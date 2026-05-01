IBM Db2 12.1.5로 엔터프라이즈 AI 및 복원력 있는 운영 개선

Linux, UNIX 및 Windows용 Db2 12.1.5는 2026년 6월 9일에 출시될 예정입니다. 최신 모드 팩은 조직이 미션 크리티컬 워크로드에 필요한 성능, 가용성 및 보안을 유지하면서 AI 기반 애플리케이션을 확장할 수 있도록 설계되었습니다.
이 릴리스는 Db2 12.1 AI 기반을 바탕으로 벡터 데이터 인덱싱을 도입하고, 외부 AI 모델과의 통합을 강화하며, 고가용성, 보안 및 운영 효율성 전반에 걸쳐 광범위한 개선 사항을 제공합니다.
Db2 12.1.5는 DiskANN 기반의 벡터 인덱싱을 데이터베이스 엔진에 도입하여, 시맨틱 검색, 추천 엔진 및 검색 증강 생성(RAG)과 같은 AI 사용 사례에 대해 빠르고 확장 가능한 유사성 검색을 가능하게 합니다.
AI 워크플로를 더욱 간소화하기 위해 Db2는 외부 AI 모델과의 네이티브 통합을 지원합니다. 개발자는 watsonx.ai 및 OpenAI 호환 엔진의 모델을 등록하고 TO_EMBEDDING 및 TEXT_GENERATION과 같은 SQL 함수를 사용하여 모델을 직접 호출할 수 있습니다. 이를 통해 애플리케이션은 데이터베이스 외부로 데이터를 이동하지 않고도 임베딩 및 텍스트를 생성할 수 있으므로 지연 시간, 복잡성 및 보안 위험이 줄어듭니다.
이러한 기능을 통해 Db2는 별도의 벡터 데이터베이스 또는 복잡한 데이터 파이프라인 없이도 트랜잭션, 분석 및 AI 워크로드를 위한 완전한 AI 데이터 플랫폼으로 자리매김할 수 있습니다.
Db2 12.1.5는 고가용성 및 재해 복구 배포에 더 큰 유연성을 제공합니다. 조직은 서로 다른 지역에 3개 이상의 스탠바이를 구성하고, 보고 워크로드용 전용 스탠바이와 글로벌 배포를 위한 계층형 HADR 구성을 활용해 더욱 정교한 재해 복구 토폴로지를 구축할 수 있습니다.
통합되지 않은 Db2 스냅샷에 대한 자동 아카이브 로그 정리 기능은 더 이상 복구에 필요하지 않은 아카이브 로그를 자동으로 제거하여 백업 관리를 간소화하고, 스토리지 사용량과 운영 오버헤드를 줄여줍니다.
이번 릴리스는 통합된 Pacemaker 클러스터 관리자를 통해 Db2 고가용성 자동화 기능도 대폭 개선했습니다.
Db2 12.1.5에는 이제 GSKit 9가 포함되어 있어, FIPS 140-3으로 준수 기준을 높임으로써 암호화 모듈이 엄격한 보안 요구 사항을 충족하도록 보장합니다. GSKit 9는 최신 키 캡슐화 메커니즘을 완벽하게 지원하며, 기존 알고리즘과 양자 보안 알고리즘을 모두 사용하여 즉각적인 위협으로부터 데이터를 보호하고 미래의 양자 위협에 대비하여 보안을 강화합니다.
보안 강화 기능으로는 SQL 쿼리를 사용하여 서버 측 TLS 인증서 체인 정보를 쉽게 검색할 수 있는 새로운 ADMIN_GET_TLS_CERT 인터페이스가 포함됩니다. 사용자는 서버 인증서의 만료일을 쉽게 모니터링하고 관리하여 서버에 지속적으로 연결할 수 있습니다. 최신 보안 모범 사례 및 규정 준수 요구 사항에 부합하도록, 온라인 키 검색 기능을 통해 데이터베이스 가동 중단 시간 없이 JWT(JSON Web Token) 서명 검증 키를 업데이트할 수 있어, 사용자가 로컬 키 저장소를 관리하는 데 드는 수고를 줄여줍니다. 제한된 파일 권한이 Db2 파일의 전체 읽기 및 전체 실행 설정까지 확대되어, 데이터베이스 관리자가 파일 액세스를 제어할 수 있게 되었습니다. 이제 사용자는 LDAP에 Db2 서버 및 데이터베이스 세부 정보를 등록할 때 주요 데이터베이스 및 암호 저장 파일의 클라이언트 경로를 지정할 수 있어 클라이언트 구성이 간소화되었습니다.
이러한 기능을 통해 조직은 관리 부담을 줄이면서 변화하는 규정 준수 요구 사항을 충족할 수 있습니다.
Db2 12.1.5는 OpenSearch 및 Elasticsearch라는 두 가지 최고 수준의 자체 호스팅 외부 검색 엔진과의 통합을 통해 전체 텍스트 검색 기능을 현대화했습니다. 이를 통해 사용자는 ECMTS (엔터프라이즈 콘텐츠 관리 텍스트 검색) 엔진에서 최신 OpenSearch/ElasticSearch 기술로 마이그레이션을 시작할 수 있으며, 더 나은 성능, 향상된 확장성 및 지속적인 오픈 소스 혁신에 대한 접근성을 확보할 수 있습니다.
이번 릴리스에서 고객은 세 가지 검색 엔진을 모두 사용하여 인덱싱 성능을 테스트하고 시간이 지남에 따라 인덱스를 마이그레이션할 수 있습니다. ECMTS를 사용한 Db2 텍스트 검색 기능은 이번 릴리스에서 더 이상 사용되지 않으며 다음 릴리스에서 중단될 예정입니다.
이번 릴리스에서는 RPM(Red Hat Package Manager) 기반 설치가 도입되어 배포, 업데이트 및 종속성 관리를 위해 표준 Linux 도구를 사용할 수 있게 되었습니다.
원격 테이블스페이스 및 Datalake Software에 대한 PPCLE(Power Linux Little Endian) 지원이 추가되어 플랫폼 지원 범위가 확대되었습니다. 또한 Db2 12.1.5는 AIX에서 AWS SDK를 지원하여, 원격 스토리지에 대한 별칭을 지정하고 Db2에서 직접 액세스할 수 있게 합니다. 이를 통해 AIX에서 AWS S3 오브젝트 스토리지에 대한 최적화된 액세스가 가능해져, 데이터 수집, 로드, 백업, 로그 보관 및 감사와 같은 작업을 수행할 수 있습니다.
연합 시스템에서 소스 저장 프로시저는 이제 소스 데이터베이스에 정의된 기본 매개변수 값을 지원합니다. 이를 통해 명시적인 매개변수 입력의 필요성이 줄어들고, 원격 및 연합 환경 전반에 걸쳐 일관된 동작이 보장되며, 전반적인 사용 편의성이 향상됩니다.
IBM Db2 12.1.5는 스키마 진화, 성능 및 모니터링 전반에 걸쳐 데이터베이스 관리자의 경험을 향상시키는 새로운 기능을 도입합니다.
Db2 12.1.5는 버전 12.1.4에서 추가된 기능을 기반으로 Datalake 테이블을 대폭 개선했습니다. 이 업데이트에는 임베디드 Iceberg REST 카탈로그 및 Azure ADLS Gen2 스토리지에 대한 지원이 포함되어 있어 최신 데이터 레이크 에코시스템과 원활한 통합이 가능합니다.
이제 조직은 기존 DPF 배포 환경을 확장하여 오픈 데이터 형식과 Iceberg 오픈 테이블 형식으로 저장된 데이터에 직접 액세스하는 동시에, ACID 준수 및 엔터프라이즈급 성능의 이점을 계속 누릴 수 있습니다.
Db2 12.1.5는 AI 기능을 기업 데이터에 직접 적용하려는 명확한 전환을 반영하여, 분산된 아키텍처와 복잡한 데이터 파이프라인의 필요성을 줄여줍니다.
Db2는 통합 벡터 검색, 외부 모델 지원, 최신 데이터 아키텍처 및 엔터프라이즈급 복원력을 결합하여 조직이 가장 중요한 워크로드를 효과적으로 관리하면서 AI 도입을 가속화할 수 있도록 지원합니다.
IBM Db2 12.1.5는 2026년 6월 9일 Db2 12.1용 모드 팩으로 제공될 예정이며, Fix Central에서 다운로드할 수 있습니다.