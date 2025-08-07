2025년 8월 7일
기업이 양자 기반의 미래에 대비할 수 있도록 IBM Consulting과 InfoSec Global(암호화 태세 관리 제공업체인 Keyfactor의 자회사)은 파트너십을 맺고 모든 산업과 지역에 걸쳐 고도화된 암호 자산 탐지 및 인벤토리 솔루션을 제공합니다
양자 컴퓨팅의 급속한 발전으로 인해 전 세계의 조직에 대한 암호 보안에 대한 위협이 커지고 있습니다. 양자 컴퓨터는 기존의 암호 기술을 무너뜨리고 디지털 운영의 모든 계층에서 취약점을 노출시킬 수 있습니다. 퀀텀 세이프 암호화로 아직 보호되지 않은 모든 데이터, ID, 통신, 트랜잭션 또는 인프라는 현재 또는 가까운 미래에 위험에 처해 있다고 간주해야 합니다.
여러 관할 기관은 암호화 자산을 지금 즉시 인벤토리화하고 평가하며 현대화해야 한다는 공통된 요구로 점차 입장을 모으고 있습니다. 유럽위원회의 네트워크 및 정보 시스템(NIS) 협력 그룹, 미국 상무부 산하 미국 국립표준기술연구소(NIST), 영국의 국가 사이버 보안 센터(NCSC)와 같은 조직은 퀀텀 세이프 요구 사항과 이행 일정을 제시했습니다. 그러나 여전히 많은 조직이 양자 전환 여정을 어떻게 전략적으로 수립하고, 평가하며, 현대화하고, 관리해야 할지에 대해 확신을 갖지 못하고 있습니다.
IBM Consulting의 글로벌 제공 네트워크 및 퀀텀 세이프 보안 전문성과 InfoSec Global의 AgileSec™ 플랫폼의 결합은 고객의 포스트 퀀텀 암호화로 신속히 전환할 수 있도록 설계되었으며 기업 전반의 암호화 민첩성과 규정 준수를 위한 리스크 기반의 전환을 가능하게 합니다.
InfoSec Global의 공동 설립자이자 현 Keyfactor 최고 비즈니스 책임자인 Nagi Moustafa는 “양자 컴퓨팅 시대에 고객이 자신의 조직을 이해하고 안전하게 지킬 수 있도록 업계 리더와 협력하는 것이 매우 중요하다”고 강조합니다. 그는 이어 “암호화 민첩성을 확립하고 포스트 양자 시대에 대비하려면 정교한 파트너 에코시스템이 필요합니다.”라고 언급합니다. 또한 "우리의 목표는 IBM Consulting과 협력하여 레거시 환경과 최신 환경 전반에서 조직이 암호화 자산에 대한 포괄적인 가시성과 제어 기능을 갖추도록 지원하는 것입니다. 이를 통해 표준 기반 접근 방식으로 암호화의 현대화 및 포스트 퀀텀 암호화로의 전환을 돕고자 합니다."라고 덧붙였습니다.
IBM Consulting과 InfoSec Global의 파트너십을 통해 고객이 얻을 수 있는 이점은 다음과 같습니다.
IBM Consulting 사이버 보안 서비스의 수석 파트너인 Antti Ropponen은 고객이 양자 위협에 대비하여 암호화 인프라를 현대화하고 보호할 수 있도록 지원해야 할 필요성을 인식했습니다.
Ropponen은 “광범위한 Quantum Safe Transformation Services에 더해 이제 IBM Consulting의 글로벌 사이버 보안 컨설턴트 네트워크가 암호화 자산의 탐지, 인벤토리 그리고 제어를 위한 InfoSec Global의 검증된 플랫폼에 액세스할 수 있게 되었습니다. 이는 고객이 미래의 양자 위협과 오늘날의 디지털 신뢰 문제를 모두 해결하는 데 도움이 될 것입니다.” 라고 말합니다.
AgileSec 플랫폼은 하이브리드 및 분산 환경에서 암호화 자산의 검색과 분류 그리고 수명 주기 관리를 가능하게 하도록 구축되었습니다. AgileSec 플랫폼의 최초 글로벌 시스템 통합 파트너인 IBM Consulting은 컨설팅 서비스의 일부로 이 솔루션을 제공하여 컨설턴트가 고객과 협력하여 암호화 자산을 평가 및 모니터링하고 지속적인 문제 해결 모범 사례를 정의할 수 있도록 지원합니다.
앞으로 이 파트너십을 통해 IBM Consulting과 InfoSec Global은 AgileSec 플랫폼을 IBM Consulting의 사이버 보안 서비스와 지속적으로 통합함으로써 암호화 상태 관리 솔루션을 공동으로 개발하고, 시장에 선보이며, 고객에게 제공할 수 있게 될 것입니다. 양사의 고객이 가장 복잡한 퀀텀 세이프 문제까지 해결할 수 있도록 지원해 줄 미래의 혁신을 공유할 수 있기를 기대합니다.
IBM Consulting의 양자 보안 전문가는 조직의 퀀텀 세이프 관련 논의를 전략적이고 장기적인 비즈니스 핵심 과제로 격상시키는 데 기여할 수 있습니다. IBM Consulting의 퀀텀 세이프 서비스에 대해 자세히 알아보거나 퀀텀 세이프 리스크 구조화 워크숍을 예약하세요.