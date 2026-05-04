차세대 자율 기능을 더하는 Db2 Genius Hub

2026년 초, IBM은 Db2 Genius Hub를 기반으로 하는 새로운 Db2 자율 데이터베이스 환경을 도입했습니다. AI 에이전트 네트워크를 기반으로 구축된 Db2 Genius Hub는 에이전틱 유지 관리, 에이전틱 복구 및 에이전틱 대응이라는 세 가지 핵심 영역에서 데이터베이스 관리자를 보강하도록 설계되었습니다.
Think 2026에서는 자율 진화의 다음 단계를 소개합니다. IBM은 Db2 Genius Hub를, 추천하는 AI에서 인간의 감독 아래 정의된 가드레일 안에서 작동하는 AI로 변신시키고 있습니다. 지금까지 Db2 Genius Hub는 자문 역할을 하도록 설계되어 왔으며 팀이 원격 측정을 분석하고, 가능한 근본 원인을 파악하고, 운영 문제를 탐색할 수 있도록 지원해 왔습니다.
이제 Db2 Genius Hub가 인사이트와 실행 사이의 간극을 좁히기 시작했습니다.
가장 큰 진전은 실행력 향상입니다. 이번 릴리스를 통해 Db2 Genius Hub의 AI 에이전트는 사용자 승인을 받아 데이터베이스 작업을 제안하고 실행하게 되었습니다. 즉, 팀은 프로덕션에서 일어나는 일에 대한 통제권을 포기하지 않고도 진단에서 조치로, 좀 더 직접적으로 나아갈 수 있습니다.
많은 인시던트에서 가장 느린 부분은 문제를 찾지 못하는 것입니다. 이는 권장 사항을 올바른 단계로 전환하고, 검증하고, 안전하게 실행하는 것입니다. 승인된 행동은 인간을 제거하지 않고도 간극을 메웁니다.
예를 들어 어떤 에이전트는 구성 업데이트나 인덱스 생성 같은 특정 운영 단계를 제안한 다음, DBA의 검토와 승인을 받아서 실행할 수 있습니다. Genius Hub의 역할은 더 이상 무슨 일이 일어났는지 설명하고 다음에 무엇을 해야 할지 제안하는 데 국한되지 않습니다. 이제 다음 단계 수행에 도움이 될 수 있습니다.
IBM은 팀이 이미 사용하고 있는 툴에서 Db2 Genius Hub를 더 쉽게 사용할 수 있게 만들고 있습니다.
Genius Hub 에이전트용 MCP 액세스를 통해, MCP 클라이언트는 Db2 Genius Hub에 연결하여 기존 워크플로 안에서 해당 기능을 직접 사용할 수 있습니다. MCP는 AI 애플리케이션을 외부 툴 및 시스템에 연결하기 위한 개방형 표준으로, Genius Hub를 팀에서 이미 사용하고 있는 광범위한 툴 세트에 적용하는 실용적인 방법입니다. (모델 컨텍스트 프로토콜)
이를 통해 Db2 Genius Hub를 독립형 콘솔 이상의 광범위한 운영 환경으로 확장할 수 있습니다.
일부 문제는 데이터베이스 원격 분석만으로는 진단할 수 없습니다. 호스트 서버에서 나오는 하위 수준 신호가 필요하며 CPU, 메모리, 스토리지 및 운영 체제 상태를 봐야 동작의 실제 원인을 알 수 있는 경우가 많습니다. 새로운 Db2 Genius Hub Remote가 제공하는 안전한 호스트 수준 액세스를 통해 AI는 호스트 수준 컨텍스트를 대시보드와 분석 워크플로에 통합하여, 팀이 문제를 파악하는 더 깊은 경로와 더불어 증상에서 근본 원인, 해결에 이르는 보다 직접적인 경로를 제공할 수 있습니다. .
IBM은 AI Task Automation에 대한 지원을 추가하고 있습니다. Db2 Genius Hub는 특정 시점 상호 작용을 넘어 데이터베이스 팀의 지속적인 운영 리듬의 일부가 되고 있습니다.
AI 기반 자연어 스케줄링을 통해 DBA는 이제 Genius Hub에 반복 작업을 일반 영어로 처리하도록 요청할 수 있습니다. DBA는 '매일 아침 8시에 백업을 실행하라'고 말할 수 있으며 스크립트, 일정, 미리 알림을 일일이 묶지 않고도 일상적인 운영 의도를 바탕으로 작업 일정을 계획할 수 있습니다.
이로 인해 Genius Hub의 역할이 달라졌습니다. 더 이상 무언가가 고장 났을 때만 존재하는 것이 아니라, 일상적인 데이터베이스 작업의 일부로 작용합니다.
IBM은 Genius Hub의 운영 위치와 방법을 확장하고 있습니다. 올해 초에는 Amazon Bedrock, IBM watsonx.ai에서 Db2 Genius Hub, AMD MI300s 칩셋(온프레미스 배포 전용)에 대한 AI 추론 지원을 시작했습니다.
이번 릴리스에서는 고객이 AI 추론에 사용할 수 있는 플랫폼 세트를, Microsoft AI Foundry, Google Vertex AI, 온프레미스 배포용 Intel Gaudi 칩으로 확장합니다. 이를 통해 고객은 데이터베이스의 위치(온프레미스 또는 클라우드)에 상관없이, Genius Hub가 제공하는 Db2 자율 기능을 자유롭게 배포할 수 있습니다.
IBM은 Db2 Genius Hub를 클라우드 서비스로 도입하여 고객이 콘솔을 직접 배포하고 운영할 필요가 없는 관리형 옵션을 제공합니다.
가장 빠른 가치 창출 경로를 모색하는 팀을 위해 Db2 Genius Hub SaaS는 더 간단한 시작 방법을 제공합니다. 이를 통해 Db2 SaaS 고객은 물론 관리형 모델을 선호하는 Db2 고객도 자체 콘솔 배포를 실행하는 오버헤드 없이 Genius Hub에 액세스할 수 있습니다.
Db2 Genius Hub의 시작은 사용자에게 무슨 일을 할지 알려주는 AI였습니다. 이제는 그 일 자체를 해드립니다. 이것이 이번 릴리스에 담긴 변화입니다. 단순히 제공 기능을 늘리는 것이 아니라, 지능형 지원에서 지도형 자율 운영으로 전환하는 여정의 새로운 단계입니다.
이 기능들은 2026년 6월부터 출시될 예정입니다.