IBM Consulting Application Management Suite: 인텔리전트 SAP 혁신 추진

변화하는 시장, 진화하는 고객 기대치, 급격한 기술 발전으로 인해 급변하는 오늘날의 비즈니스 환경에서 민첩성은 더 이상 선택 사항이 아닙니다. S/4HANA 도입, RISE with SAP 및 Joule(에이전틱 AI)의 융합으로 인해 현대화 노력이 더욱 복잡해지면서 혁신은 기업의 전략적 과제가 되었습니다.

많은 조직에서 SAP 혁신은 혁신과 안정성, 속도와 제어, 비용과 가치 사이에서 균형을 잡는 작업입니다. S/4HANA는 상당한 가능성을 제공하지만 레거시 복잡성, 파편화된 프로세스, 리소스 집약적인 운영으로 인해 진행 속도가 느려지는 경우가 많습니다.

ASUG(미주 SAP 사용자 그룹)에 따르면 응답자의 45%만이 S/4HANA를 사용하고 있으며, 77%는 신기술의 속도를 주요 장벽으로 꼽았습니다. 한편, AI 에이전트는 업무 완료 시간을 25% 단축하고 업무 품질을 40% 향상시킬 것으로 기대됩니다.