IBM Db2 12.1.3 이제 정식 출시: 엔터프라이즈 데이터 관리를 위한 AI 고급화

IBM Db2 12.1.3이 2025년 11월 5일 정식 출시(GA)되었음을 발표하게 되어 기쁘게 생각합니다.
미션 크리티컬한 데이터 집약적인 워크로드를 위해 구축된 Db2 12.1.3은 하이브리드 및 클라우드 환경에서 운영 복잡성을 줄이고 성능을 최적화하는 동시에, 더욱 심층적인 AI 통합, 엔터프라이즈급 확장성, 향상된 가용성을 제공합니다.
Db2 12.1.3은 AI 애플리케이션 개발을 가속화하고, 엔터프라이즈 확장성을 강화하며, 성능을 개선하고, 하이브리드 환경 전반의 보안 및 통합을 강화하는 네 가지 주요 발전 사항을 도입합니다.
Db2 12.1.3은 기능을 확장하고 주요 AI 프레임워크와의 통합을 강화하여, Db2 내에서 직접 지능형·생성형 AI 애플리케이션을 더 빠르고 쉽게 구축할 수 있습니다.
이러한 혁신은 AI가 데이터에 더 가까이 다가갈 수 있도록 하여, 팀이 빠르고 간편하며 신뢰할 수 있는 AI 기반 애플리케이션을 구축 및 배포할 수 있도록 지원합니다.
Db2는 연중무휴 가동 시간과 데이터 손실이 없는 미션 크리티컬 대용량 트랜잭션 시스템을 운영하는 기업에게 탁월한 안정성과 가용성을 지속적으로 제공합니다. Db2 pureScale의 최신 개선 사항은 복원력과 확장성을 더욱 강화합니다.
이러한 기능을 통해 Db2는 모든 환경에서 연중무휴 24시간 운영을 위한 가장 복원력이 뛰어난 엔터프라이즈 데이터베이스로 자리매김할 수 있습니다.
Db2 12.1.3은 가동 시간을 최대화하고 수동 튜닝을 줄이는 성능 및 가용성 개선 사항을 도입합니다.
이러한 개선 사항은 가동 중지 시간과 운영 오버헤드를 줄이는 동시에 대용량 워크로드에 대한 최적의 성능을 보장합니다.
Db2 12.1.3은 규정 준수를 간소화하고 다양한 환경 전반에 걸쳐 통합을 확장하는 새로운 기능을 통해 신뢰할 수 있는 데이터 관리를 위한 IBM의 노력을 이어갑니다.
이러한 기능을 함께 사용하면 하이브리드 데이터 에코시스템 전반에서 거버넌스가 강화되고, 감사가 간편해지며, 유연성이 향상됩니다.
Db2 12.1.3은 12.1.2에 도입된 AI 내장 기반을 확장하여, 기업이 의존하는 신뢰, 성능, 가용성을 유지하면서 AI를 데이터베이스 계층에 더 깊이 도입합니다.
이번 릴리스를 통해 Db2는 기업이 최신 데이터베이스에서 기대할 수 있는 상시 안정성, AI 지원 성능, 신뢰할 수 있는 대규모 보안에 대한 표준을 지속적으로 높이고 있습니다.
* 이전 12.1.2 버전과의 비교를 기반으로 합니다.