IBM은 IT 운영팀이 복잡한 환경에서 최적의 성능, 복원력, 지출을 보장할 수 있도록 지원하는 관측 가능성 기능을 강화하고 있습니다.
비용 상승, 사이버 위험 증가, 하이브리드 환경의 확대, AI 도입으로 인한 급격한 변화로 인해 IT 운영은 속도, 복원력, 효율성의 균형을 맞추는 작업으로 바뀌었습니다.
기업들은 현재 하이브리드 클라우드와 AI 워크로드 전반에서 수천 개의 애플리케이션을 가까스로 관리하고 있습니다. 많은 팀에서 이러한 규모의 복잡성은 수작업만으로는 관리할 수 없습니다. AI는 도움을 주는 존재에서 없어서는 안 될 필수 요소로 바뀌었습니다. AI는 팀이 사용하는 도구에 직접 구축하면 데이터, 인력, 워크플로 전반의 사일로를 해소하여 성능, 비용, 위험, 규정 준수에 대한 원활한 가시성을 제공하여 운영을 간소화하고, 더 빠르게 움직이며, 위험을 줄일 수 있습니다.
관측 가능성 기능을 강화하는 이러한 전략의 중심에는 IBM Instana, Turbonomic, Concert 전반의 통합된 지능형 관측 가능성 경험이 있습니다.
이렇게 공유된 환경은 모듈식으로 설계되어, 조직이 현재 필요한 것을 채택하고 요구 사항이 발전함에 따라 확장할 수 있습니다. IBM은 관측 가능성, 리소스 최적화, 규정 준수, 자동화를 하나의 연결된 환경으로 통합함으로써 팀이 사후 대응에서 선제적 혁신으로 전환할 수 있도록 지원하여 애플리케이션이 복원력, 효율성, 비즈니스 목표와의 부합성을 유지하도록 보장합니다.
공유 환경의 주요 기능은 다음과 같습니다.
IT 운영의 위험은 점점 더 커지고 있습니다. Forrester에 따르면 미국 기술 의사 결정권자의 77%가 지속 불가능한 비용, 느린 제공, 보안 위험 증가를 유발하는 /중간에서 광범위한' 수준의 기술 무분별한 확산을 경험하고 있습니다(Forrester, 2024년). 그리고 다운타임으로 인해 기업에 시간당 100만 달러 이상의 비용이 들 수 있습니다(ITIC, 2024년).
조직에는 단순한 포인트 툴이 아니라 관측 가능성, 최적화, 복원력을 아우르는 연결된 환경이 필요합니다. IBM은 일상적인 운영에 AI를 도입함으로써 IT 부서가 수고를 줄이고, 비용을 관리하며, 복원력을 자동화하고, 혁신을 가속화할 수 있도록 지원합니다.
IBM Observability는 다음과 같은 차별화 요소를 제공합니다.
이러한 기능을 함께 사용하면 운영을 간소화하며, 단순히 전원을 유지하는 것에서 벗어나 IT가 측정 가능한 비즈니스 가치를 창출할 수 있습니다.
이는 IT 운영 그 이상입니다. AI 기반 운영 인텔리전스는 Instana, Turbonomic, Concert 등을 아우르는 통합된 지능형 관측 가능성 환경을 통해 제공되며, 모든 단계에서 조력자가 함께합니다.
IBM Observability가 조직에서 복잡성을 단순화하고 복원력을 확장하는 데 어떻게 도움이 되는지 살펴보거나, IBM 영업 담당자에게 문의하여 시작하세요.