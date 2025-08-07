IBM Consulting의 글로벌 제공 네트워크 및 퀀텀 세이프 보안 전문성과 InfoSec Global의 AgileSec™ 플랫폼의 결합은 고객의 포스트 퀀텀 암호화로 신속히 전환할 수 있도록 설계되었으며 기업 전반의 암호화 민첩성과 규정 준수를 위한 리스크 기반의 전환을 가능하게 합니다.

InfoSec Global의 공동 설립자이자 현 Keyfactor 최고 비즈니스 책임자인 Nagi Moustafa는 “양자 컴퓨팅 시대에 고객이 자신의 조직을 이해하고 안전하게 지킬 수 있도록 업계 리더와 협력하는 것이 매우 중요하다”고 강조합니다. 그는 이어 “암호화 민첩성을 확립하고 포스트 양자 시대에 대비하려면 정교한 파트너 에코시스템이 필요합니다.”라고 언급합니다. 또한 "우리의 목표는 IBM Consulting과 협력하여 레거시 환경과 최신 환경 전반에서 조직이 암호화 자산에 대한 포괄적인 가시성과 제어 기능을 갖추도록 지원하는 것입니다. 이를 통해 표준 기반 접근 방식으로 암호화의 현대화 및 포스트 퀀텀 암호화로의 전환을 돕고자 합니다."라고 덧붙였습니다.

IBM Consulting과 InfoSec Global의 파트너십을 통해 고객이 얻을 수 있는 이점은 다음과 같습니다.

암호화 사각지대의 위험을 해결하고 NIST , 연방금융기관검사위원회(FFIEC) 및 규제 요구사항을 포함한 준수 프레임워크 이행 지원

, 연방금융기관검사위원회(FFIEC) 및 규제 요구사항을 포함한 준수 프레임워크 이행 지원 고비용의 플랫폼 재구축 없이 현 환경에서 암호화 민첩성을 확보하며 현대화를 가속화

측정 가능한 투자 수익률을 제공하는 미래 지향적이고 확장 가능한 퀀텀 세이프 아키텍처 구축

IBM Consulting 사이버 보안 서비스의 수석 파트너인 Antti Ropponen은 고객이 양자 위협에 대비하여 암호화 인프라를 현대화하고 보호할 수 있도록 지원해야 할 필요성을 인식했습니다.

Ropponen은 “광범위한 Quantum Safe Transformation Services에 더해 이제 IBM Consulting의 글로벌 사이버 보안 컨설턴트 네트워크가 암호화 자산의 탐지, 인벤토리 그리고 제어를 위한 InfoSec Global의 검증된 플랫폼에 액세스할 수 있게 되었습니다. 이는 고객이 미래의 양자 위협과 오늘날의 디지털 신뢰 문제를 모두 해결하는 데 도움이 될 것입니다.” 라고 말합니다.