IBM Consulting, AWS에 기본 사양으로 통합된 엔터프라이즈급 에이전틱 AI 플랫폼 업계 최초 출시

IBM Consulting과 Amazon Web Services(AWS)가 오랜 전략적 협업을 지속적으로 강화하며, 공동 고객이 선호하는 기존 엔터프라이즈 인프라에서 에이전틱 AI 기능을 지원합니다.
2026년 1월 19일, IBM은 기업이 AI 플랫폼을 직접 엔지니어링할 필요 없이 비즈니스 운영 전반에서 안전하고 관리되는 에이전틱 AI를 확장할 수 있도록 설계된 새로운 자산 기반 컨설팅 서비스인 Enterprise Advantage를 발표했습니다.
IBM의 주력 자산 기반 컨설팅 서비스를 AWS에서 실행되는 조직으로 확장하는 AI 주도 혁신을 위한 새로운 모델로서 IBM Enterprise Advantage on AWS가 정식 출시됨에 따라, 조직들은 에이전틱 혁신을 향한 움직임을 가속화하고 있습니다.
전 세계 기업 중 상당수가 AWS를 기본 퍼블릭 클라우드로 선택하고 있는 가운데, 이제 대규모로 운영할 준비가 된 클라이언트 AWS 환경에서 Enterprise Advantag가 가동됩니다.
AI 도입이 급증했지만 대부분의 조직은 실험을 측정 가능한 영향으로 전환하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 지속적인 비즈니스 가치를 위해서는 AI와 데이터, 시스템 및 거버넌스를 종단간 통합하여 워크플로 전체를 재설계해야 합니다.
IBM의 연구에 따르면 경영진의 79%는 2030년까지 AI가 상당한 비즈니스 가치를 창출할 것으로 예상하지만, 조직이 목표를 달성할 준비가 되어 있다고 생각하는 사람은 4명 중 1명도 되지 않았습니다. 에이전트를 오케스트레이션하고, 워크플로를 관리하고, 대규모로 제어를 적용하여 야망과 투자를 비즈니스를 성장시키는 결과로 전환할 수 있는 엔터프라이즈급 플랫폼이 존재하지 않는 것입니다.
Enterprise Advantage on AWS는 컨텍스트 관리 기능, 오케스트레이션 및 제어 기능이 내장된 에이전틱 AI를 엔터프라이즈 운영에 임베딩하는 구조화되고 잘 설계된 프로덕션 지원 플랫폼을 제공하여 이러한 격차를 해결합니다. 조직은 파편화된 이니셔티브를 벗어나, 실제 비즈니스 성과에 맞게 조정된 일관된 전사적 프로그램으로 탈바꿈할 수 있습니다.
또한 에이전트 애플리케이션, 기존 약정을 보호하는 멀티 클라우드 유연성, 가장 까다로운 규제 환경에 맞게 구축된 엔터프라이즈급 거버넌스를 사용할 수 있습니다. 이러한 조합을 통해 기업은 프로세스를 현대화하고 제어를 시행하며 AI를 안전하게 확장할 수 있습니다.
Enterprise Advantage는 AWS에서 기본적으로 에이전틱 워크플로를 구축, 오케스트레이션 및 관리하도록 특별히 설계된 최초의 컨설팅 주도형 엔터프라이즈급 플랫폼 접근 방식입니다. 이 제품은 세 가지 통합 요소로 구성되어 있습니다.
Enterprise Advantage on AWS의 컨텍스트에서, 엔터프라이즈급 거버넌스는 조직이 기존에 별도로 구축하거나 구매해야 했던 4가지 기능을 통해 제공됩니다.
IBM은 자체 글로벌 운영 전반에서 Advantage Platform을 '0순위 클라이언트'로서 구축하고 플랫폼을 적용해서, 비즈니스 및 IT 부서들의 워크플로를 혁신했습니다. 이러한 경험에서 파생된 운영 패턴, 거버넌스 모델과 제공 방법을 이제 Enterprise Advantage on AWS에 내장해서, 고객이 에이전틱 AI를 더 빠르고 안전하게 채택할 수 있도록 지원합니다.
IBM Consulting은 이미 금융 서비스 및 생명 과학 분야의 고객사들과 협력을 완료하여 조달 자동화, 고객 서비스 혁신, 규제 문서 처리 전반에 걸쳐 측정 가능한 성과와 함께 Enterprise Advantage on AWS를 제공하고 있습니다. 의료, 통신, 공공 부문, AWS 인프라가 잘 갖춰져 있고 거버넌스 요건으로 인해 AI 도입이 잠재력 이하로 느려진 이력이 있는 업종 등에 걸쳐 추가 프로그램을 도입하고 있습니다.
Enterprise Advantage 서비스는 AWS AI 스택 전체에 통합되는 Advantage Platform(Enterprise Advantage의 기술 플랫폼)을 통해, AWS 네이티브 기능을 우회하지 않고 확장하도록 설계되었습니다.
이러한 통합은 Amazon Bedrock과 Bedrock AgentCore에서의 파운데이션 모델 호스팅 및 에이전트 오케스트레이션, Strands Agents SDK를 통한 워크플로 자동화, Amazon Kiro, 에이전틱 AI Integrated Development Environment(IDE) 및 Command Line Interface(CLI)를 통한 워크플로 자동화를 포괄합니다. 보안과 DevOps를 위해 특별 구축된 프론티어 에이전트, AWS 보안 서비스와 Amazon SageMaker AI를 통한 엔터프라이즈급 ID 및 머신 러닝(ML) 인프라도 포함되어 있습니다. Amazon Quick은 분석 계층을 제공하여 팀에 에이전트 성과와 비즈니스 결과를 보여줍니다.
이와 동시에 Advantage Platform의 멀티클라우드, 다중 모델 아키텍처는 선택성을 유지합니다. AWS, 온프레미스 인프라와 기타 클라우드 환경에 걸쳐 워크로드를 보유한 조직은 모든 조직에서 통합 거버넌스와 관측 가능성 계층을 운영할 수 있습니다. 이미 이러한 서비스에 투자한 조직은 처음부터 다시 시작할 필요가 없으며, 프로덕션 환경을 위해 특별히 구축된 거버넌스와 오케스트레이션 계층을 얻을 수 있습니다.
AI 및 하이브리드 클라우드 현대화에 대한 공동 작업부터 산업별 클라우드 솔루션에 이르기까지, AWS와 IBM은 오랫동안 고객이 대규모 현대화를 실현할 수 있도록 지원해 왔습니다. Enterprise Advantage는 이러한 파트너십을 에이전틱 AI 시대로 자연스럽게 확장합니다.
AWS와 연계된 기업을 위한 서비스:
AWS 글로벌 파트너 네트워크와 IBM Consulting의 AI 혁신이 교차하는 지점의 리더로서, IBM은 Enterprise Advantage가 탁월한 시기에 세상에 나온다고 믿습니다. AI 도입이 빠르게 가속화되고 있지만 에이전트 시스템을 운영하려면 심층적인 전문 지식, 강력한 거버넌스, 이기종 엔터프라이즈 환경을 연결하는 플랫폼이 필요합니다.
금융 서비스, 의료, 통신, 에너지 및 정부를 비롯한 산업에서 AWS 인프라에 대한 신뢰와 IBM의 엔터프라이즈 거버넌스 깊이는 부수적 요소가 아니라, 에이전틱 AI를 프로덕션에서 실행하기 위한 조건입니다.
AWS 인프라가 그 기반을 제공하고 Enterprise Advantage가 액셀러레이터를 제공합니다. 이를 통해 조직은 책임감 있게 AI를 확장하고 그 어느 때보다 빠르게 측정 가능한 영향을 실현할 수 있습니다.
IBM® Enterprise Advantage on AWS는 현재 IBM Consulting 참여 팀과 일부 AWS Partner Network 회원을 통해 이용할 수 있습니다. 구조화된 90일 배포 프로그램은 조직이 초기 평가에서 몇 주 내에 프로덕션 준비 워크플로로 전환할 수 있도록 설계되었습니다.