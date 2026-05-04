IBM Consulting, AWS에 기본 사양으로 통합된 엔터프라이즈급 에이전틱 AI 플랫폼 업계 최초 출시

AI 도입이 급증했지만 대부분의 조직은 실험을 측정 가능한 영향으로 전환하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 지속적인 비즈니스 가치를 위해서는 AI와 데이터, 시스템 및 거버넌스를 종단간 통합하여 워크플로 전체를 재설계해야 합니다.

IBM의 연구에 따르면 경영진의 79%는 2030년까지 AI가 상당한 비즈니스 가치를 창출할 것으로 예상하지만, 조직이 목표를 달성할 준비가 되어 있다고 생각하는 사람은 4명 중 1명도 되지 않았습니다. 에이전트를 오케스트레이션하고, 워크플로를 관리하고, 대규모로 제어를 적용하여 야망과 투자를 비즈니스를 성장시키는 결과로 전환할 수 있는 엔터프라이즈급 플랫폼이 존재하지 않는 것입니다.

Enterprise Advantage on AWS는 컨텍스트 관리 기능, 오케스트레이션 및 제어 기능이 내장된 에이전틱 AI를 엔터프라이즈 운영에 임베딩하는 구조화되고 잘 설계된 프로덕션 지원 플랫폼을 제공하여 이러한 격차를 해결합니다. 조직은 파편화된 이니셔티브를 벗어나, 실제 비즈니스 성과에 맞게 조정된 일관된 전사적 프로그램으로 탈바꿈할 수 있습니다.

또한 에이전트 애플리케이션, 기존 약정을 보호하는 멀티 클라우드 유연성, 가장 까다로운 규제 환경에 맞게 구축된 엔터프라이즈급 거버넌스를 사용할 수 있습니다. 이러한 조합을 통해 기업은 프로세스를 현대화하고 제어를 시행하며 AI를 안전하게 확장할 수 있습니다.