IBM Cognos Analytics 12.1.3: 에이전틱 엔터프라이즈를 위한 거버넌스 기반 BI

Cognos Analytics 12.1.3 에이전틱 AI를 거버넌스가 적용된 BI 계층에 도입하여 팀이 승인된 데이터, 지표 및 보안 규칙을 기반으로 더욱 빠르게 업무를 수행할 수 있도록 지원합니다.
IBM® Cognos Analytics 12.1.3는 비즈니스 인텔리전스(BI) 팀이 매일 직면하는 현실적인 과제를 해결할 수 있도록 설계되었습니다. 리더는 더 빠르게 답을 얻어야 하고, 분석가는 수작업 보고 업무를 줄여야 하며, IT 부서는 거버넌스를 유지해야 합니다. 이번 릴리스는 기업이 필요로 하는 통제 체계를 유지하면서도 신뢰할 수 있는 인사이트를 워크플로 전반에서 더욱 쉽게 조회하고, 생성하고, 공유하고, 재사용할 수 있도록 지원하여 이러한 목표를 함께 실현합니다.
대부분의 조직은 그 어느 때보다 많은 데이터를 보유하고 있으며, 팀이 감당할 수 있는 수준을 넘어서는 보고 요청과 기존 거버넌스 체계로는 지원하기 어려운 AI 시범 프로젝트를 동시에 안고 있습니다. 리더는 더 빠른 답변을 원합니다. 규제 기관은 더욱 명확한 통제 체계를 요구합니다. 비즈니스 사용자는 이미 사용 중인 툴에서 분석 기능을 활용하기를 원합니다. 한편 BI 팀은 여전히 신뢰할 수 있는 보고서를 유지하고, 지표를 관리하며, 감사를 지원하고, 긴급한 요청에 대응해야 합니다.
보고서는 여전히 기업 의사결정의 핵심입니다. 이사회 보고 자료, 재무제표, 규제 기관 제출 자료, 운영 대시보드, 경영진 스코어카드 모두 정확성, 데이터 계보 및 신뢰성이 요구됩니다. 문제는 기존의 보고 방식이 지나치게 많은 수작업을 필요로 한다는 점입니다. 분석가는 콘텐츠를 찾고, 수치를 설명하며, 보고서 형식을 다시 만들고, 비슷한 질문에 반복해서 답하는 데 많은 시간을 소비합니다. 그동안 비즈니스 사용자는 기다려야 하고, IT 및 거버넌스 팀은 위험 관리에 집중해야 합니다.
Cognos Analytics 12.1.3는 에이전틱 AI를 거버넌스가 적용된 BI 계층에 도입하여 팀이 승인된 데이터, 지표 및 보안 규칙을 준수하면서도 더욱 빠르게 업무를 수행할 수 있도록 지원합니다. 이번 버전에는 다음과 같은 네 가지 핵심 기능이 포함되어 있습니다.
12.1.3의 가장 큰 변화 중 하나는 Bring Your Own LLM 지원입니다. 사용자는 온프레미스에서 직접 호스팅하는 모델이든 클라우드 기반 모델이든 지원되는 대규모 언어 모델(LLM)을 Cognos의 에이전틱 프레임워크에 연결할 수 있습니다.
이는 많은 기업이 이미 AI 공급자, 지역별 호스팅, 데이터 프라이버시, 비용 관리 및 위험 관리에 관한 자체 정책을 갖추고 있기 때문에 중요합니다. 단일 모델만 사용하도록 요구하는 BI 플랫폼은 이러한 환경에서 제약이 될 수 있습니다. Cognos는 거버넌스가 적용된 BI 기반과 에이전틱 기능을 제공하는 동시에 조직이 모델 전략에 대한 통제권을 유지할 수 있도록 하여 높은 유연성을 제공합니다.
이러한 유연성은 금융, 의료, 공공 부문 등 규제가 엄격한 산업에서 특히 중요합니다. 민감한 데이터를 실험을 위한 자원처럼 다루어서는 안 됩니다. 민감한 데이터는 명확한 액세스 규칙과 감사 추적을 바탕으로 철저하게 관리되어야 합니다.
12.1.3의 또 다른 핵심 변화는 MCP 지원입니다. 쉽게 말해 Cognos BI 에이전트와 API를 더 폭넓은 엔터프라이즈 워크플로에 활용할 수 있게 됩니다.
모든 사용자가 대시보드를 열고, 보고서를 찾고, 수치를 해석한 뒤, 그 결과를 다른 툴로 옮길 필요 없이 Cognos의 인사이트를 업무가 이루어지는 환경에서 바로 활용할 수 있습니다. 사용자는 Watson Orchestrate, Claude, Microsoft Copilot 또는 맞춤형 AI 애플리케이션을 통해 분석 기능을 활용할 수 있습니다.
대시보드는 여전히 중요합니다. 보고서 역시 여전히 중요합니다. 하지만 BI는 더 이상 사용자가 직접 찾아가는 목적지가 아니라, 엔터프라이즈 전반에서 공유되는 서비스로 자리 잡게 됩니다.
이번 릴리스는 보고, 데이터 모델링 및 관리 기능도 개선하여 BI 팀이 복잡한 콘텐츠를 더욱 효율적으로 구축하고 관리할 수 있도록 지원합니다.
주요 개선 사항은 다음과 같습니다.
향상된 라이프사이클 관리와 자산 관리를 통해 규정 준수와 신뢰를 유지하면서도 팀의 업무 속도를 높일 수 있습니다.
IBM Cognos Analytics 12.1.3는 기업이 보다 체계적으로 AI를 활용할 수 있도록 지원하며, 팀의 수작업을 줄이고 신뢰할 수 있는 답변을 더욱 빠르게 확보하는 동시에 거버넌스를 유지할 수 있도록 돕습니다. 그 가치의 핵심은 간단합니다. 신뢰할 수 있는 BI를 더욱 빠르고, 유연하며, 일상 업무에서 더 쉽게 활용할 수 있도록 하는 것입니다.
Cognos Analytics 12.1.3 보기 웨비나