IBM, 2년 연속 IDC 2025 SaaS CSAT Award(금융 GRC 부문) 수상
IBM은 2년 연속 IDC 2025 SaaS 고객 만족도(CSAT) 금융 거버넌스, 위험, 컴플라이언스(GRC) 어워드에 선정되는 영예를 안았습니다.
이번 수상은 지난해의 IDC 2024 SaaS CSAT Award에 이어 이루어진 것으로 IBM이 복잡해지는 금융 환경 속에서 신뢰할 수 있는 AI 기반, 데이터 보안형 SaaS 솔루션으로 위험과 규제 준수를 효과적으로 관리할 수 있도록 지속적으로 우수한 서비스를 제공하고 있음을 다시 한 번 입증했다고 볼 수 있습니다.
IDC SaaS Path Survey 2025는 전 세계 2,900여 개 조직을 평가하여 30여 가지 이상의 지표로 만족도를 측정했습니다. IBM은 금융 GRC 공급업체 중 최고 수준의 그룹에 다시 한 번 선정되었으며 고객들은 다음과 같은 사항을 높이 평가했습니다.
IDC의 고객 만족도 레이더 차트(보고서 1페이지, 그림 1)에 따르면 IBM은 대부분의 측면에서 동종업계 평균을 상회했으며 특히 제품 신뢰성, AI 주도 혁신, 특화 산업 전문성에서 두드러진 성과를 기록했습니다.
IDC의 조사에 따르면 전 세계 기업의 50% 이상이 향후 12개월 동안 SaaS 기반 금융 GRC 애플리케이션에 대한 지출을 늘릴 계획이며 AI/ML 기반 분석, 고급 보고, 광범위한 에코시스템 통합 등의 분야에 중점을 두고 있습니다. IBM은 자동화, 클라우드 네이티브 아키텍처, 위험 인텔리전스를 결합함으로써 이러한 영역에 전략적으로 투자하며, 고객이 규정 준수 가속화와 의사결정 역량을 강화할 수 있도록 지원합니다.
IDC에 따르면 IBM의 고객들은 모든 핵심 평가 항목에서 IBM을 업계 평균보다 높게 평가했으며 특히 AI 기반 기능, 통합의 용이성, 데이터 관리 성능 면에서 높은 점수를 받았습니다. 이러한 지속적인 성과는 기술 혁신을 고객의 실질적 성과와 연결시키기 위한 IBM의 변함없는 노력을 입증합니다.
이는 IBM이 IDC MarketScape: Worldwide GRC Software 2025 Vendor Assessment에서 리더로 인정받은 데에 이은 결과입니다.
보고서에 따르면, “IBM OpenPages는 모든 기능을 갖춘 성숙한 GRC 조직을 위한 포괄적인 조직 간 GRC 역량을 제공합니다.” 이러한 IDC의 평가는 IBM이 금융 GRC 소프트웨어 영역에서 고객 만족도와 시장 경쟁력 모두에 걸친 엔드 투 엔드 리더십을 입증한다고 할 수 있습니다.
IBM에서는 이러한 수상이 단지 기술력의 반영만이 아니라 전 세계 고객과 공유하는 신뢰와 협업의 상징이기도 합니다. 모든 구축, 최적화 그리고 AI 기반 혁신은 조직이 단순한 규정 준수를 넘어 거버넌스와 위험 관리를 전략적 이점으로 전환할 수 있도록 설계되어 있습니다.
IBM은 고객 여러분의 신뢰와 지속적인 동반자 관계에 감사드리며 IBM의 변함없는 탁월함에 대한 헌신을 인정해 준 IDC에도 감사를 표합니다.
IDC SaaS CSAT Award는 전 세계 2,900여 개 조직의 응답을 바탕으로 각 시장별로 고객 만족도 최고점을 기록한 선도적인 SaaS(Software-as-a-Service) 공급업체에게 수여됩니다. 평가 항목은 제품 사용 경험, 구축 과정, 공급업체와의 관계 등 30여 개 이상의 성과 지표를 포함하며 신뢰성, 사용 편의성, 혁신성, 지원, 가치 실현 등이 포함됩니다.