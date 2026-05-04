IBM Db2 Genius Hub, Google Vertex AI 및 Intel Gaudi의 AI 추론 지원

오늘 IBM은 Google Vertex AI와 Intel Gaudi AI 가속기 지원을 공식적으로 소개하면서, 탁월한 유연성과 성능을 제공한다는 우리의 사명을 한 단계 더 발전시킵니다.
IBM은 데이터가 사일로에 묵혀져 있으면 안 된다고 늘 생각했습니다. 데이터는 엔터프라이즈 인텔리전스를 구동하는 엔진이 되어야 합니다. 그래서 IBM Db2 Genius Hub를 출시했습니다. IBM Db2 Genius Hub는 Db2 환경을 관리하고 최적화하는 방법을 혁신하고 자율 데이터베이스 경험을 제공하도록 설계된 통합 에이전틱 AI 기반 운영 계층입니다.
Genius Hub는 처음부터 가장 까다로운 AI 워크로드를 처리하도록 구축되었으며, Amazon Bedrock, AMD Instinct™ 가속기 및 NVIDIA H100 텐서 코어 GPU에 대한 기본 지원을 제공하여 에이전틱 AI 경험을 강화합니다.
오늘 IBM은 Google Vertex AI와 Intel Gaudi AI 가속기 지원을 공식적으로 소개하면서, 탁월한 유연성과 성능을 제공한다는 우리의 사명을 한 단계 더 발전시킵니다.
빠르게 진화하는 생성형 AI 환경에서 '모든 상황에 맞는 단일 솔루션'은 미신 같은 존재입니다. 기업은 구체적인 지연 시간 요건, 비용 구조 및 데이터 주권 요건에 가장 잘 맞는 하드웨어 및 클라우드 에코시스템을 선택할 수 있어야 합니다.
Google Vertex AI와 Intel Gaudi에 대한 지원을 확대함으로써 IBM은 Db2 고객이 원하는 방식으로 정확하게 AI 추론을 구축하고 확장할 수 있게 합니다.
클라우드가 민첩성을 제공하지만 많은 고객사, 특히 금융 및 의료와 같이 규제가 엄격한 산업에 종사하는 고객사는 온프레미스 환경의 보안을 필요로 한다는 점을 IBM은 잘 알고 있습니다.
Db2 Genius Hub는 하이브리드 클라우드 시대를 위해 설계되었습니다. 데이터를 자체 방화벽 뒤에 보관하든, 클라우드를 통해 전 세계적으로 확장하든, IBM이 모두 지원해 드립니다.
절대적인 제어와 데이터 중력을 우선시하는 사용자를 위해 Db2 Genius Hub는 자체 데이터 센터 내 고성능 하드웨어를 지원해 다음의 성능을 활용할 수 있습니다.
클라우드 우선 전략을 사용하는 경우, Db2는 주요 공급업체 간에 '유사한' 호환성을 보장하기 때문에 애플리케이션을 다시 작성하지 않고도 워크로드를 이동할 수 있습니다.
'데이터와의 채팅'에서 AI가 작업을 추론하고 계획하고 실행할 수 있는 '에이전틱 AI'로 전환하려면 강력한 인프라가 필요합니다. 다양한 칩과 클라우드 플랫폼을 지원하는 IBM Db2 Genius Hub는 데이터베이스를 단순한 스토리지 빈이 아니라 차세대 AI 에이전트를 위한 고속 런치패드로 사용할 수 있도록 합니다.
현대화할 준비가 되셨나요? Db2를 현재 사용 중이시라면 이를 최대 Db2 AI Editions로 교환하여, Genius Hub와 새로운 추론 기능을 전부 사용하실 수 있습니다.