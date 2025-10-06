정적 대시보드에서 선제적 조치로: Db2 Intelligence Center의 진화

올해 초 IBM은 기업에 Db2 데이터베이스 플릿에 대한 단일 통합 보기를 제공하도록 설계된 차세대 AI 기반 데이터베이스 관리 콘솔인 Db2 Intelligence Center를 출시했습니다. Intelligence Center는 고급 모니터링에서 내장형 쿼리 튜닝 및 자동화에 이르기까지 'DBA가 취약한 스크립트와 연결되지 않은 여러 도구를 힘들게 사용하지 않고도 중요한 워크로드를 계속 실행할 수 있어야 한다'는 간단한 원칙에 따라 구축되었습니다.
2025년 6월 출시 이후 IBM은 혁신을 거듭해 왔습니다. Db2 Intelligence Center의 최신 업데이트는 가시성, 제어, 거버넌스를 확장하여 기업의 Db2 관리를 더 간단하고 스마트하며 안전하게 만듭니다.
단 3개월 만에 Db2 Intelligence Center는 출시 시점부터 데이터베이스 관리자(DBA)가 매일 업무를 처리하는 데 의존하는 제어 플레인으로 거듭났습니다. 각 릴리스는 사전 예방적인 AI 기반 관리를 향한 명확한 모멘텀을 제공했습니다.
출시 당시에는 여러 데이터베이스의 성능, 스토리지 관리, 데이터베이스 워크로드를 포괄하는 50개 이상의 주요 지표가 포함된 맞춤형 모니터링을 도입하여 DBA를 위한 통합 보기를 제공했습니다. 이러한 기반을 바탕으로 다음과 같은 주요 업데이트를 제공하는 새로운 버전의 Db2 Intelligence Center를 출시하게 되었습니다.
이러한 개선 사항을 통해 DBA가 가장 큰 도움이 된다고 말하는 관리 간소화, 사전 예방적 성능, 엔터프라이즈급 보안 등을 지속적으로 제공하고 있습니다. 또한 중대한 추가 사항인 Db2 AI 에이전트를 위한 발판도 마련했습니다.
AI 에이전트와 Db2 DBA가 대시보드 및 모니터링을 넘어 새로운 관리 환경을 제공할 수 있는 방법을 찾는 초기 담색 단계에 있습니다. 초기 프로토타입은 데이터베이스 운영의 세 가지 중요한 영역에 중점을 두었습니다.
궁극적으로 이러한 발전은 가장 중요한 요소, 즉 속도, 보안, 단순성을 제공합니다. DBA는 더 빠르게 복구하고 사후 대응에 소요되는 시간을 줄이며, IT 리더는 더 강력한 거버넌스와 안정성을 확보하고, 개발자는 중요한 애플리케이션을 중단 없이 계속 실행하는 플랫폼을 기반으로 구축합니다.
IBM과 함께 Db2 AI 에이전트 여정을 계획하고 싶다면 사전 액세스를 기대해 주세요.
Db2는 수십 년간 쌓아온 기업의 신뢰와 새로운 AI 기반 성능, 지능형 자동화 및 엔터프라이즈급 거버넌스를 결합합니다. Db2는 최신 Intelligence Center 혁신을 통해 상시 가용성, 엔터프라이즈급 거버넌스, 실시간으로 조정되는 사전 예방적 운영 등 기업이 최신 데이터베이스에서 기대할 수 있는 요소에 대한 표준을 지속적으로 높이고 있습니다.
