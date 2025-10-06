컴퓨팅 및 서버 IT 자동화

IBM 통합된 지능형 관측 가능성 경험을 제공하여 IT 복잡성을 간소화하고 복원력을 확장합니다.

출판된 10/06/2025

작성자

Bill Lobig

VP of Product Management

IBM Automation

IBM은 IT 운영팀이 복잡한 환경에서 최적의 성능, 복원력, 지출을 보장할 수 있도록 지원하는 관측 가능성 기능을 강화하고 있습니다.  

비용 상승, 사이버 위험 증가, 하이브리드 환경의 확대, AI 도입으로 인한 급격한 변화로 인해 IT 운영은 속도, 복원력, 효율성의 균형을 맞추는 작업으로 바뀌었습니다. 

기업들은 현재 하이브리드 클라우드와 AI 워크로드 전반에서 수천 개의 애플리케이션을 가까스로 관리하고 있습니다.  많은 팀에서 이러한 규모의 복잡성은 수작업만으로는 관리할 수 없습니다.  AI는 도움을 주는 존재에서 없어서는 안 될 필수 요소로 바뀌었습니다. AI는 팀이 사용하는 도구에 직접 구축하면 데이터, 인력, 워크플로 전반의 사일로를 해소하여 성능, 비용, 위험, 규정 준수에 대한 원활한 가시성을 제공하여 운영을 간소화하고, 더 빠르게 움직이며, 위험을 줄일 수 있습니다.

통합된 지능형 관측 가능성

관측 가능성 기능을 강화하는 이러한 전략의 중심에는 IBM Instana, Turbonomic, Concert 전반의 통합된 지능형 관측 가능성 경험이 있습니다. 

이렇게 공유된 환경은 모듈식으로 설계되어, 조직이 현재 필요한 것을 채택하고 요구 사항이 발전함에 따라 확장할 수 있습니다. IBM은 관측 가능성, 리소스 최적화, 규정 준수, 자동화를 하나의 연결된 환경으로 통합함으로써 팀이 사후 대응에서 선제적 혁신으로 전환할 수 있도록 지원하여 애플리케이션이 복원력, 효율성, 비즈니스 목표와의 부합성을 유지하도록 보장합니다. 

공유 환경의 주요 기능은 다음과 같습니다.

  • 공유된 인텔리전스 및 통합: 통합된 데이터 계층, 싱글사인온(SSO), 원활한 탐색 및 UI, 일관된 워크플로를 통해 여러 도구에서 팀을 연결합니다. 
  • 엔드투엔드 관측 가능성: IT 부서는 분산된 서비스, AI 기반 애플리케이션, 인프라, 네트워크 전반에 대한 심층적인 가시성을 확보하여 문제를 더 빠르게 탐지하고 해결할 수 있습니다. 
  • 비용에 맞춘 성과 보장: 조직은 성능과 효율성의 균형을 유지하여 비즈니스 애플리케이션이 과도한 지출 없이 KPI를 충족하도록 보장합니다.
  • 복원력, 위험, 규정 준수: 팀은 선제적 보호 장치와 자동화의 이점을 활용하여 위험을 줄이는 동시에 규정 준수를 간소화할 수 있습니다.
  • 운영 분야의 에이전틱 AI: 에이전틱 AI는 상황에 맞는 인사이트, 선제적 탐지, 대규모 자동 문제 해결을 제공합니다. 
  • AI 지원: 도구 전반에 내장된 AI 기반 기능으로 상황에 맞는 안내를 제공하고, 최적의 다음 단계를 제안하며, 대규모로 해결책을 간소화합니다. 

IT 운영의 위험은 점점 더 커지고 있습니다. Forrester에 따르면 미국 기술 의사 결정권자의 77%가 지속 불가능한 비용, 느린 제공, 보안 위험 증가를 유발하는 /중간에서 광범위한' 수준의 기술 무분별한 확산을 경험하고 있습니다(Forrester, 2024년). 그리고 다운타임으로 인해 기업에 시간당 100만 달러 이상의 비용이 들 수 있습니다(ITIC, 2024년). 

조직에는 단순한 포인트 툴이 아니라 관측 가능성, 최적화, 복원력을 아우르는 연결된 환경이 필요합니다. IBM은 일상적인 운영에 AI를 도입함으로써 IT 부서가 수고를 줄이고, 비용을 관리하며, 복원력을 자동화하고, 혁신을 가속화할 수 있도록 지원합니다. 

IBM을 선택해야 하는 이유

IBM Observability는 다음과 같은 차별화 요소를 제공합니다. 

  • 자동화된 워크플로에 통합된 통합 데이터 모델 및 투명한 AI
  • 기존 에코시스템 및 도구와 통합되는 개방형 하이브리드 접근 방식
  • Instana, Turbonomic, Concert 등 IBM Observability 제품 전반에 AI 지원이 내장되어 개발자부터 CIO에 이르기까지 모든 IT 전문가에게 상황에 맞는 통합 인사이트를 제공하여 생산성 향상에 도움을 줍니다.
  • 관측 가능성, 자동화, AI 기반 IT 운영에 대한 심층적인 IBM 도메인 전문 지식

이러한 기능을 함께 사용하면 운영을 간소화하며, 단순히 전원을 유지하는 것에서 벗어나 IT가 측정 가능한 비즈니스 가치를 창출할 수 있습니다.

이는 IT 운영 그 이상입니다. AI 기반 운영 인텔리전스는 Instana, Turbonomic, Concert 등을 아우르는 통합된 지능형 관측 가능성 환경을 통해 제공되며, 모든 단계에서 조력자가 함께합니다. 

IBM Observability가 조직에서 복잡성을 단순화하고 복원력을 확장하는 데 어떻게 도움이 되는지 살펴보거나, IBM 영업 담당자에게 문의하여 시작하세요. 

자세히 알아보기

자세히 알아보기 Observability 솔루션 살펴보기