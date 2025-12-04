멀티클라우드 DNS 관리를 간소화하고 레질리언스를 강화하는 IBM® Cloud Sync
이 새로운 솔루션은 IBM® NS1 Connect와 Amazon Route 53 간의 양방향 동기화를 지원하여 기업이 복원력을 확보하고 복잡성을 줄이며 멀티 클라우드 채택을 가속화할 수 있도록 지원합니다.
이 새로운 솔루션은 IBM® NS1 Connect와 Amazon Route 53 간의 양방향 동기화를 지원하여 기업이 복원력을 확보하고 복잡성을 줄이며 멀티 클라우드 채택을 가속화할 수 있도록 지원합니다.
IBM은 멀티 클라우드 환경에서 운영되는 조직의 DNS 관리를 간소화하도록 설계된 획기적인 솔루션인 IBM Cloud Sync의 정식 출시를 발표했습니다. Cloud Sync는 IBM NS1 Connect와 Amazon Route 53 간의 지속적인 양방향 동기화 및 정책 변환을 제공하여 팀이 아키텍처가 발전함에 따라 공급업체 전반에서 일관된 DNS 구성을 유지할 수 있도록 지원합니다.
성능, 가용성 및 유연성을 개선하기 위해 여러 클라우드 제공업체에서 애플리케이션을 실행하는 기업이 점점 더 많아지고 있습니다. DNS는 IETF RFC 표준을 기반으로 구축되었지만 각 클라우드 제공업체는 자체 트래픽 조정 구성, 메타데이터 및 정책 프레임워크를 추가합니다. 이러한 변화로 인해 관리자가 환경 전반에 균일한 구성을 적용하기가 어려워져 복원력 전략이 복잡해지고 멀티 클라우드 도입이 느려집니다.
EMA 연구에 따르면, 멀티클라우드 기업의 56%가 DNS 데이터를 동기화하는 데 어려움을 겪고 있습니다. IBM Cloud Sync는 업계에서 가장 신뢰할 수 있는 두 가지 DNS 플랫폼인 IBM NS1 Connect와 Amazon Route 53 간에 DNS 영역, 레코드 및 트래픽 조정 정책을 거의 실시간으로 동기화하여 이 문제를 직접 해결합니다.
기존 영역 전송(XFR)을 사용할 수 없는 경우 많은 팀은 수동 스크립트 또는 사용자 지정 툴을 사용하여 환경 전반에 걸쳐 DNS 구성을 조정합니다. 오류가 발생하기 쉽고 크론 작업 동기화에 의존하며 유지 관리가 어렵습니다. IBM Cloud Sync는 공급업체 전반에서 DNS 데이터의 동기화 및 변환을 자동화하여 NS1 Connect와 Amazon Route 53이 완전한 일관성을 유지하면서 병렬로 운영되도록 함으로써 이러한 문제를 해결합니다.
IBM Cloud Sync는 DNS 영역 및 메타데이터의 실시간 복제를 제공하여 제공업체 간에 구성이 일관되게 유지되도록 합니다. 클라우드 전반에서 원활한 장애 조치 및 이중화를 지원하여, 특히 팀이 공급자 간에 명확하게 매핑되지 않는 라우팅 정책과 메타데이터를 변환해야 하는 경우 위험과 지연을 유발하는 수동 동기화 프로세스를 제거합니다. 클라우드에 구애받지 않는 아키텍처를 기반으로 구축된 Cloud Sync는 조직이 유연성과 제어력을 유지하면서 공급업체 종속을 방지할 수 있도록 지원합니다.
Cloud Sync에는 백업 및 복원 기능이 포함되어 있어 고객이 DNS 영역을 S3 버킷에 저장하고 필요한 경우 이전 구성으로 빠르게 되돌릴 수 있으며, 최근 변경 사항으로 인해 예기치 않은 결과가 발생할 때 특히 유용합니다.
Cloud Sync를 통해 고객은 다음과 같은 이점을 얻을 수 있습니다.
IBM Cloud Sync는 현재 IBM® NS1 포트폴리오 내에서 강력한 신규 서비스로 제공됩니다. 지금까지 멀티 클라우드 환경에서 관리하기 어려웠던 영역을 자동화하고 예측 가능성을 제공합니다.
자세히 보고 시작하려면 IBM Cloud Sync 웹페이지를 방문하세요.