IBM® Data Gate for watsonx 1.2 및 Data Gate for z/OS 3.2

2025년 6월 13일

작성자

Rizwana Arshad

Product Manager Data & AI

IBM Z

Felix Beier

Architect - IBM Data Gate Development

IBM

이제 IBM® Data Gate for z/OS 3.2 및 IBM® Data Gate for watsonx 1.2가 추가로 향상된 기능과 함께 정식 출시되었습니다.

IBM® Data Gate for watsonx는 출시 이후 다양한 방식으로 고객의 요구에 부응해 왔습니다.

  • 고객이 엔터프라이즈 AI 및 분석을 위한 유일한 하이브리드 오픈 데이터 레이크하우스인 watsonx.data에서 메인프레임 데이터를 원활하게 동기화할 수 있도록 지원합니다.
  • 분석 및 AI 워크로드에 최신 Z 데이터를 사용할 수 있는 매우 효율적인 접근 방식을 제공하여 지연 시간이 짧고 처리량이 많은 통합 동기화 프로토콜을 통해 메인프레임 데이터를 전파합니다.
  • Db2 for z/OS, VSAM 및 IMS를 포함한 주요 IBM® Z 데이터 소스를 watsonx.data에서 액세스할 수 있도록 Iceberg 오픈 소스 데이터 테이블 형식으로 동기화했습니다.

IBM® Data Gate for watsonx 1.2는 하이브리드 클라우드 액세스를 개선하고 최신 애플리케이션 설계에 따라 IBM® Z 데이터를 최첨단 기술과 통합하려는 저희의 사명에서 상당한 도약입니다. Z 데이터와 AI 시너지 효과를 촉진하도록 설계된 다양한 새로운 기능과 개선 사항을 제공합니다.

새로운 Data Gate for z/OS 3.2는 IBM® Z 데이터, Db2 for z/OS, VSAM 및 IMS를 Data Gate for watsonx에 제공하는 핵심 서비스입니다. 또한 Db2 for z/OS에서 IBM® Cloud Pak for Data에 최적화된 Db2 대상으로 동기화된 데이터를 제공합니다. Db2 for z/OS의 통합 데이터에 대한 고속 액세스는 향상된 하이브리드 클라우드 액세스, 가속화된 분석 및 AI와 같은 다양한 이점을 제공하며 비용과 노력을 절감할 수 있습니다.

최신 업데이트의 새로운 기능은 무엇인가요? 

Data Gate for watsonx 1.2는 다음과 같은 추가적인 향상된 능력 및 기능을 제공합니다.

  • 향상된 연결성 및 보안: IBM® Data Gate for watsonx 1.2에는 웹 신원 확인을 통한 AWS 역할 가정 기능이 도입되어 IBM® Z 데이터를 AWS S3 버킷에 안전하게 쓸 수 있습니다. 이 기능은 클라우드 환경에서 강력한 보안과 유연성에 대한 IBM의 약속을 강화합니다. IBM은 또한 글로벌 고객의 다양한 요구 사항을 충족하기 위해 Azure 데이터 레이크 스토리지 2세대 컨테이너에 IBM® Z 데이터 쓰기를 포함하도록 지원을 확장했습니다.
  • 인증서 기반 인증: 이번 출시를 통해 Db2 for z/OS 소스 연결을 위한 인증서 기반 인증이 구현되었습니다. 이러한 개선 사항은 업계 모범 사례에 맞춰 데이터 보안을 강화하고 인증 프로세스를 간소화합니다.
  • 성능 및 확장성 개선: 이번 출시로 여러 가지 개선 사항이 구현되어 로드 성능이 향상되고 과중한 작업 부하에서도 효율적인 데이터 처리가 보장됩니다. 여기에는 a) 워크로드가 많은 상황에서도 효율적인 빙산 데이터 변환을 위한 향상된 메모리 관리, b) 자주 사용되는 트랜잭션 관리 및 빙산 데이터 변환 기능의 캐싱을 통해 개체 저장소 쓰기 성능을 향상시키는 기능이 포함됩니다.

IBM® Data Gate for z/OS 3.2에는 Db2 for z/OS 소스에 대한 인증서 기반 인증도 중요한 기능으로 포함되어 있습니다. 하이브리드 클라우드 액세스 개선, 분석 가속화, 비용과 노력을 절감하는 AI 등 고객에게 다양한 이점을 제공합니다.

AI에 IBM® Z 데이터 도입

IBM® Data Gate for watsonx 1.2 및 IBM® Data Gate for z/OS 3.2는 IBM의 하이브리드 클라우드 전략에서 상당한 발전을 의미합니다. 고객 요구 사항을 해결하고 보안을 강화하며 성능을 최적화함으로써 watsonx.data와 Z 데이터의 원활한 통합을 위한 기반을 마련합니다.

이러한 새로운 기능을 살펴보고 데이터 기반 여정을 지속적으로 혁신하고 강화하는 과정에서 여러분의 피드백을 기다리겠습니다.

