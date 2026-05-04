차세대 자율 기능을 더하는 Db2 Genius Hub

가장 큰 진전은 실행력 향상입니다. 이번 릴리스를 통해 Db2 Genius Hub의 AI 에이전트는 사용자 승인을 받아 데이터베이스 작업을 제안하고 실행하게 되었습니다. 즉, 팀은 프로덕션에서 일어나는 일에 대한 통제권을 포기하지 않고도 진단에서 조치로, 좀 더 직접적으로 나아갈 수 있습니다.

많은 인시던트에서 가장 느린 부분은 문제를 찾지 못하는 것입니다. 이는 권장 사항을 올바른 단계로 전환하고, 검증하고, 안전하게 실행하는 것입니다. 승인된 행동은 인간을 제거하지 않고도 간극을 메웁니다.

예를 들어 어떤 에이전트는 구성 업데이트나 인덱스 생성 같은 특정 운영 단계를 제안한 다음, DBA의 검토와 승인을 받아서 실행할 수 있습니다. Genius Hub의 역할은 더 이상 무슨 일이 일어났는지 설명하고 다음에 무엇을 해야 할지 제안하는 데 국한되지 않습니다. 이제 다음 단계 수행에 도움이 될 수 있습니다.