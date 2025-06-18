Red Hat 에코시스템으로 확장되는 IBM 기밀 컴퓨팅 포트폴리오

기밀 컴퓨팅은 데이터가 처리되는 동안에도 데이터를 보호하도록 설계된 기술입니다. 이는 클라우드 공급자, 시스템 관리자, 타사 운영자 또는 구성 요소 전반에 걸쳐 가장 권한이 있는 사용자로부터도 무단 액세스를 방지하도록 구축된 신뢰할 수 있는 실행 환경(TEE) 내에서 워크로드를 격리함으로써 달성됩니다.

AI 및 하이브리드 클라우드 시대에 기밀 컴퓨팅은 안전한 데이터 처리 및 분석을 가능하게 하여 민감한 정보를 무단 액세스로부터 보호합니다. 이는 개인 및 독점 데이터를 포함한 대규모 데이터 세트에 의존하는 AI 애플리케이션에 매우 중요합니다.

360iResearch에 따르면 글로벌 기밀 컴퓨팅 시장은 2025년 70억 6천만 달러에서 2030년 149억 4천만 달러로 16.07%의 연평균 성장률(CAGR)을 보이며 성장할 것으로 전망됩니다. 그들은 "처리 중에도 데이터를 암호화된 상태로 유지함으로써 기밀 컴퓨팅은 디지털 신뢰를 촉진하고 규정 준수 비용을 절감하며 개인정보 보호 데이터 협업에 의존하는 AI 및 분석을 지원한다"고 관찰했습니다. 그들은 이를 통해 "기밀 컴퓨팅의 경제적 영향과 성장 촉진이 이루어질 것"이라고 생각합니다 .

특정 AI 모델이 처리하는 데이터 외에도 IBM은 이러한 AI 모델을 구축하는 데 숨겨진 비용이 있을 수 있다는 사실을 발견했습니다. 많은 엔터프라이즈 사용 사례에서 이러한 모델, 특히 독점 데이터로 증강 및 미세 조정된 경우 상당한 비즈니스 가치와 고유한 시장 우위를 나타낼 수 있습니다. 기밀 컴퓨팅은 이러한 모델, 기본 지적 재산 및 AI 스택을 보호하도록 설계되었습니다.

기밀 컴퓨팅 공간에 영향을 미치는 이러한 추세 외에도 2028년까지 컴퓨팅 인프라의 77%가 서비스 제공업체에 의해 소비될 것으로 추정되는 또 다른 요인이 나타나고 있습니다. 이러한 변화는 새로운 기회를 가져오지만 심각한 보안 문제도 가져옵니다. 서비스 제공업체는 공유 환경 전반에서 워크로드를 관리하는 경우가 많으며, 규제 요구 사항과 데이터 프라이버시에 대한 감시가 증가하는 상황에 직면해 있습니다.

의료, 금융 및 정부와 같이 데이터 민감도가 가장 중요한 산업의 경우 기밀 컴퓨팅은 운영 민첩성을 유지하면서 규정 준수 태세를 통해 조직을 지원합니다. 또한 서비스 제공업체에게는 경쟁적인 차별화 요소가 되어 제로 트러스트 세계에서 신뢰, 보안 및 개인정보 보호를 강화하는 동시에 효율적인 멀티 테넌트 플랫폼 오케스트레이션을 통해 차별화를 가능하게 합니다.