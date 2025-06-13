IBM® Data Gate for watsonx 1.2 및 Data Gate for z/OS 3.2

2025년 6월 13일
이제 IBM® Data Gate for z/OS 3.2 및 IBM® Data Gate for watsonx 1.2가 추가로 향상된 기능과 함께 정식 출시되었습니다.
IBM® Data Gate for watsonx는 출시 이후 다양한 방식으로 고객의 요구에 부응해 왔습니다.
IBM® Data Gate for watsonx 1.2는 하이브리드 클라우드 액세스를 개선하고 최신 애플리케이션 설계에 따라 IBM® Z 데이터를 최첨단 기술과 통합하려는 저희의 사명에서 상당한 도약입니다. Z 데이터와 AI 시너지 효과를 촉진하도록 설계된 다양한 새로운 기능과 개선 사항을 제공합니다.
새로운 Data Gate for z/OS 3.2는 IBM® Z 데이터, Db2 for z/OS, VSAM 및 IMS를 Data Gate for watsonx에 제공하는 핵심 서비스입니다. 또한 Db2 for z/OS에서 IBM® Cloud Pak for Data에 최적화된 Db2 대상으로 동기화된 데이터를 제공합니다. Db2 for z/OS의 통합 데이터에 대한 고속 액세스는 향상된 하이브리드 클라우드 액세스, 가속화된 분석 및 AI와 같은 다양한 이점을 제공하며 비용과 노력을 절감할 수 있습니다.
Data Gate for watsonx 1.2는 다음과 같은 추가적인 향상된 능력 및 기능을 제공합니다.
IBM® Data Gate for z/OS 3.2에는 Db2 for z/OS 소스에 대한 인증서 기반 인증도 중요한 기능으로 포함되어 있습니다. 하이브리드 클라우드 액세스 개선, 분석 가속화, 비용과 노력을 절감하는 AI 등 고객에게 다양한 이점을 제공합니다.
IBM® Data Gate for watsonx 1.2 및 IBM® Data Gate for z/OS 3.2는 IBM의 하이브리드 클라우드 전략에서 상당한 발전을 의미합니다. 고객 요구 사항을 해결하고 보안을 강화하며 성능을 최적화함으로써 watsonx.data와 Z 데이터의 원활한 통합을 위한 기반을 마련합니다.
이러한 새로운 기능을 살펴보고 데이터 기반 여정을 지속적으로 혁신하고 강화하는 과정에서 여러분의 피드백을 기다리겠습니다.