IBM Db2 12.1.4 이제 제공됨: 운영 마찰 감소 및 데이터 연결성 확장

Db2 12.1.4 백업 운영, 데이터 플랫폼 연결성, 스키마 진화 및 보안 전반에서 5가지 핵심 개선 사항을 제공하여 팀이 오버헤드를 줄이면서도 Db2 환경을 지속적으로 현대화할 수 있도록 지원합니다.
2026년 3월 5일, IBM은 IBM Db2 12.1.4의 정식 출시를 발표했습니다. Db2 12.1의 최신 모드팩은 일상적인 운영 마찰을 제거하고 최신 데이터 플랫폼과의 연결성을 확장하여 팀이 데이터 환경을 관리하고 발전시키는 방식을 간소화하는 데 중점을 둡니다. 이번 업데이트는 IBM Db2 Genius Hub를 포함한 최근 Db2 발전을 기반으로 하며, 플랫폼 전반에서 더 깊이 통합된 AI 기능으로의 진화를 이어갑니다.
12.1.3 릴리스에서 제공된 AI 통합, 가용성 및 확장성 개선을 기반으로 Db2 12.1.4는 DBA, 플랫폼 팀 및 데이터 엔지니어가 Db2를 예측 가능하게 운영하면서 레이크하우스 아키텍처, 분산 데이터 플랫폼 및 클라우드 기반 규정 준수 워크플로와 쉽게 통합할 수 있도록 하는 주요 개선 사항을 제공합니다.
Db2 12.1.4 백업 운영, 데이터 플랫폼 연결성, 스키마 진화 및 보안 전반에서 5가지 핵심 개선 사항을 제공하여 팀이 오버헤드를 줄이면서도 Db2 환경을 지속적으로 현대화할 수 있도록 지원합니다.
조직이 레이크하우스 아키텍처와 분산 데이터 플랫폼을 도입함에 따라 Db2 환경은 기존 배포 모델을 변경하지 않고도 외부 데이터 시스템과 통합할 필요성이 점점 커지고 있습니다. Db2 12.1.4 익숙한 Db2 운영 방식을 유지하면서 오픈 테이블 형식과 외부 플랫폼과의 연결성을 확장합니다. Db2 12.1.4 다음을 지원합니다.
이러한 개선 사항을 통해 Db2를 최신 데이터 플랫폼에 보다 쉽게 연결할 수 있으며, 하이브리드 및 레이크하우스 아키텍처를 지원하면서 팀이 자체 속도에 맞춰 새로운 데이터 기술을 도입할 수 있습니다.
백업 작업은 데이터베이스 신뢰성에 필수적이지만, 빈번한 백업과 긴 보존 기간을 갖는 환경에서는 히스토리 파일 관리가 불필요한 경합을 유발할 수 있습니다. Db2 12.1.4 백업 실행 경로에서 히스토리 파일 정리를 분리함으로써 이 문제를 해결합니다.
그 결과 특히 빈번한 백업이나 대용량 히스토리 파일 환경에서 백업 성능이 보다 일관되고 예측 가능해지며, 메타데이터 유지 관리도 수동 개입 없이 안전하게 지속됩니다.
데이터 볼륨 증가와 비즈니스 요구 변화에 따라 분석 환경에서는 스키마 변경이 일반적인 요구사항입니다. Db2 12.1.4 열 기반 테이블에 대해 추가적인 인플레이스 스키마 변경을 지원함으로써 스키마 진화에 따른 운영 오버헤드를 줄이며, 다음을 포함합니다.
이러한 개선 사항은 대규모 분석 테이블에서의 스키마 진화를 용이하게 하면서 중단을 최소화하고 수동 마이그레이션 워크플로의 필요성을 줄입니다.
조직이 보존, 보안 및 규정 준수 목적을 위해 로그를 클라우드 객체 스토리지에 중앙 집중화함에 따라 Db2 환경은 이러한 클라우드 중심 운영 모델에 맞게 감사 워크플로를 조정해야 합니다. Db2 12.1.4 이 접근 방식을 지원하도록 감사 기능을 확장하여 로그 저장 방식을 변경하지 않고도 감사 데이터에 보다 효율적으로 액세스할 수 있도록 합니다. 추가된 지원 사항은 다음과 같습니다.
클라우드 객체 스토리지와의 직접 통합을 통해 Db2는 최신 규정 준수 아키텍처를 지원하고 감사 증거 수집 및 보고를 간소화할 수 있도록 돕습니다.
Db2 12.1.4 단일 노드 및 데이터베이스 파티셔닝 기능(Database Partitioning Feature, DPF) 배포 모두에서 Red Hat Enterprise Linux 10을 지원합니다. 이를 통해 DPF 환경을 운영하는 조직은 최신 엔터프라이즈 Linux 표준을 도입하면서도 단일 구성 및 분할 구성 모두에서 Db2를 계속 운영할 수 있습니다.
pureScale 환경에서의 RHEL 10 지원은 향후 모드팩에서 제공될 예정입니다.
기업은 추론, 계획 및 자율적 실행이 가능한 AI 기반 시스템을 도입하는 방향으로 진화하고 있습니다. 조직이 대시보드 중심에서 에이전트 중심으로 전환됨에 따라 데이터베이스는 이러한 에이전트의 신뢰 기반이 됩니다.
Db2 12.1.4 운영 마찰을 줄이고 연결성을 확장하며 일상적인 운영을 간소화하는 개선 사항을 통해 Db2를 자율 데이터베이스로 지속적으로 발전시키고 있습니다. 항상 가동되는 안정성, AI 대응 성능, 확장 가능한 신뢰성 있는 보안을 바탕으로 Db2는 조직이 하이브리드 및 클라우드 환경 전반에서 핵심 워크로드를 안심하고 운영할 수 있도록 보장합니다.
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