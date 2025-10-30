IBM, 2년 연속 IDC 2025 SaaS CSAT Award(금융 GRC 부문) 수상

IDC SaaS Path Survey 2025는 전 세계 2,900여 개 조직을 평가하여 30여 가지 이상의 지표로 만족도를 측정했습니다. IBM은 금융 GRC 공급업체 중 최고 수준의 그룹에 다시 한 번 선정되었으며 고객들은 다음과 같은 사항을 높이 평가했습니다.

신뢰할 수 있는 브랜드와 제공되는 전반적인 가치

구현 및 통합의 용이성

뛰어난 기능과 특장점

엔터프라이즈급 지원 및 강력한 데이터 보안

AI 기반 역량 및 강력한 에코시스템 파트너십

IDC의 고객 만족도 레이더 차트(보고서 1페이지, 그림 1)에 따르면 IBM은 대부분의 측면에서 동종업계 평균을 상회했으며 특히 제품 신뢰성, AI 주도 혁신, 특화 산업 전문성에서 두드러진 성과를 기록했습니다.