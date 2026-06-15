이제 IBM Consulting은 IBM의 ID 전문 지식 및 관리 서비스 기능을 갖춘 Microsoft의 포괄적인 보안 플랫폼을 위한 서비스를 제공합니다.
ID 기반 공격은 주요 침해 경로가 되었습니다. 하지만 여전히 많은 조직은 시스템 전반에 걸쳐 ID 신호를 상호 연관시키고, 중요한 사항에 우선순위를 부여하고, 거버넌스 및 책임성을 바탕으로 대응 조치를 실행하기 위한 일관된 방법을 갖추고 있지 않습니다. 격차는 분명합니다. 즉 탐지에서 통제된 조치로 전환해야 합니다.
이제 IBM Consulting은 Microsoft Security 솔루션에 대한 컨설팅 서비스를 제공하여 이러한 과제를 해결하고, Microsoft의 포괄적인 보안 플랫폼을 관리형 엔터프라이즈 규모의 문제 해결 환경으로 전환하는 데 필요한 ID 전문 지식과 관리형 서비스 기능을 제공합니다. 그 결과, 기술적으로 강력하고 운영적으로 성숙한 ITDR 솔루션이 탄생했습니다.
Microsoft는 ID 수명 주기 전반에 걸쳐 심층적인 원격 측정, 분석 및 시행을 제공하는 보안 플랫폼 기반을 제공합니다. Microsoft Entra, Microsoft Defender, Microsoft Purview, Microsoft Intune 및 Azure 활동 로그의 신호는 Microsoft Sentinel 및 Sentinel 데이터 레이크 내에서 통합 및 분석되어 포괄적인 AI 지원 보안 데이터 패브릭을 생성합니다.
이러한 기반을 통해 실시간 및 과거 데이터 모두에서 도메인 간 가시성, ID 신호의 상관관계, 확장 가능한 분석이 가능합니다. 이 아키텍처에서 Microsoft는 탐지, 상관 관계 및 시행 시스템 역할을 합니다.
IBM Consulting ITDR 서비스는 이러한 Microsoft 기반을 기반으로 구축되어 엔터프라이즈 규모로 ID 위협 치료 프로그램을 운영하여 IBM이 수십 년간 축적한 ID 보안 전문 지식과 IBM의 검증된 AI 기능을 제공합니다. 여기에는 ID별 상관관계 및 사례 관리, 정책에 부합하는 AI 기반 해결 권장 사항, 사람이 감독하는 관리형 문제 해결 워크플로, 엔터프라이즈 규모의 관리형 서비스 제공이 추가됩니다.
간단히 말해서 Microsoft는 시행을 감지하고 활성화하고, IBM은 관리형 ID 위협 해결에 대한 운영 책임을 집니다.
IBM® ITDR 서비스는 구조화된 ID 중심 워크플로를 통해 Microsoft 신호를 행동으로 전환합니다.
Microsoft Sentinel의 변경 불가능한 로깅 및 장기 보존을 기반으로 구축된 IBM ITDR은 NIST, ISO, SOC 2 및 GDPR과 같은 프레임워크에 맞게 조정된 정책 기반 워크플로, 비즈니스 컨텍스트 사례 관리, 규정 준수 준비 보고 기능을 추가하며, 거버넌스 계층이 Microsoft의 시행 기능 위에 구축되어 있기 때문에 모든 조치가 설명, 감사 및 방어가 가능합니다.
Sentinel 데이터 레이크는 ITDR의 중앙 데이터 기반 역할을 하며, 이를 통해 IBM ITDR이 대규모로 운영될 수 있도록 합니다. IBM ITDR은 다음과 같은 세 가지 주요 방식으로 이러한 기반을 강화합니다.
IBM ITDR은 다음을 비롯한 주요 ID 위협 시나리오 전반에서 Microsoft 신호를 운용에 활용합니다.
각 사용 사례는 동일한 원칙을 보여줍니다. Microsoft는 신호 및 시행 기반을 제공하고 IBM은 검증된 운영 전문 지식을 통해 조정된 ID 인식 문제 해결을 추진합니다.
IBM Consulting은 IGA, PAM 및 액세스 관리 전반에 걸쳐 30년 이상의 ID 보안 전문 지식을 제공하며, 이는 규제 산업 및 기타 산업에서 수천 건의 기업 참여를 통해 개선되었습니다. IBM의 전문성은 AI 기반 개선 플레이북, 거버넌스 모델 및 산업별 규정 준수 패턴에 내장되어 있습니다. 관리형 서비스로 제공되는 IBM ITDR은 연중무휴 운영, 글로벌 제공 규모, 검증된 엔터프라이즈 실행을 제공합니다. 이를 통해 신호는 조직이 신뢰하고 방어할 수 있는 의사 결정으로 전환됩니다.
ID 공격은 계속 진화하지만, 대응이 뒤처지면 안 됩니다. Microsoft Security를 기반으로 구축된 IBM Consulting ITDR 서비스를 통해 조직은 단편화된 신호에서 통합 ID 사례로 이동하고, 알림에서 통제된 조치로 전환하고, 대규모 ID 보안을 운영할 수 있습니다.