여, 고객이 더신속하게 대응하고 인사이트를 기반으로 한 공급망을 구축할 수 있게 지원합니다. IBM은 통합 방법론, 액셀러레이터, 도메인별 IP를 제공하여 고객이 가시성을 개선하고 의사 결정 속도를 높이며 적응력과 탄력성이 높은 운영 모델을 만들 수 있도록 지원합니다.
IBM은 AI 및 신흥 기술 분야의 초기 선구자로서 오랫동안 공급망 사용 사례에 AI를 적용하는 데 주력해 왔습니다. 그 역량은 최적화, 지능형 이행, 추적성, 예측 인사이트를 아우르며 IBM 방법론을 통해 제공되고 Oracle과 긴밀하게 통합됩니다.
IBM은 신뢰할 수 있는 관리형 AI를 통해 기업이 실험 단계를 넘어 신뢰할 수 있는 프로덕션 능력으로 전환할 수 있도록 지원합니다. 감지 및 대응 인텔리전스를 기반으로 구축된 자체 수정 공급망에 대한 IBM의 비전은 조직이 점점 더 불안정해지는 환경에서 복원력, 대응력, 의사 결정을 개선할 수 있도록 지원합니다.
IDC MarketScape는 2025~2026년 전 세계 공급망 Oracle 에코시스템 서비스 공급업체 평가에서 IBM의 Oracle 관련 강점은 다음과 같다고 언급했습니다.
"IBM은 거의 모든 공급망 제품군에 걸쳐 완벽한 공급망 혁신 역량을 갖추고 있으며, 이는 IBM 애플리케이션으로 강화되었습니다"라고 IDC 보고서는 설명합니다. "최근 이 회사는 미래 기반 공급망을 위한 기술 세트, 기능 및 프로세스 전문 지식을 제공하기 위해 리소스를 재조정했습니다."
또한 보고서는 다음과 같이 강조합니다. “IBM은 특히 공급망과 관련된 AI 및 기타 신흥 기술에 대한 초기 투자자였습니다. 또한 IBM의 독점 방법론을 비롯한 전체 리소스와 업계 및 SAP 전문성과 기술 역량과 함께 활용하는 다양한 역량을 갖추고 있습니다. IBM은 감지 및 대응 역량 구축을 통한 자체 수정 공급망 개념을 포함하여 정량화 가능한 비즈니스 성과를 창출하는 혁신적인 솔루션을 혁신하고 제공하는 데 주력하고 있습니다. 수백 명의 고객에게 검증된 전문성, 툴, 민첩한 방법론, 성공적인 최적화 및 솔루션 관리를 제공합니다. IBM은 또한 공급망의 특정 사용 사례를 해결하는 데 도움이 되는 SaaS 파트너 목록을 보유하고 있습니다.”
IBM의 기술적 배경과 첨단 기술에 대한 초점은 때때로 잠재 고객의 준비 상태와 일치하지 않을 수 있습니다. 또 다른 문제는 고객이 광범위한 비즈니스 혁신보다 좁은 범위의 기술 업데이트를 선호한다는 점과 비용입니다. IBM은 일부 고객의 기술적 준비 문제를 해결하기 위해 자체 운영 내에서 개념 증명을 구현하고 있습니다.
모든 산업과 지역의 제조업체는 강력한 기술 역량을 바탕으로 글로벌 규모로 SCM 가치와 공급망 혁신을 주도할 수 있는 Oracle 및 SAP를 비롯한 여러 공급망 제품 공급업체의 파트너를 찾을 때 IBM을 고려할 것입니다. 일부 고객은 IBM이 자체 공급망을 이러한 접근 방식의 입증 근거로 사용하는 것을 높이 평가할 것입니다.
