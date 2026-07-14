IBM® Concert Protect는 보안 팀이 가장 중요한 위험에 집중할 수 있도록 새로운 익스플로잇 가능성 검증 기능을 제공합니다.

IBM® Concert는 애플리케이션, 인프라, 런타임, 아이덴티티, 네트워크 및 비즈니스 정보를 하나의 통합된 운영 관점으로 연결하여 이러한 맥락을 제공하도록 설계되었습니다.
오늘 IBM은 현재 Tech Preview로 제공되는 IBM Concert Protect의 새로운 기능을 발표합니다. 이 기능은 익스플로잇 가능성 검증을 제공하여 조직이 기존의 취약점 우선순위 지정 방식을 넘어설 수 있도록 지원합니다. 이 기능은 심각도 점수나 익스플로잇 가능성 예측에만 의존하는 대신 애플리케이션, 인프라, 런타임, 아이덴티티, 네트워크 및 비즈니스 컨텍스트를 지속적으로 연관 분석하여 취약점이 고객 환경에서 실제로 악용 가능한지 검증합니다.
이 새로운 기능은 IBM Concert 플랫폼의 통합 운영 컨텍스트를 기반으로 보안, 개발 및 운영 팀이 실제 비즈니스 위험을 초래하는 취약점에 집중하고, 대응을 가속화하며, AI 기반 보안 운영의 정확성과 효율성을 향상할 수 있도록 지원합니다.
AI는 취약점 관리 방식을 근본적으로 바꾸고 있습니다.
IBM® Research의 Mythos 연구를 비롯한 최근 AI 기술의 발전은 이제 소프트웨어 취약점을 얼마나 빠르게 발견할 수 있는지를 보여주고 있습니다. 이는 방어자에게 중요한 진전이지만, 동시에 새로운 운영상의 과제도 만들어냅니다. 취약점 발견 기술이 발전할수록 조직이 조사하고, 우선순위를 지정하며, 대응해야 하는 취약점의 수도 함께 증가합니다.
최신 보안 플랫폼은 우선순위 지정 방식을 개선하여 이에 대응하고 있습니다. 이러한 플랫폼은 비즈니스 중요도, CVSS, EPSS, 자산 중요도 및 익스플로잇 가능성 예측과 같은 다양한 신호를 결합하여 조직이 불필요한 노이즈를 줄일 수 있도록 지원합니다. 이러한 접근 방식은 중요한 진전이지만 여전히 실제 근거가 아닌 확률에 의존합니다.
이제 조직에는 단순한 우선순위 지정만으로는 충분하지 않습니다. 실제 검증이 필요합니다.
심각한 취약점으로 보이더라도 런타임 보호, 네트워크 세분화, 아이덴티티 제어 또는 애플리케이션 로직으로 인해 실제로는 악용 경로에 도달할 수 없는 경우가 있습니다. 동시에 프런티어 AI 모델은 심각도가 낮은 여러 취약점, 구성상의 취약점, 아이덴티티 권한 및 인프라 노출을 연결하여 실제 공격 경로를 구성할 수 있는 능력을 보여주고 있습니다. 조직의 자체 환경에서 취약점이 실제로 악용될 수 있는지를 이해하는 것은 심각도를 파악하는 것만큼 중요해지고 있습니다.
IBM Concert는 애플리케이션, 인프라, 런타임, 아이덴티티, 네트워크 및 비즈니스 정보를 하나의 통합된 운영 관점으로 연결하여 이러한 맥락을 제공하도록 설계되었습니다. 이 새로운 Concert Protect 기능은 이러한 기반을 토대로 대응을 시작하기 전에 실제 익스플로잇 가능성을 검증합니다.
이 새로운 기능은 조직이 노출 위험을 보다 효과적으로 줄일 수 있도록 다음과 같은 기능을 제공합니다.
한 데모를 통해 이러한 효과를 확인할 수 있습니다. 여러 보안 스캐너에서 5,700건이 넘는 탐지 결과가 생성되었습니다. IBM Concert Protect는 이러한 결과를 검증하여 실제로 악용 가능한 것으로 확인되어 즉각적인 조치가 필요한 취약점 12건만 남겼습니다.
보안 및 개발 팀은 심각도 점수를 두고 논쟁하거나 공격 경로를 수작업으로 재구성하는 대신 가장 중요한 문제를 해결하는 데 즉시 집중할 수 있습니다.
산업 분야는 서로 다르지만 다양한 조직이 비슷한 과제에 직면해 있습니다.
모든 산업에서 목표는 같습니다. 조사에 필요한 노력을 줄이고, 대응에 대한 신뢰도를 높이며, 보안 및 개발 팀이 실제로 중요한 취약점에 집중하도록 지원하는 것입니다.
조직이 소프트웨어 개발과 보안 운영 전반에 AI를 더욱 적극적으로 도입함에 따라 성공 여부는 적절한 모델을 선택하는 것만으로는 결정되지 않습니다. AI의 성능은 제공되는 데이터와 컨텍스트의 품질에 좌우됩니다.
IBM Concert는 애플리케이션, 인프라, 런타임 환경, 아이덴티티, 네트워크 및 비즈니스 운영을 연결된 맥락에서 이해할 수 있도록 지원하여 AI가 단순한 우선순위 지정을 넘어 실제 검증과 조율된 대응을 수행할 수 있도록 합니다. Concert Protect는 이러한 기반을 활용하여 조직이 실제 익스플로잇 가능성을 검증하고, 노출 위험을 줄이며, 대응을 가속화하고, 더 높은 신뢰를 바탕으로 소프트웨어를 보호할 수 있도록 지원하는 첫 번째 사례입니다.
IBM Concert가 AI 기반 보안, 레질리언스 및 엔터프라이즈 전반의 운영을 지원하는 연결된 운영 컨텍스트를 어떻게 제공하는지 알아보세요.