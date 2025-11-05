IBM Db2 12.1.3 이제 정식 출시: 엔터프라이즈 데이터 관리를 위한 AI 고급화

Db2 12.1.3은 기능을 확장하고 주요 AI 프레임워크와의 통합을 강화하여, Db2 내에서 직접 지능형·생성형 AI 애플리케이션을 더 빠르고 쉽게 구축할 수 있습니다.

Db2는 유틸리티, 외부 테이블, 루틴 전반에 걸쳐 벡터 기능을 확장하여 정형 데이터와 비정형 데이터 모두에 대한 고성능 AI 및 분석을 지원합니다.

Python 프레임워크 LangChain 및 LlamaIndex용 기본 커넥터를 사용하면 개발자는 데이터 이동 없이 챗봇 및 지식 검색 시스템과 같은 검색 증강 생성(RAG) 애플리케이션을 신속하게 구축할 수 있습니다.

이러한 혁신은 AI가 데이터에 더 가까이 다가갈 수 있도록 하여, 팀이 빠르고 간편하며 신뢰할 수 있는 AI 기반 애플리케이션을 구축 및 배포할 수 있도록 지원합니다.