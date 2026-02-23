Microsoft와의 파트너십을 통해 IBM® Consulting의 Enterprise Advantage가 에이전틱 AI의 새로운 시대를 여는 방법

2026년 1월 19일 IBM은 Enterprise Advantage를 발표했습니다. 이는 조직이 자체적으로 AI 플랫폼을 구축하지 않고도 비즈니스 전반에 걸쳐 안전하고 거버넌스가 적용된 에이전틱 AI를 확장할 수 있도록 지원하는 새로운 자산 기반 컨설팅 서비스입니다.
IBM Consulting 리더들이 Microsoft와 함께 고객 프로젝트를 긴밀히 수행하면서 우리는 이것이 기업 AI 성숙도와 Frontier Firm 구축뿐 아니라 Microsoft 에코시스템 전반이 에이전틱 전환으로 가속화되는 중요한 전환점이라고 보고 있습니다.
Enterprise Advantage는 다음 요소를 결합합니다.
IBM Consulting의 AI 및 Microsoft Practice는 150건 이상의 고객 프로젝트를 지원하며 고객 서비스, 법무, 조달, 규제 문서 처리, HR, 소프트웨어 개발 등 다양한 영역에서 에이전틱 솔루션을 확장하고 생산성, 속도, 비용 효율성 측면에서 큰 성과를 이끌어 왔습니다.
Azure에서 주요 워크로드를 운영하는 기업, 특히 규제 산업에 속한 기업은 기존 Microsoft 데이터, 운영 및 보안 투자를 유지하면서 AI를 자신 있게 확장할 수 있습니다.
IBM의 연구에 따르면 2030년까지 AI가 큰 가치를 제공할 것으로 기대하는 경영진은 79%에 달하지만 실제로 이를 실현할 준비가 되어 있다고 생각하는 조직은 24%에 불과합니다. 이러한 실행 격차는 Azure, Copilot 및 도메인별 AI에 대한 투자를 확대하고 있는 Microsoft 고객들에게 특히 크게 나타나며, 많은 조직이 이를 대규모로 운영하는 데 어려움을 겪고 있습니다.
Enterprise Advantage는 다음과 같은 기능을 제공하여 이러한 과제를 직접 해결합니다.
이러한 조합은 기업이 프로세스를 현대화하고 통제 체계를 강화하며 안전하게 AI를 확장할 수 있도록 지원합니다. 특히 Microsoft Azure 아키텍처가 이미 신뢰받고 있는 규제 산업 환경에서 더욱 효과적입니다.
이번 발표에서는 서비스의 확장성을 보여주는 실제 고객 사례도 소개되었습니다.
이 두 사례 모두 하이브리드 배포, 책임 있는 AI, 엔터프라이즈급 보안이라는 Azure의 강점과 긴밀하게 맞물려 있으며 Enterprise Advantage가 널리 제공됨에 따라 많은 Microsoft 중심 고객이 유사한 접근 방식을 채택할 것으로 예상됩니다.
고객들은 AI 인터페이스로서 Copilot의 사용 편의성과 단순함을 높이 평가하지만 복잡한 비즈니스 프로세스 혁신에는 정교한 데이터 컨텍스트, 에이전트 및 프로세스 오케스트레이션, 거버넌스와 가드레일이 필요하다는 점도 인식하고 있습니다.
ICA는 Azure에서 제공되는 강력한 플랫폼으로 이 모든 요소를 통합합니다. 여기에는 노코드 또는 프로코드 방식으로 에이전트와 오케스트레이션을 정의할 수 있는 App Studio, A2A(Agent to Agent) 연결, 스키마와 지식 그래프를 정의하는 Context Studio 및 Context Management 계층, 툴 액세스를 연결하고 관리하는 MCP 게이트웨이, 그리고 관측 가능성과 추적 기능이 포함됩니다.
ICA의 유연성은 고객이 Microsoft Foundry, Azure 데이터 및 AI 서비스, Agent Framework, IQ(Fabric, Foundry 및 Work IQ), Agent 365 등 최신 Microsoft 툴과 서비스의 핵심 기능을 활용하고 보완할 수 있도록 합니다.
이러한 시너지는 단순한 개념에 그치지 않습니다. 실제로 Enterprise Advantage의 기반이 되는 IBM Consulting Advantage 플랫폼은 2024년에 Microsoft 365 애플리케이션과 통합되어 IBM 컨설턴트가 Word, Excel, PowerPoint, Teams, Outlook 전반에서 AI 기반 지원을 활용할 수 있게 되었습니다.
AI 및 하이브리드 클라우드 현대화 협업부터 산업별 Azure 솔루션에 이르기까지 Microsoft와 IBM은 오랫동안 고객이 대규모 현대화를 실현할 수 있도록 지원해 왔습니다. Enterprise Advantage는 이러한 파트너십이 에이전틱 AI 시대까지 자연스럽게 확장된 결과입니다.
Microsoft 중심 환경을 사용하는 기업에게 이 서비스는 다음을 제공합니다.
Microsoft 에코시스템과 IBM Consulting의 AI 혁신이 만나는 지점에서 일하고 있는 리더로서 우리는 Enterprise Advantage가 지금 이 시점에 매우 적절하게 등장했다고 믿습니다. AI 도입은 빠르게 확산되고 있지만 에이전틱 시스템을 실제 운영에 적용하려면 깊은 전문성, 강력한 거버넌스, 그리고 다양한 엔터프라이즈 환경을 연결할 수 있는 플랫폼이 필요합니다.
Microsoft 플랫폼이 기반을 제공합니다. Enterprise Advantage는 이를 가속화합니다.
이 두 요소가 결합되어 조직이 책임감 있게 AI를 확장하고 이전보다 훨씬 빠르게 측정 가능한 성과를 실현할 수 있도록 합니다.