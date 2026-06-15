ID 기반 공격은 주요 침해 경로가 되었습니다. 하지만 여전히 많은 조직은 시스템 전반에 걸쳐 ID 신호를 상호 연관시키고, 중요한 사항에 우선순위를 부여하고, 거버넌스 및 책임성을 바탕으로 대응 조치를 실행하기 위한 일관된 방법을 갖추고 있지 않습니다. 격차는 분명합니다. 즉 탐지에서 통제된 조치로 전환해야 합니다.

이제 IBM Consulting은 Microsoft Security 솔루션에 대한 컨설팅 서비스를 제공하여 이러한 과제를 해결하고, Microsoft의 포괄적인 보안 플랫폼을 관리형 엔터프라이즈 규모의 문제 해결 환경으로 전환하는 데 필요한 ID 전문 지식과 관리형 서비스 기능을 제공합니다. 그 결과, 기술적으로 강력하고 운영적으로 성숙한 ITDR 솔루션이 탄생했습니다.