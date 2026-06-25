IBM Db2 12.1.5 출시: 미션 크리티컬 데이터가 있는 곳에 AI를 제공합니다

Db2 12.1.5는 이제 GSKit 9를 포함하여 준수 기준을 FIPS 140-3으로 높였으며, 암호화 모듈이 엄격한 양자 보안 요구사항을 충족하도록 지원합니다. GSKit 9는 최신 키 캡슐화 메커니즘을 완벽하게 지원하여 기존 암호화 알고리즘과 퀀텀 세이프 알고리즘을 모두 사용할 수 있도록 함으로써 현재의 위협으로부터 데이터를 보호하고 미래의 양자 위험에 대비할 수 있도록 지원합니다.

보안 개선 사항에는 SQL 쿼리를 사용하여 서버 측 TLS 인증서 체인 정보를 쉽게 검색할 수 있는 새로운 ADMIN_GET_TLS_CERT 인터페이스가 포함됩니다. 사용자는 서버 인증서의 만료 여부를 쉽게 모니터링하고 유지 관리하여 서버 연결을 지속적으로 유지할 수 있습니다. 최신 보안 모범 사례 및 규정 준수 요구사항에 맞춰 온라인 키 조회 기능을 통해 JWT(JSON Web Token) 서명 검증 키를 데이터베이스 중단 없이 업데이트할 수 있게 되었으며, 이를 통해 로컬 키 저장소 관리에 필요한 사용자 부담을 줄였습니다. 제한된 파일 권한이 Db2 파일의 누구나 읽을 수 있고 누구나 실행할 수 있는 설정을 포함하도록 확장되어 데이터베이스 관리자가 파일 액세스를 제어할 수 있습니다. 이제 사용자는 LDAP에 Db2 서버 및 데이터베이스 세부 정보를 등록할 때 주요 데이터베이스 및 스태시 파일의 클라이언트 경로를 지정하여 클라이언트 구성을 간소화할 수 있습니다.

이러한 기능을 통해 조직은 관리 부담을 줄이면서 변화하는 규정 준수 요구 사항을 충족할 수 있습니다.