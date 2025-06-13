IBM® Data Gate for watsonx 1.2 및 Data Gate for z/OS 3.2

이제 IBM® Data Gate for z/OS 3.2 및 IBM® Data Gate for watsonx 1.2가 추가로 향상된 기능과 함께 정식 출시되었습니다.

IBM® Data Gate for watsonx는 출시 이후 다양한 방식으로 고객의 요구에 부응해 왔습니다.

고객이 엔터프라이즈 AI 및 분석을 위한 유일한 하이브리드 오픈 데이터 레이크하우스인 watsonx.data에서 메인프레임 데이터를 원활하게 동기화할 수 있도록 지원합니다.

분석 및 AI 워크로드에 최신 Z 데이터를 사용할 수 있는 매우 효율적인 접근 방식을 제공하여 지연 시간이 짧고 처리량이 많은 통합 동기화 프로토콜을 통해 메인프레임 데이터를 전파합니다.

Db2 for z/OS, VSAM 및 IMS를 포함한 주요 IBM® Z 데이터 소스를 watsonx.data에서 액세스할 수 있도록 Iceberg 오픈 소스 데이터 테이블 형식으로 동기화했습니다.

IBM® Data Gate for watsonx 1.2는 하이브리드 클라우드 액세스를 개선하고 최신 애플리케이션 설계에 따라 IBM® Z 데이터를 최첨단 기술과 통합하려는 저희의 사명에서 상당한 도약입니다. Z 데이터와 AI 시너지 효과를 촉진하도록 설계된 다양한 새로운 기능과 개선 사항을 제공합니다.

새로운 Data Gate for z/OS 3.2는 IBM® Z 데이터, Db2 for z/OS, VSAM 및 IMS를 Data Gate for watsonx에 제공하는 핵심 서비스입니다. 또한 Db2 for z/OS에서 IBM® Cloud Pak for Data에 최적화된 Db2 대상으로 동기화된 데이터를 제공합니다. Db2 for z/OS의 통합 데이터에 대한 고속 액세스는 향상된 하이브리드 클라우드 액세스, 가속화된 분석 및 AI와 같은 다양한 이점을 제공하며 비용과 노력을 절감할 수 있습니다.