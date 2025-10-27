IBM Digital Asset Haven: 확장 가능하고 안전한 디지털 자산 운영 실현

기존 시스템에서 블록체인 기반 시스템으로의 전환이 가속화되고 있습니다. 토큰화된 자산과 스테이블코인의 채택이 증가함에 따라 기관은 진화해야 합니다.

그러나 많은 조직이 단편화된 시스템, 엔터프라이즈 워크플로와의 미흡한 통합, 낮은 보안 성숙도, 복잡한 규제 요건 등과 같은 문제에 직면해 있습니다. 또한 사업부 간 조율이 어렵고, 전략을 지원할 수 있는 규모와 신뢰성을 갖춘 장기 기술 파트너를 찾는 데에도 어려움을 겪고 있습니다.

IBM Digital Asset Haven은 엔터프라이즈 프로세스와 통합되고, 단편화된 시스템을 통합하며, 규제 기관의 감독을 받는 금융 기관이 요구하는 장기적인 운영 복원력을 제공하는 풀스택 오케스트레이션 계층을 통해 이러한 장벽을 극복하도록 설계되었습니다.