IBM Db2 Genius Hub, Google Vertex AI 및 Intel Gaudi의 AI 추론 지원

IBM은 데이터가 사일로에 묵혀져 있으면 안 된다고 늘 생각했습니다. 데이터는 엔터프라이즈 인텔리전스를 구동하는 엔진이 되어야 합니다. 그래서 IBM Db2 Genius Hub를 출시했습니다. IBM Db2 Genius Hub는 Db2 환경을 관리하고 최적화하는 방법을 혁신하고 자율 데이터베이스 경험을 제공하도록 설계된 통합 에이전틱 AI 기반 운영 계층입니다.

Genius Hub는 처음부터 가장 까다로운 AI 워크로드를 처리하도록 구축되었으며, Amazon Bedrock, AMD Instinct™ 가속기 및 NVIDIA H100 텐서 코어 GPU에 대한 기본 지원을 제공하여 에이전틱 AI 경험을 강화합니다.

오늘 IBM은 Google Vertex AI와 Intel Gaudi AI 가속기 지원을 공식적으로 소개하면서, 탁월한 유연성과 성능을 제공한다는 우리의 사명을 한 단계 더 발전시킵니다.