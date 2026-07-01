IBM Cognos Analytics 12.1.3: 에이전틱 엔터프라이즈를 위한 거버넌스 기반 BI

대부분의 조직은 그 어느 때보다 많은 데이터를 보유하고 있으며, 팀이 감당할 수 있는 수준을 넘어서는 보고 요청과 기존 거버넌스 체계로는 지원하기 어려운 AI 시범 프로젝트를 동시에 안고 있습니다. 리더는 더 빠른 답변을 원합니다. 규제 기관은 더욱 명확한 통제 체계를 요구합니다. 비즈니스 사용자는 이미 사용 중인 툴에서 분석 기능을 활용하기를 원합니다. 한편 BI 팀은 여전히 신뢰할 수 있는 보고서를 유지하고, 지표를 관리하며, 감사를 지원하고, 긴급한 요청에 대응해야 합니다.

보고서는 여전히 기업 의사결정의 핵심입니다. 이사회 보고 자료, 재무제표, 규제 기관 제출 자료, 운영 대시보드, 경영진 스코어카드 모두 정확성, 데이터 계보 및 신뢰성이 요구됩니다. 문제는 기존의 보고 방식이 지나치게 많은 수작업을 필요로 한다는 점입니다. 분석가는 콘텐츠를 찾고, 수치를 설명하며, 보고서 형식을 다시 만들고, 비슷한 질문에 반복해서 답하는 데 많은 시간을 소비합니다. 그동안 비즈니스 사용자는 기다려야 하고, IT 및 거버넌스 팀은 위험 관리에 집중해야 합니다.

Cognos Analytics 12.1.3는 에이전틱 AI를 거버넌스가 적용된 BI 계층에 도입하여 팀이 승인된 데이터, 지표 및 보안 규칙을 준수하면서도 더욱 빠르게 업무를 수행할 수 있도록 지원합니다. 이번 버전에는 다음과 같은 네 가지 핵심 기능이 포함되어 있습니다.