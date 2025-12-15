IBM Consulting Application Management Suite: 인텔리전트 SAP 혁신 추진
ICAMS는 단순한 효율성 도구가 아니라 전략적 조력자입니다. IBM Consulting Advantage와 통합되어 확장성, 지속적인 발전, 새로운 비즈니스 요구 사항에 대한 조율을 보장합니다.
IBM Consulting Application Management Suite for SAP(ICAMS)는 생성형 및 에이전트형 AI를 통해 SAP 애플리케이션 관리를 재구성합니다. ICAMS는 구현에서 지속적인 관리에 이르기까지 SAP 운영을 단순화, 가속화, 개선하여 조직이 유지보수에서 혁신으로 전환할 수 있도록 지원합니다.
변화하는 시장, 진화하는 고객 기대치, 급격한 기술 발전으로 인해 급변하는 오늘날의 비즈니스 환경에서 민첩성은 더 이상 선택 사항이 아닙니다. S/4HANA 도입, RISE with SAP 및 Joule(에이전틱 AI)의 융합으로 인해 현대화 노력이 더욱 복잡해지면서 혁신은 기업의 전략적 과제가 되었습니다.
많은 조직에서 SAP 혁신은 혁신과 안정성, 속도와 제어, 비용과 가치 사이에서 균형을 잡는 작업입니다. S/4HANA는 상당한 가능성을 제공하지만 레거시 복잡성, 파편화된 프로세스, 리소스 집약적인 운영으로 인해 진행 속도가 느려지는 경우가 많습니다.
ASUG(미주 SAP 사용자 그룹)에 따르면 응답자의 45%만이 S/4HANA를 사용하고 있으며, 77%는 신기술의 속도를 주요 장벽으로 꼽았습니다. 한편, AI 에이전트는 업무 완료 시간을 25% 단축하고 업무 품질을 40% 향상시킬 것으로 기대됩니다.
기업은 전환 전, 전환 중, 전환 후 ECC 및 S/4HANA 환경 전반에서 원활하게 운영되고, 고객 데이터를 기반으로 개인화된 상황 중심 대응을 제공하며, 회귀 위험을 최소화하고 실행의 정확성을 보장하는 솔루션이 필요합니다.
다음은 글로벌 제공의 일환으로 생산성 향상을 위해 ICAMS가 제공하는 다양한 기능에 대한 간략한 개요입니다.
이 제품군에는 사용자 스토리 생성, 테스트 스크립트 생성, 기술 사양 및 기능 사양 생성, 교육 콘텐츠 및 기타 측면과 관련된 다른 강력한 기능이 있어 SAP S/4HANA 구현과 클라이언트를 위한 지능형 관리를 모두 지원합니다.
ICAMS는 단순한 효율성 도구가 아니라 전략적 조력자입니다. IBM Consulting Advantage와 통합되어 확장성, 지속적인 발전, 새로운 비즈니스 요구사항에 대한 조율을 보장합니다. 따라서 ICAMS는 현재를 위한 솔루션일 뿐만 아니라 SAP 혁신을 위한 미래에도 대비할 수 있는 플랫폼입니다.
SAP의 복잡성으로 인해 혁신이 더디게 진행되고 있는 경우 ICAMS는 지능적이고 실용적이며 미래에 대비할 수 있는 경로를 제공합니다. ICAMS는 이미 선도적인 기업들에게 측정 가능한 생산성 향상과 가치 실현 시간 단축을 제공하고 있으며, 엔터프라이즈 애플리케이션 관리의 차세대 대세가 될 것입니다.
