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IBM Consulting, AWS에 기본 사양으로 통합된 엔터프라이즈급 에이전틱 AI 플랫폼 업계 최초 출시

IBM Consulting과 Amazon Web Services(AWS)가 오랜 전략적 협업을 지속적으로 강화하며, 공동 고객이 선호하는 기존 엔터프라이즈 인프라에서 에이전틱 AI 기능을 지원합니다.

게시일 2026년 05월 4일

2026년 1월 19일, IBM은 기업이 AI 플랫폼을 직접 엔지니어링할 필요 없이 비즈니스 운영 전반에서 안전하고 관리되는 에이전틱 AI를 확장할 수 있도록 설계된 새로운 자산 기반 컨설팅 서비스인 Enterprise Advantage를 발표했습니다.

IBM의 주력 자산 기반 컨설팅 서비스를 AWS에서 실행되는 조직으로 확장하는 AI 주도 혁신을 위한 새로운 모델로서 IBM Enterprise Advantage on AWS가 정식 출시됨에 따라, 조직들은 에이전틱 혁신을 향한 움직임을 가속화하고 있습니다.

전 세계 기업 중 상당수가 AWS를 기본 퍼블릭 클라우드로 선택하고 있는 가운데, 이제 대규모로 운영할 준비가 된 클라이언트 AWS 환경에서 Enterprise Advantag가 가동됩니다.

AI의 포부와 운영 현실 사이의 간극 좁히기

AI 도입이 급증했지만 대부분의 조직은 실험을 측정 가능한 영향으로 전환하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 지속적인 비즈니스 가치를 위해서는 AI와 데이터, 시스템 및 거버넌스를 종단간 통합하여 워크플로 전체를 재설계해야 합니다.

IBM의 연구에 따르면 경영진의 79%는 2030년까지 AI가 상당한 비즈니스 가치를 창출할 것으로 예상하지만, 조직이 목표를 달성할 준비가 되어 있다고 생각하는 사람은 4명 중 1명도 되지 않았습니다. 에이전트를 오케스트레이션하고, 워크플로를 관리하고, 대규모로 제어를 적용하여 야망과 투자를 비즈니스를 성장시키는 결과로 전환할 수 있는 엔터프라이즈급 플랫폼이 존재하지 않는 것입니다.

Enterprise Advantage on AWS는 컨텍스트 관리 기능, 오케스트레이션 및 제어 기능이 내장된 에이전틱 AI를 엔터프라이즈 운영에 임베딩하는 구조화되고 잘 설계된 프로덕션 지원 플랫폼을 제공하여 이러한 격차를 해결합니다. 조직은 파편화된 이니셔티브를 벗어나, 실제 비즈니스 성과에 맞게 조정된 일관된 전사적 프로그램으로 탈바꿈할 수 있습니다.

또한 에이전트 애플리케이션, 기존 약정을 보호하는 멀티 클라우드 유연성, 가장 까다로운 규제 환경에 맞게 구축된 엔터프라이즈급 거버넌스를 사용할 수 있습니다. 이러한 조합을 통해 기업은 프로세스를 현대화하고 제어를 시행하며 AI를 안전하게 확장할 수 있습니다.

엔터프라이즈 AI 성숙도의 중요한 이정표

Enterprise Advantage는 AWS에서 기본적으로 에이전틱 워크플로를 구축, 오케스트레이션 및 관리하도록 특별히 설계된 최초의 컨설팅 주도형 엔터프라이즈급 플랫폼 접근 방식입니다. 이 제품은 세 가지 통합 요소로 구성되어 있습니다.

  • Advantage Platform은 IBM Consulting의 기본 에이전틱 AI 플랫폼입니다. AWS에서 기본 사양으로 배포할 수 있으며, Bedrock AgentCore를 비롯한 Amazon Bedrock과 함께 원활하게 작동하도록 설계되었습니다. Advantage Platform은 엔터프라이즈 규모의 에이전틱 AI 솔루션을 구축, 오케스트레이션 및 운영할 수 있는 종합적인 환경을 제공합니다. 에이전트와 프로세스 오케스트레이션, 지식 그래프가 포함된 Context Studio, MCP 게이트웨이를 통한 보안 툴 액세스, 에이전트 수명 주기 관리 및 완전한 관측 가능성을 하나의 통합된 컨트롤 플레인에서 모두 제공합니다. 관리형 에이전트 런타임 및 파운데이션 모델 액세스에 Bedrock AgentCore를 활용하고 Advantage Platform 엔터프라이즈 컨텍스트, 거버넌스 및 운영 기능으로 확장하면 독립형 에이전트를 넘어 프로덕션에 바로 사용할 수 있는 구성 가능한 워크플로를 배포할 수 있습니다.
  • Advantage Marketplace는 고객 서비스, 재무, 구매, 법률 및 규제 문서 처리, HR, SDLC 및 산업별 사용 사례를 아우르는 도메인별 에이전틱 애플리케이션의 마켓플레이스로, 엔터프라이즈 워크로드에 바로 사용할 수 있으며 IBM의 자체 내부 배포를 통해 입증된 운영 패턴을 바탕으로 구축되었습니다.
  • Advantage Services는 IBM Consulting의 전략, 체계화된 방법론, 업계 도메인 전문성을 AWS 인증 실무자 커뮤니티(25K 인증 보유)의 깊이, 전 세계 수백 건의 에이전틱 AI 참여 경험과 결합한 고부가가치 컨설팅 서비스입니다. Enterprise Advantage는 이러한 경험을 구조화되고 반복 가능한 배포 모델로 패키지화합니다.

실제 사례: 엔터프라이즈급 컨트롤 플레인

Enterprise Advantage on AWS의 컨텍스트에서, 엔터프라이즈급 거버넌스는 조직이 기존에 별도로 구축하거나 구매해야 했던 4가지 기능을 통해 제공됩니다.

  • 관리형 에이전트 오케스트레이션: Advantage Platform의 App Studio를 통해 노코드, 로우코드 및 프로코드 모드에서 에이전트와 다중 에이전트 워크플로를 정의할 수 있습니다. 모든 에이전트 작업이 기록되고 감사 가능하며, 액세스 또는 규제 정책에 따라 추적될 수 있습니다.
  • 조직의 경계를 넘나드는 컨텍스트: Advantage Platform의 Context Studio는 데이터 통합 프로그램을 전제 조건으로 하지 않고도 에이전트에 엔터프라이즈 구조의 데이터베이스, 문서 저장소 및 실시간 이벤트 스트림에 대한 공유형 스키마 관리 보기를 제공합니다.
  • 툴 액세스 대규모 제어: Advantage Platform의 MCP 게이트웨이는 에이전트가 엔터프라이즈 시스템에 접속하는 방식을 관리하고, 보안 팀과 보안 팀을 통해 작업하는 에이전트를 위해 액세스 제어와 속도 제한을 적용합니다.
  • 풀 스택 관측 가능성: 모든 에이전트 결정, 툴 호출과 에스컬레이션은 Amazon CloudWatch 및 IBM의 AIOps 기능과 통합되는 모니터링 계층을 통해 캡처됩니다. 복잡한 멀티 에이전트 워크플로에서 예상치 못한 문제가 발생했을 때 운영 팀이 정확한 원인 파악을 위한 컨텍스트를 확보할 수 있습니다.

실제 영향: AWS를 통한 가속화

IBM은 자체 글로벌 운영 전반에서 Advantage Platform을 '0순위 클라이언트'로서 구축하고 플랫폼을 적용해서, 비즈니스 및 IT 부서들의 워크플로를 혁신했습니다. 이러한 경험에서 파생된 운영 패턴, 거버넌스 모델과 제공 방법을 이제 Enterprise Advantage on AWS에 내장해서, 고객이 에이전틱 AI를 더 빠르고 안전하게 채택할 수 있도록 지원합니다.

IBM Consulting은 이미 금융 서비스 및 생명 과학 분야의 고객사들과 협력을 완료하여 조달 자동화, 고객 서비스 혁신, 규제 문서 처리 전반에 걸쳐 측정 가능한 성과와 함께 Enterprise Advantage on AWS를 제공하고 있습니다. 의료, 통신, 공공 부문, AWS 인프라가 잘 갖춰져 있고 거버넌스 요건으로 인해 AI 도입이 잠재력 이하로 느려진 이력이 있는 업종 등에 걸쳐 추가 프로그램을 도입하고 있습니다.

고객을 종속시키지 않고 AWS용으로 구축

Enterprise Advantage 서비스는 AWS AI 스택 전체에 통합되는 Advantage Platform(Enterprise Advantage의 기술 플랫폼)을 통해, AWS 네이티브 기능을 우회하지 않고 확장하도록 설계되었습니다.

이러한 통합은 Amazon Bedrock과 Bedrock AgentCore에서의 파운데이션 모델 호스팅 및 에이전트 오케스트레이션, Strands Agents SDK를 통한 워크플로 자동화, Amazon Kiro, 에이전틱 AI Integrated Development Environment(IDE) 및 Command Line Interface(CLI)를 통한 워크플로 자동화를 포괄합니다. 보안과 DevOps를 위해 특별 구축된 프론티어 에이전트, AWS 보안 서비스와 Amazon SageMaker AI를 통한 엔터프라이즈급 ID 및 머신 러닝(ML) 인프라도 포함되어 있습니다. Amazon Quick은 분석 계층을 제공하여 팀에 에이전트 성과와 비즈니스 결과를 보여줍니다.

이와 동시에 Advantage Platform의 멀티클라우드, 다중 모델 아키텍처는 선택성을 유지합니다. AWS, 온프레미스 인프라와 기타 클라우드 환경에 걸쳐 워크로드를 보유한 조직은 모든 조직에서 통합 거버넌스와 관측 가능성 계층을 운영할 수 있습니다. 이미 이러한 서비스에 투자한 조직은 처음부터 다시 시작할 필요가 없으며, 프로덕션 환경을 위해 특별히 구축된 거버넌스와 오케스트레이션 계층을 얻을 수 있습니다.

"조직에는 처음부터 보안과 거버넌스가 내장되어 있고 실제 비즈니스 워크플로에서 작동하는 에이전트가 필요합니다. AWS와 IBM이 바로 이것을 구축했습니다. IBM의 Enterprise Advantage는 프로덕션에 바로 사용할 수 있도록 오케스트레이션, 거버넌스 및 라이프사이클 관리가 구축되어있는 에이전틱 AI 기능을 제공합니다. 이제 중요한 워크플로에 AI 에이전트를 배포하는 조직이 업계를 선도할 것이며, AWS의 Enterprise Advantage는 이 목표에 도달하는 가장 빠른 길을 제공합니다."

— Greg Pearson, Amazon Web Services 글로벌 영업 담당 부사장

IBM-AWS 파트너십의 새로운 챕터

AI 및 하이브리드 클라우드 현대화에 대한 공동 작업부터 산업별 클라우드 솔루션에 이르기까지, AWS와 IBM은 오랫동안 고객이 대규모 현대화를 실현할 수 있도록 지원해 왔습니다. Enterprise Advantage는 이러한 파트너십을 에이전틱 AI 시대로 자연스럽게 확장합니다.

AWS와 연계된 기업을 위한 서비스:

  • 분산된 AI 파일럿 프로젝트를 하나의 아키텍처 모델로 통합할 수 있는 경로
  • AWS 기본 보안, ID 및 규정 준수 서비스를 보완하는 거버넌스 프레임워크
  • 기존 AWS 투자를 확장하는 업계 훈련을 받은 에이전트와 워크플로 엔진
  • 신뢰하는 AWS 클라우드 인프라에서 혁신을 가속화하는 방안

자신 있게 AI를 확장하기 위한 AWS 지원 청사진

AWS 글로벌 파트너 네트워크와 IBM Consulting의 AI 혁신이 교차하는 지점의 리더로서, IBM은 Enterprise Advantage가 탁월한 시기에 세상에 나온다고 믿습니다. AI 도입이 빠르게 가속화되고 있지만 에이전트 시스템을 운영하려면 심층적인 전문 지식, 강력한 거버넌스, 이기종 엔터프라이즈 환경을 연결하는 플랫폼이 필요합니다.

금융 서비스, 의료, 통신, 에너지 및 정부를 비롯한 산업에서 AWS 인프라에 대한 신뢰와 IBM의 엔터프라이즈 거버넌스 깊이는 부수적 요소가 아니라, 에이전틱 AI를 프로덕션에서 실행하기 위한 조건입니다.

AWS 인프라가 그 기반을 제공하고 Enterprise Advantage가 액셀러레이터를 제공합니다. 이를 통해 조직은 책임감 있게 AI를 확장하고 그 어느 때보다 빠르게 측정 가능한 영향을 실현할 수 있습니다.

시작하기

IBM® Enterprise Advantage on AWS는 현재 IBM Consulting 참여 팀과 일부 AWS Partner Network 회원을 통해 이용할 수 있습니다. 구조화된 90일 배포 프로그램은 조직이 초기 평가에서 몇 주 내에 프로덕션 준비 워크플로로 전환할 수 있도록 설계되었습니다.

IBM Enterprise Advantage 살펴보기

IBM과 AWS의 전략적 파트너십 자세히 보기

Dan Kusel

AWS Global Managing Partner, General Manager, and Global Practice Leader

IBM Consulting

Francesco Brenna

VP & Senior Partner - Global Leader AI Integration Services

IBM Consulting