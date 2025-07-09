에이전틱 AI 혁신 육성: IBM 에코시스템의 빌드 파트너 프로그램을 통한 AI 협업 촉진

최근 두 스타트업인 Bakstage.AI와 Ovum Health의 협업이 좋은 예가 될 수 있습니다.

IBM 빌드 파트너 자문 위원회 네트워킹 이벤트에서 만난 두 회사는 AI를 통해 사용자 경험을 개선한다는 공통의 목표를 위해 협력했습니다. 이들은 IBM과의 협업을 통해 watsonx.ai를 Bakstage의 AI 강화 비디오 채팅 플랫폼과 Ovum의 임상적 통찰력을 결합한 솔루션에 통합하여 궁극적으로 환자의 건강에 대한 인사이트를 제공하고, 임상 가이드라인 준수를 보장하며, 맞춤형 치료를 제공합니다.

Shashank Singh이 설립한 Bakstage.AI는 AI 기반 인간 중심 비디오 커뮤니케이션 플랫폼을 통해 영업 및 고객 서비스를 재정의하는 데 중추적인 역할을 해왔습니다. AI 에이전트는 인간 및 기타 AI 에이전트와 원활하게 작동하여 1:1 라이브 비디오 통신을 제공합니다. IBM의 watsonx.ai를 통합함으로써 Bakstage의 비디오 컨시어지는 AI 메모 작성 및 감정 분석을 포함한 고급 기능을 도입하여 더욱 발전했습니다. 이러한 발전은 고객 상호 작용을 강화했을 뿐만 아니라 CMS(메디케어 및 메디케이드 서비스 센터) 가이드라인에 부합하는 품질 평가를 위한 귀중한 인사이트를 제공했습니다.

이와 동시에 불임에 중점을 둔 상황 제공업체인 Ovum Health는 임산부에게 접근 가능하고 개인화된 임신 전, 산전 및 산후 관리를 제공하는 데 전념해 왔습니다. Ovum Health의 임상의는 Bakstage의 원격 능력을 활용하여 환자와 보다 매력적인 대면 상호 작용을 가능하게 하고, 환자 만족도와 상담 깊이를 높일 수 있는 이점을 누리고 있습니다.

그 영향은 실제적입니다. Ovum Health의 CEO인 Alice Crisci는 Bakstage.AI 통합한 이후 무료 실시간 간호 상담의 노쇼 비율이 70%에서 10% 미만으로 떨어졌고 유료 환자로의 전환율이 77%로 증가했다고 말했습니다. 통합을 통해 환자 접근성과 신뢰가 향상되었을 뿐만 아니라 고객 확보 비용이 USD 156에서 USD 56로 크게 낮아졌습니다.

감정 분석 기능은 엄청난 가치를 제공합니다. Ovum Health는 화상 통화 중에 환자와 의료 서비스 제공자의 감정을 모두 추적하여 감정적인 어조와 치료 품질에 대한 강력한 인사이트를 제공하여 보험사의 포지셔닝과 환자 경험을 크게 개선했습니다.

Ovum Health의 임상의는 환자 데이터에서 심오한 통찰력을 추론하여 보다 정확한 진단과 맞춤형 치료 계획을 수립할 수 있습니다. 불임 전문의인 Ovum Health의 Laurence A. Jacobs 박사는 이 기술을 통해 환자 진료가 더욱 인간적으로 바뀌었다고 설명합니다. 그는 환자와 통화하는 동안 더 이상 컴퓨터로 메모를 하지 않고 온전히 얼굴을 보며 대화에 집중할 수 있게 되었다고 합니다. 또한 Bakstage의 플랫폼은 임상의가 광범위한 상황 데이터에서 교훈을 수집하고 임상 능력과 지식을 개선할 수 있도록 교육을 용이하게 합니다. Ovum Health의 임상 운영 책임자인 Lauren Haring은 임상의 성능을 온보딩, 확장 및 모니터링하는 데 있어 Bakstage의 가치를 강조합니다. Bakstage를 통해 임상의의 세션을 감사하고, 최고 성과자를 식별하며, 목표에 맞는 학습 기회를 촉진할 수 있습니다.