IBM Db2 12.1.4 이제 제공됨: 운영 마찰 감소 및 데이터 연결성 확장

2026년 3월 5일, IBM은 IBM Db2 12.1.4의 정식 출시를 발표했습니다. Db2 12.1의 최신 모드팩은 일상적인 운영 마찰을 제거하고 최신 데이터 플랫폼과의 연결성을 확장하여 팀이 데이터 환경을 관리하고 발전시키는 방식을 간소화하는 데 중점을 둡니다. 이번 업데이트는 IBM Db2 Genius Hub를 포함한 최근 Db2 발전을 기반으로 하며, 플랫폼 전반에서 더 깊이 통합된 AI 기능으로의 진화를 이어갑니다.

12.1.3 릴리스에서 제공된 AI 통합, 가용성 및 확장성 개선을 기반으로 Db2 12.1.4는 DBA, 플랫폼 팀 및 데이터 엔지니어가 Db2를 예측 가능하게 운영하면서 레이크하우스 아키텍처, 분산 데이터 플랫폼 및 클라우드 기반 규정 준수 워크플로와 쉽게 통합할 수 있도록 하는 주요 개선 사항을 제공합니다.