IBM, 조직이 AI 탐색에서 영향력이 높은 엔드투엔드 공급망 혁신으로 발전할 수 있도록 지원

IBM은 내부적으로 에이전틱 AI의 잠재력을 입증했으며, 이제 고객과 함께 이러한 잠재력을 복제하고 확장할 준비가 되었습니다. Science of Consulting을 통해 우발적인 결과가 아니라, 반복적이고 의도적으로 결과를 도출할 수 있도록 하는 구조화된 프레임워크를 적용합니다.

IBM은 수십 년간의 경험과 글로벌 입지를 바탕으로 고객이 계획, 실행, 이행 전반에서 복잡성을 간소화하고 현대화를 가속화할 수 있도록 지원합니다. 이것은 오늘날의 복잡한 환경에서 특히 중요하며, 많은 기업이 공급망의 일부를 현대화하고 있지만 이러한 활동을 일관된 엔드투엔드 혁신으로 통합하는 것이 어렵다는 것을 알게 됩니다.