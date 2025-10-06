최신 Db2 업데이트로 엔터프라이즈 데이터 관리를 위한 AI 향상

Intelligence Center는 출시 3개월 만에 Db2 관리를 위한 대표적인 제어 플레인으로 자리 잡았습니다. 최신 릴리스는 사후 대응을 줄이고 DBA에게 보다 선제적인 제어권을 제공하도록 설계된 두 번째 혁신의 물결을 제공했습니다. 주요 내용은 다음과 같습니다.

인덱스 영향 분석을 통한 더 스마트한 성능 튜닝

통합 복제 콘솔

수십 개의 새로운 신호로 모니터링 범위 확장

손끝으로 누리는 구성 매개변수

보안 및 규정 준수 기능 강화

이러한 업데이트는 AI 기반 관리, 통합 모니터링, 신뢰할 수 있는 보안을 통해 Db2의 엔터프라이즈급 안정성의 기반을 확장합니다. 또한 인사이트를 선제적으로 확보하고 관리가 더 간단하고 스마트하며 안전해지는 Db2의 에이전트 미래를 향한 초기 단계를 의미합니다. 조기 평가판과 Db2의 에이전트 여정을 구체화할 수 있는 기회를 기대해 주세요.

"Db2는 전통적인 기업의 요구 사항과 AI 및 하이브리드 데이터에 대한 새로운 수요를 모두 충족하기 위해 계속 진화하고 있습니다"라고 Moor Insights & Strategy의 Robert Kramer와 Patrick Moorhead는 말합니다. "Db2의 아키텍처는 가용성, 무결성, 성능, AI 준비와 같은 오늘날의 주요 우선순위를 중심으로 구축되어 팀이 수작업을 줄이면서 증가하는 데이터 복잡성을 처리할 수 있도록 지원합니다."