Microsoft와의 파트너십을 통해 IBM® Consulting의 Enterprise Advantage가 에이전틱 AI의 새로운 시대를 여는 방법

IBM의 연구에 따르면 2030년까지 AI가 큰 가치를 제공할 것으로 기대하는 경영진은 79%에 달하지만 실제로 이를 실현할 준비가 되어 있다고 생각하는 조직은 24%에 불과합니다. 이러한 실행 격차는 Azure, Copilot 및 도메인별 AI에 대한 투자를 확대하고 있는 Microsoft 고객들에게 특히 크게 나타나며, 많은 조직이 이를 대규모로 운영하는 데 어려움을 겪고 있습니다.

Enterprise Advantage는 다음과 같은 기능을 제공하여 이러한 과제를 직접 해결합니다.

구조화되고 거버넌스가 적용되며 잘 설계된 동시에 모듈식인 AI 플랫폼 구축 방식

즉시 사용할 수 있는 에이전틱 애플리케이션

기존 투자와 계약을 보호하는 멀티클라우드 및 멀티벤더 유연성

Microsoft의 책임 있는 AI 프레임워크와 정렬된 엔터프라이즈 수준 거버넌스

이러한 조합은 기업이 프로세스를 현대화하고 통제 체계를 강화하며 안전하게 AI를 확장할 수 있도록 지원합니다. 특히 Microsoft Azure 아키텍처가 이미 신뢰받고 있는 규제 산업 환경에서 더욱 효과적입니다.