IBM Db2 12.1.3 이제 정식 출시: 엔터프라이즈 데이터 관리를 위한 AI 고급화

출판된 05 11월 2025
By Siji Daniel and Satya Krishnaswamy

IBM Db2 12.1.3이 2025년 11월 5일 정식 출시(GA)되었음을 발표하게 되어 기쁘게 생각합니다.

미션 크리티컬한 데이터 집약적인 워크로드를 위해 구축된 Db2 12.1.3은 하이브리드 및 클라우드 환경에서 운영 복잡성을 줄이고 성능을 최적화하는 동시에, 더욱 심층적인 AI 통합, 엔터프라이즈급 확장성, 향상된 가용성을 제공합니다.

Db2 12.1.3의 새로운 기능

Db2 12.1.3은 AI 애플리케이션 개발을 가속화하고, 엔터프라이즈 확장성을 강화하며, 성능을 개선하고, 하이브리드 환경 전반의 보안 및 통합을 강화하는 네 가지 주요 발전 사항을 도입합니다.

1. AI 애플리케이션 개발 가속화

Db2 12.1.3은 기능을 확장하고 주요 AI 프레임워크와의 통합을 강화하여, Db2 내에서 직접 지능형·생성형 AI 애플리케이션을 더 빠르고 쉽게 구축할 수 있습니다.

  • Db2는 유틸리티, 외부 테이블, 루틴 전반에 걸쳐 벡터 기능을 확장하여 정형 데이터와 비정형 데이터 모두에 대한 고성능 AI 및 분석을 지원합니다.
  • Python 프레임워크 LangChain LlamaIndex용 기본 커넥터를 사용하면 개발자는 데이터 이동 없이 챗봇 및 지식 검색 시스템과 같은 검색 증강 생성(RAG) 애플리케이션을 신속하게 구축할 수 있습니다.

이러한 혁신은 AI가 데이터에 더 가까이 다가갈 수 있도록 하여, 팀이 빠르고 간편하며 신뢰할 수 있는 AI 기반 애플리케이션을 구축 및 배포할 수 있도록 지원합니다.

2. 엔터프라이즈 확장성 및 복원력 강화

Db2는 연중무휴 가동 시간과 데이터 손실이 없는 미션 크리티컬 대용량 트랜잭션 시스템을 운영하는 기업에게 탁월한 안정성과 가용성을 지속적으로 제공합니다. Db2 pureScale의 최신 개선 사항은 복원력과 확장성을 더욱 강화합니다.

  • HADR을 탑재한 pureScale의 혼합 토폴로지 지원은 기본 및 대기 구성이 동일하지 않더라도 강력한 재해 복구를 보장하여 가동 중지 시간을 최소화합니다.
  • 하위 레벨 백업 이미지를 사용하여 업그레이드하거나 복원하면 마이그레이션이 간소화되어 DBA가 자신감을 가지고 시스템을 발전시킬 수 있습니다.
  • AWS Elastic Fabric Adapter(EFA)의 향상된 기능은 최대 40%의 성능 향상을 제공하여 데이터 집약적인 워크로드를 가속화합니다.*
  • Pacemaker를 사용한 지리적으로 분산된 pureScale 클러스터(GDPC)가 이제 온프레미스 배포에 지원됩니다. pureScale을 사용하는 GDPC는 대기 시간을 최소화하면서 글로벌 운영을 위해 AWS 및 Azure에서 다중 AZ 활성-활성 배포를 지원할 수도 있습니다.

이러한 기능을 통해 Db2는 모든 환경에서 연중무휴 24시간 운영을 위한 가장 복원력이 뛰어난 엔터프라이즈 데이터베이스로 자리매김할 수 있습니다.

3. 성능 및 가용성 향상

Db2 12.1.3은 가동 시간을 최대화하고 수동 튜닝을 줄이는 성능 및 가용성 개선 사항을 도입합니다.

  • 글로벌 인덱스가 있는 범위 분할 테이블의 온라인 재구성을 통해 유지 관리 및 스키마 변경 시에도 지속적인 가용성을 유지할 수 있습니다.
  • 자동 SQL 명령문 프로필 생성은 DBA가 수동으로 최적화 프로필을 생성할 필요가 없으므로 쿼리 튜닝이 간소화되고 성능이 개선됩니다.

이러한 개선 사항은 가동 중지 시간과 운영 오버헤드를 줄이는 동시에 대용량 워크로드에 대한 최적의 성능을 보장합니다.

4. 보안 및 통합 강화

Db2 12.1.3은 규정 준수를 간소화하고 다양한 환경 전반에 걸쳐 통합을 확장하는 새로운 기능을 통해 신뢰할 수 있는 데이터 관리를 위한 IBM의 노력을 이어갑니다.

  • 클라우드 친화적인 감사 로깅은 SIEM 도구 및 분석 플랫폼과 쉽게 통합할 수 있도록 감사 로그를 CSV 형식으로 내보내어 보안 이벤트 분석을 더욱 빠르게 수행할 수 있도록 해 줍니다.
  • 내장된 UUID 생성 기능은 분산 애플리케이션의 안전한 ID 생성을 간소화합니다.
  • 향상된 db2dart 진단 및 모니터링 기능은 사전 예방적 관리를 위해 시스템 상태 및 성능에 대한 더 자세한 정보를 제공합니다.
  • JDBC 래퍼를 통한 Apache Cassandra 페더레이션을 통해 Cassandra 데이터에 대한 SQL 기반 쿼리가 가능해져 하이브리드 데이터 액세스가 통합됩니다.

이러한 기능을 함께 사용하면 하이브리드 데이터 에코시스템 전반에서 거버넌스가 강화되고, 감사가 간편해지며, 유연성이 향상됩니다.

전 세계의 미션 크리티컬 워크로드에 적합한 설계

Db2 12.1.3은 12.1.2에 도입된 AI 내장 기반을 확장하여, 기업이 의존하는 신뢰, 성능, 가용성을 유지하면서 AI를 데이터베이스 계층에 더 깊이 도입합니다.

이번 릴리스를 통해 Db2는 기업이 최신 데이터베이스에서 기대할 수 있는 상시 안정성, AI 지원 성능, 신뢰할 수 있는 대규모 보안에 대한 표준을 지속적으로 높이고 있습니다.

지금 바로 Db2 Community Edition을 무료로 다운로드해 바로 시작하세요.

최신 12.1.3 문서 살펴보기

Db2 TechXchange 커뮤니티 가입

* 이전 12.1.2 버전과의 비교를 기반으로 합니다.

