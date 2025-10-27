IBM Digital Asset Haven: 확장 가능하고 안전한 디지털 자산 운영 실현

IBM Digital Asset Haven은 여러 블록체인에서 디지털 자산을 안전하고 효율적으로 관리해야 하는 기관을 위해 구축된 통합 플랫폼입니다.
디지털 자산이 글로벌 금융을 지속적으로 재편함에 따라 기관은 규정 준수 능력을 갖춘 확장 가능한 서비스를 제공하여 오늘날의 사용자와 규제 기관의 기대치를 충족해야 하는 과제에 직면해 있습니다.
IBM Digital Asset Haven은 디지털 자산을 저장, 제어, 이동 및 정산하는 데 필요한 도구를 통합하는 동시에 타사 및 사내 디지털 자산 서비스를 통합하는 중앙 허브 역할을 함으로써 이러한 도전에 정면으로 대응합니다.
기존 시스템에서 블록체인 기반 시스템으로의 전환이 가속화되고 있습니다. 토큰화된 자산과 스테이블코인의 채택이 증가함에 따라 기관은 진화해야 합니다.
그러나 많은 조직이 단편화된 시스템, 엔터프라이즈 워크플로와의 미흡한 통합, 낮은 보안 성숙도, 복잡한 규제 요건 등과 같은 문제에 직면해 있습니다. 또한 사업부 간 조율이 어렵고, 전략을 지원할 수 있는 규모와 신뢰성을 갖춘 장기 기술 파트너를 찾는 데에도 어려움을 겪고 있습니다.
IBM Digital Asset Haven은 엔터프라이즈 프로세스와 통합되고, 단편화된 시스템을 통합하며, 규제 기관의 감독을 받는 금융 기관이 요구하는 장기적인 운영 복원력을 제공하는 풀스택 오케스트레이션 계층을 통해 이러한 장벽을 극복하도록 설계되었습니다.
IBM Digital Asset Haven은 디지털 자산 운영을 위한 포괄적인 플랫폼입니다. 이 플랫폼을 통해 기관은 안전한 정책 기반의 지갑과 트랜잭션을 빠르게 배포할 수 있습니다. 또한 타사 서비스를 통합하고, 정책 기반 거버넌스를 엔터프라이즈 워크플로에 맞게 조정하며, 다양한 관할 구역과 사용 사례 전반에 걸쳐 암호화 키를 유연하게 관리할 수 있습니다.
기관이 디지털 지갑을 빠르고 효율적으로 출시할 수 있도록 지원합니다. 기업은 API와 SDK를 통해 지갑 생성을 자동화하고, 애플리케이션에 지갑을 내장하며, 토큰 표준의 전체 인덱싱을 통해 멀티체인 운영을 지원할 수 있습니다.
자동화된 정책 기반 트랜잭션 흐름을 통해 효율적인 디지털 자산 운영을 구현할 수 있습니다. 이 플랫폼은 스마트 계약 실행, 사용자 정의 서명 및 동적 라우팅을 지원하며, 트랜잭션 전 과정에 대한 완전한 가시성을 제공합니다.
디지털 자산 운영에 프로그래밍 가능한 정책 기반 거버넌스 기능을 제공합니다. 기관은 내부 승인 체인을 반영하는 역할, 권한 및 거래 정책을 정의할 수 있습니다.
신원 인증(KYC), 금융 범죄 방지(AML), 수익 창출 등의 기능이 사전 통합된 서비스를 통해 배포를 가속화하도록 설계되었습니다. 개방형 API를 통해 기능을 확장하고, 핵심 뱅킹, 자산, 결제 시스템에 직접 연결함으로써 공급업체 복잡성과 통합 오버헤드를 줄일 수 있습니다.
하나의 플랫폼 내에서 고객이 여러 서명 모델을 결합하여 자산별, 사용 사례별 또는 관할 요건별로 원하는 접근방식을 선택하고 혼합할 수 있도록 합니다.
이를 통해 기관은 ‘핫(Hot)’, ‘웜(Warm)’, ‘콜드(Cold)’ 등 다양한 운영 계층에 걸쳐 키 관리 전략을 유연하게 조정할 수 있으며, 제어력, 복구 가능성, 규제 대응 우선순위에 따라 전략을 최적화할 수 있습니다.
디지털 자산 운영에서 보안은 필수적인 기반 요소입니다. 특히 기관이 대규모로 지갑, 키, 트랜잭션을 관리하는 경우 그 중요성이 더욱 커집니다.
IBM의 Confidential Computing 기능은 IBM® Secure Execution for Linux(SEL)과 Hyper Protect Virtual Servers(HPVS)를 기반으로 구축되어 디지털 자산 운영의 런타임 보호를 위한 핵심을 이룹니다. 이러한 기술들은 하드웨어 기반의 격리 환경을 제공하도록 설계되어, 키 생성, 트랜잭션 서명, 접근 제어 등 민감한 프로세스가 관리자 권한이 있는 사용자로부터도 보호될 수 있도록 합니다.
이를 통해 기관은 디지털 자산 인프라에 대한 통제력을 유지하면서 중요한 운영이 비공개 상태로 안전하게 유지되고 변조될 위험 없이 수행되도록 지원받을 수 있습니다. 이러한 보호 기능은 기밀성과 운영 무결성을 유지하는 것이 필수적인 규제 산업에 특히 유용합니다.
IBM Digital Asset Haven은 단순한 기술 솔루션을 넘어 디지털 자산 분야에 진출하는 기관을 위한 전략적 지원 플랫폼입니다. 속도, 제어, 보안, 복원력을 결합함으로써, IBM은 기업이 신뢰할 수 있고 확장 가능한 서비스를 구축하여 미래 금융 생태계의 요구를 충족하도록 지원합니다.