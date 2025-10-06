관측 가능성 기능을 강화하는 이러한 전략의 중심에는 IBM Instana, Turbonomic, Concert 전반의 통합된 지능형 관측 가능성 경험이 있습니다.

이렇게 공유된 환경은 모듈식으로 설계되어, 조직이 현재 필요한 것을 채택하고 요구 사항이 발전함에 따라 확장할 수 있습니다. IBM은 관측 가능성, 리소스 최적화, 규정 준수, 자동화를 하나의 연결된 환경으로 통합함으로써 팀이 사후 대응에서 선제적 혁신으로 전환할 수 있도록 지원하여 애플리케이션이 복원력, 효율성, 비즈니스 목표와의 부합성을 유지하도록 보장합니다.

공유 환경의 주요 기능은 다음과 같습니다.

공유된 인텔리전스 및 통합 : 통합된 데이터 계층, 싱글사인온(SSO), 원활한 탐색 및 UI, 일관된 워크플로를 통해 여러 도구에서 팀을 연결합니다.

: 통합된 데이터 계층, 싱글사인온(SSO), 원활한 탐색 및 UI, 일관된 워크플로를 통해 여러 도구에서 팀을 연결합니다. 엔드투엔드 관측 가능성 : IT 부서는 분산된 서비스, AI 기반 애플리케이션, 인프라, 네트워크 전반에 대한 심층적인 가시성을 확보하여 문제를 더 빠르게 탐지하고 해결할 수 있습니다.

: IT 부서는 분산된 서비스, AI 기반 애플리케이션, 인프라, 네트워크 전반에 대한 심층적인 가시성을 확보하여 문제를 더 빠르게 탐지하고 해결할 수 있습니다. 비용에 맞춘 성과 보장 : 조직은 성능과 효율성의 균형을 유지하여 비즈니스 애플리케이션이 과도한 지출 없이 KPI를 충족하도록 보장합니다.

: 조직은 성능과 효율성의 균형을 유지하여 비즈니스 애플리케이션이 과도한 지출 없이 KPI를 충족하도록 보장합니다. 복원력, 위험, 규정 준수 : 팀은 선제적 보호 장치와 자동화의 이점을 활용하여 위험을 줄이는 동시에 규정 준수를 간소화할 수 있습니다.

: 팀은 선제적 보호 장치와 자동화의 이점을 활용하여 위험을 줄이는 동시에 규정 준수를 간소화할 수 있습니다. 운영 분야의 에이전틱 AI : 에이전틱 AI는 상황에 맞는 인사이트, 선제적 탐지, 대규모 자동 문제 해결을 제공합니다.

: 에이전틱 AI는 상황에 맞는 인사이트, 선제적 탐지, 대규모 자동 문제 해결을 제공합니다. AI 지원: 도구 전반에 내장된 AI 기반 기능으로 상황에 맞는 안내를 제공하고, 최적의 다음 단계를 제안하며, 대규모로 해결책을 간소화합니다.

IT 운영의 위험은 점점 더 커지고 있습니다. Forrester에 따르면 미국 기술 의사 결정권자의 77%가 지속 불가능한 비용, 느린 제공, 보안 위험 증가를 유발하는 /중간에서 광범위한' 수준의 기술 무분별한 확산을 경험하고 있습니다(Forrester, 2024년). 그리고 다운타임으로 인해 기업에 시간당 100만 달러 이상의 비용이 들 수 있습니다(ITIC, 2024년).

조직에는 단순한 포인트 툴이 아니라 관측 가능성, 최적화, 복원력을 아우르는 연결된 환경이 필요합니다. IBM은 일상적인 운영에 AI를 도입함으로써 IT 부서가 수고를 줄이고, 비용을 관리하며, 복원력을 자동화하고, 혁신을 가속화할 수 있도록 지원합니다.