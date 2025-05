IBM Db2 and Db2 Warehouse SaaS on Azure는 모든 비즈니스 크리티컬 요구 사항을 충족하도록 설계되었습니다. SaaS로 현대화하고 Azure를 기본 클라우드 공급업체로 사용하려는 조직에게는 판도를 바꿀 수 있는 제품입니다. 이는 고객의 Azure 클라우드 인프라에 안전하고 규정을 준수하며 비용 효율적인 방식으로 Db2 및 Db2 Warehouse를 배포하는 방법을 제공하여 비즈니스 성장을 촉진하고 경쟁 우위를 제공합니다. IBM Db2 and Db2 Warehouse SaaS on Azure를 통한 데이터 및 분석의 미래를 경험해 보세요.

IBM Db2 and Db2 Warehouse SaaS on Azure는 6월 17일에 정식 출시됩니다. 클라우드 데이터 및 분석 전략을 혁신을 일으킬 기회를 놓치지 마세요.

IBM Db2 웹페이지를 방문하여 자세히 살펴보기