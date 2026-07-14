IBM® Concert Protect는 보안 팀이 가장 중요한 위험에 집중할 수 있도록 새로운 익스플로잇 가능성 검증 기능을 제공합니다.

AI는 취약점 관리 방식을 근본적으로 바꾸고 있습니다.

IBM® Research의 Mythos 연구를 비롯한 최근 AI 기술의 발전은 이제 소프트웨어 취약점을 얼마나 빠르게 발견할 수 있는지를 보여주고 있습니다. 이는 방어자에게 중요한 진전이지만, 동시에 새로운 운영상의 과제도 만들어냅니다. 취약점 발견 기술이 발전할수록 조직이 조사하고, 우선순위를 지정하며, 대응해야 하는 취약점의 수도 함께 증가합니다.

최신 보안 플랫폼은 우선순위 지정 방식을 개선하여 이에 대응하고 있습니다. 이러한 플랫폼은 비즈니스 중요도, CVSS, EPSS, 자산 중요도 및 익스플로잇 가능성 예측과 같은 다양한 신호를 결합하여 조직이 불필요한 노이즈를 줄일 수 있도록 지원합니다. 이러한 접근 방식은 중요한 진전이지만 여전히 실제 근거가 아닌 확률에 의존합니다.

이제 조직에는 단순한 우선순위 지정만으로는 충분하지 않습니다. 실제 검증이 필요합니다.

심각한 취약점으로 보이더라도 런타임 보호, 네트워크 세분화, 아이덴티티 제어 또는 애플리케이션 로직으로 인해 실제로는 악용 경로에 도달할 수 없는 경우가 있습니다. 동시에 프런티어 AI 모델은 심각도가 낮은 여러 취약점, 구성상의 취약점, 아이덴티티 권한 및 인프라 노출을 연결하여 실제 공격 경로를 구성할 수 있는 능력을 보여주고 있습니다. 조직의 자체 환경에서 취약점이 실제로 악용될 수 있는지를 이해하는 것은 심각도를 파악하는 것만큼 중요해지고 있습니다.

IBM Concert는 애플리케이션, 인프라, 런타임, 아이덴티티, 네트워크 및 비즈니스 정보를 하나의 통합된 운영 관점으로 연결하여 이러한 맥락을 제공하도록 설계되었습니다. 이 새로운 Concert Protect 기능은 이러한 기반을 토대로 대응을 시작하기 전에 실제 익스플로잇 가능성을 검증합니다.