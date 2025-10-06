최신 Db2 업데이트로 엔터프라이즈 데이터 관리를 위한 AI 향상

TechXchange 2025에서 기업이 현재를 현대화하면서 미래를 준비할 수 있도록 지원하는 Db2의 최신 혁신 기술을 선보입니다.
오늘날 기업은 데이터 볼륨이 계속 증가하고, 워크로드가 더 복잡해지며, AI가 비즈니스 경쟁 방식을 재편하고 있는 등 끊임없는 압박에 직면해 있습니다. 이러한 과제를 해결하려면 단순한 데이터베이스 이상의 것이 필요하며, 성능이 뛰어나고 안전하며 대규모로 관리할 수 있는 최신 AI 기반의 토대가 필요합니다.
곧 출시될 Db2 릴리스인 12.1.3은 데이터 집약적인 미션 크리티컬 워크로드를 위해 구축된 AI 지원 엔터프라이즈 데이터베이스로서 Db2의 기능을 확장합니다. 이 업데이트는 다음과 같은 세 가지 영역에서 주요 개선 사항을 제공합니다.
이러한 개선 사항은 다운타임을 줄이고, 개발자 생산성을 개선하며, 기업이 AI 기반 애플리케이션을 구축할 수 있도록 보다 안전하고 확장 가능한 기반을 제공하여, Db2가 엔진에서 직접 AI를 사용하여 성능과 신뢰를 제공하는 방법을 보여줍니다. 2025년 11월 5일에 Db2 버전 12.1.3이 정식 출시될 예정이니 기대해 주시고 Db2의 모든 잠재력도 살펴보세요.
Intelligence Center는 출시 3개월 만에 Db2 관리를 위한 대표적인 제어 플레인으로 자리 잡았습니다. 최신 릴리스는 사후 대응을 줄이고 DBA에게 보다 선제적인 제어권을 제공하도록 설계된 두 번째 혁신의 물결을 제공했습니다. 주요 내용은 다음과 같습니다.
이러한 업데이트는 AI 기반 관리, 통합 모니터링, 신뢰할 수 있는 보안을 통해 Db2의 엔터프라이즈급 안정성의 기반을 확장합니다. 또한 인사이트를 선제적으로 확보하고 관리가 더 간단하고 스마트하며 안전해지는 Db2의 에이전트 미래를 향한 초기 단계를 의미합니다. 조기 평가판과 Db2의 에이전트 여정을 구체화할 수 있는 기회를 기대해 주세요.
"Db2는 전통적인 기업의 요구 사항과 AI 및 하이브리드 데이터에 대한 새로운 수요를 모두 충족하기 위해 계속 진화하고 있습니다"라고 Moor Insights & Strategy의 Robert Kramer와 Patrick Moorhead는 말합니다. "Db2의 아키텍처는 가용성, 무결성, 성능, AI 준비와 같은 오늘날의 주요 우선순위를 중심으로 구축되어 팀이 수작업을 줄이면서 증가하는 데이터 복잡성을 처리할 수 있도록 지원합니다."
Db2는 수십 년간 쌓아온 기업의 신뢰와 새로운 AI 기반 성능, 자동화 및 엔터프라이즈급 거버넌스를 결합합니다. Db2는 최신 Intelligence Center 혁신인 12.1.3을 통해 상시 가용성, 엔터프라이즈급 거버넌스, 실시간으로 조정되는 사전 예방적 운영 등 기업이 최신 데이터베이스에서 기대할 수 있는 것에 대한 표준을 지속적으로 높이고 있습니다.
Intelligence Center 업데이트에 대해 자세히 보기
이는 이전 12.1.2 버전과의 비교를 기준으로 한 것입니다.