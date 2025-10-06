정적 대시보드에서 선제적 조치로: Db2 Intelligence Center의 진화

단 3개월 만에 Db2 Intelligence Center는 출시 시점부터 데이터베이스 관리자(DBA)가 매일 업무를 처리하는 데 의존하는 제어 플레인으로 거듭났습니다. 각 릴리스는 사전 예방적인 AI 기반 관리를 향한 명확한 모멘텀을 제공했습니다.

출시 당시에는 여러 데이터베이스의 성능, 스토리지 관리, 데이터베이스 워크로드를 포괄하는 50개 이상의 주요 지표가 포함된 맞춤형 모니터링을 도입하여 DBA를 위한 통합 보기를 제공했습니다. 이러한 기반을 바탕으로 다음과 같은 주요 업데이트를 제공하는 새로운 버전의 Db2 Intelligence Center를 출시하게 되었습니다.

인덱스 영향 분석: 쿼리 튜닝은 항상 균형을 맞추는 작업이었습니다. 인덱스 하나는 한 쿼리의 속도를 높일 수 있지만 다른 쿼리의 성능을 저하시킬 수 있습니다. DBA는 인덱스 영향 분석을 통해 선택한 쿼리 유형 및 기간에 대한 인덱싱 결정을 평가하여 변경 사항이 프로덕션에 적용되기 전에 영향을 받을 워크로드를 정확히 확인할 수 있습니다. 즉, 롤백할 회귀 횟수가 줄어들고 더 빠른 데이터 기반 튜닝 결정을 하며 복잡한 환경에서 워크로드 안정성을 높일 수 있습니다.

쿼리 튜닝은 항상 균형을 맞추는 작업이었습니다. 인덱스 하나는 한 쿼리의 속도를 높일 수 있지만 다른 쿼리의 성능을 저하시킬 수 있습니다. DBA는 인덱스 영향 분석을 통해 선택한 쿼리 유형 및 기간에 대한 인덱싱 결정을 평가하여 변경 사항이 프로덕션에 적용되기 전에 영향을 받을 워크로드를 정확히 확인할 수 있습니다. 즉, 롤백할 회귀 횟수가 줄어들고 더 빠른 데이터 기반 튜닝 결정을 하며 복잡한 환경에서 워크로드 안정성을 높일 수 있습니다. 하나의 보기에서 엔드투엔드 통합 복제 관리: 파편화된 도구는 문제 해결 속도를 늦춥니다. 새로운 복제 콘솔은 설정, 모니터링, 관리를 한 곳으로 통합합니다. 단일 창에서 복제 세트를 생성하고, 소스 및 대상을 정의하며, 상태를 엔드투엔드로 모니터링할 수 있습니다.

파편화된 도구는 문제 해결 속도를 늦춥니다. 새로운 복제 콘솔은 설정, 모니터링, 관리를 한 곳으로 통합합니다. 단일 창에서 복제 세트를 생성하고, 소스 및 대상을 정의하며, 상태를 엔드투엔드로 모니터링할 수 있습니다. 모니터링 범위 확장: 가용성, 성능, 워크로드 동작 전반에 걸쳐 64개의 추가 신호를 제공하여 전례 없는 가시성을 제공합니다.

가용성, 성능, 워크로드 동작 전반에 걸쳐 64개의 추가 신호를 제공하여 전례 없는 가시성을 제공합니다. 손끝으로 간편하게 구성 매개변수 설정: 데이터베이스를 워크로드 요구 사항에 맞게 유지하기 위해 명령줄이나 별도의 도구를 동시에 사용해야 하므로 어려움을 겪는 경우가 많습니다. 이제 Intelligence Center를 사용하면 콘솔에서 직접 구성 매개변수를 보고 편집할 수 있으므로 한 곳에서 워크로드별 튜닝, 수동 구성 오류로 인한 다운타임 위험 감소, 사용자 환경에 맞는 투명한 AI 기반 권장 사항 등을 제공합니다.

데이터베이스를 워크로드 요구 사항에 맞게 유지하기 위해 명령줄이나 별도의 도구를 동시에 사용해야 하므로 어려움을 겪는 경우가 많습니다. 이제 Intelligence Center를 사용하면 콘솔에서 직접 구성 매개변수를 보고 편집할 수 있으므로 한 곳에서 워크로드별 튜닝, 수동 구성 오류로 인한 다운타임 위험 감소, 사용자 환경에 맞는 투명한 AI 기반 권장 사항 등을 제공합니다. 신뢰할 수 있는 안전한 플랫폼을 위한 보안 강화: 기업은 성능이 뛰어날 뿐만 아니라 안전하고 신뢰할 수 있는 솔루션이 필요합니다. 9월 업데이트에서는 Azure Entra ID, 역할 및 그룹 인증을 위한 다단계 인증(MFA), 자격 증명 관리를 위한 HashiCorp 통합을 통해 거버넌스 및 규정 준수를 강화합니다. 이러한 개선 사항을 통해 DBA가 가장 큰 도움이 된다고 말하는 관리 간소화, 사전 예방적 성능, 엔터프라이즈급 보안 등을 지속적으로 제공하고 있습니다.

이러한 개선 사항을 통해 DBA가 가장 큰 도움이 된다고 말하는 관리 간소화, 사전 예방적 성능, 엔터프라이즈급 보안 등을 지속적으로 제공하고 있습니다. 또한 중대한 추가 사항인 Db2 AI 에이전트를 위한 발판도 마련했습니다.

AI 에이전트와 Db2 DBA가 대시보드 및 모니터링을 넘어 새로운 관리 환경을 제공할 수 있는 방법을 찾는 초기 담색 단계에 있습니다. 초기 프로토타입은 데이터베이스 운영의 세 가지 중요한 영역에 중점을 두었습니다.

더욱 스마트한 성능 문제 해결: 성능 저하가 DBA에게 가장 큰 시간 낭비 요소로, DBA의 62%가 성능 문제 해결을 가장 많은 시간이 소모되는 작업으로 꼽았습니다.* Db2 AI 에이전트는 자동으로 신호의 상관관계를 파악하고 변경된 사항을 설명하여 팀이 몇 시간이 아닌 몇 분 만에 근본 원인을 파악할 수 있도록 지원합니다.

성능 저하가 DBA에게 가장 큰 시간 낭비 요소로, DBA의 62%가 성능 문제 해결을 가장 많은 시간이 소모되는 작업으로 꼽았습니다.* Db2 AI 에이전트는 자동으로 신호의 상관관계를 파악하고 변경된 사항을 설명하여 팀이 몇 시간이 아닌 몇 분 만에 근본 원인을 파악할 수 있도록 지원합니다. 선제적 상황 및 변화 진단 : 사후 대응을 줄이는 가장 좋은 방법은 문제가 확대되기 전에 막는 것입니다. Db2 AI 에이전트는 워크로드 패턴, 리소스 기준선 및 구성 변경 사항을 지속적으로 스캔하여 선제적으로 위험에 플래그를 지정하므로 예기치 않은 인시던트보다 앞서 계획된 작업을 진행할 수 있습니다.

: 사후 대응을 줄이는 가장 좋은 방법은 문제가 확대되기 전에 막는 것입니다. Db2 AI 에이전트는 워크로드 패턴, 리소스 기준선 및 구성 변경 사항을 지속적으로 스캔하여 선제적으로 위험에 플래그를 지정하므로 예기치 않은 인시던트보다 앞서 계획된 작업을 진행할 수 있습니다. 지식과 대화 지원: DBA는 더 이상 여러 도구에서 지표와 문서를 조각조각 모아 정리할 필요가 없습니다. Db2 AI 에이전트는 자연어 쿼리를 통해 데이터 기반의 정확한 답변을 한 곳에서 반환하므로 수작업에 소요되는 시간을 절약할 수 있습니다.

궁극적으로 이러한 발전은 가장 중요한 요소, 즉 속도, 보안, 단순성을 제공합니다. DBA는 더 빠르게 복구하고 사후 대응에 소요되는 시간을 줄이며, IT 리더는 더 강력한 거버넌스와 안정성을 확보하고, 개발자는 중요한 애플리케이션을 중단 없이 계속 실행하는 플랫폼을 기반으로 구축합니다.

IBM과 함께 Db2 AI 에이전트 여정을 계획하고 싶다면 사전 액세스를 기대해 주세요.