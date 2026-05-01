IBM Db2 12.1.5로 엔터프라이즈 AI 및 복원력 있는 운영 개선

Db2 12.1.5는 DiskANN 기반의 벡터 인덱싱을 데이터베이스 엔진에 도입하여, 시맨틱 검색, 추천 엔진 및 검색 증강 생성(RAG)과 같은 AI 사용 사례에 대해 빠르고 확장 가능한 유사성 검색을 가능하게 합니다.

AI 워크플로를 더욱 간소화하기 위해 Db2는 외부 AI 모델과의 네이티브 통합을 지원합니다. 개발자는 watsonx.ai 및 OpenAI 호환 엔진의 모델을 등록하고 TO_EMBEDDING 및 TEXT_GENERATION과 같은 SQL 함수를 사용하여 모델을 직접 호출할 수 있습니다. 이를 통해 애플리케이션은 데이터베이스 외부로 데이터를 이동하지 않고도 임베딩 및 텍스트를 생성할 수 있으므로 지연 시간, 복잡성 및 보안 위험이 줄어듭니다.

이러한 기능을 통해 Db2는 별도의 벡터 데이터베이스 또는 복잡한 데이터 파이프라인 없이도 트랜잭션, 분석 및 AI 워크로드를 위한 완전한 AI 데이터 플랫폼으로 자리매김할 수 있습니다.