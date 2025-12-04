멀티클라우드 DNS 관리를 간소화하고 레질리언스를 강화하는 IBM® Cloud Sync

성능, 가용성 및 유연성을 개선하기 위해 여러 클라우드 제공업체에서 애플리케이션을 실행하는 기업이 점점 더 많아지고 있습니다. DNS는 IETF RFC 표준을 기반으로 구축되었지만 각 클라우드 제공업체는 자체 트래픽 조정 구성, 메타데이터 및 정책 프레임워크를 추가합니다. 이러한 변화로 인해 관리자가 환경 전반에 균일한 구성을 적용하기가 어려워져 복원력 전략이 복잡해지고 멀티 클라우드 도입이 느려집니다.

EMA 연구에 따르면, 멀티클라우드 기업의 56%가 DNS 데이터를 동기화하는 데 어려움을 겪고 있습니다. IBM Cloud Sync는 업계에서 가장 신뢰할 수 있는 두 가지 DNS 플랫폼인 IBM NS1 Connect와 Amazon Route 53 간에 DNS 영역, 레코드 및 트래픽 조정 정책을 거의 실시간으로 동기화하여 이 문제를 직접 해결합니다.

기존 영역 전송(XFR)을 사용할 수 없는 경우 많은 팀은 수동 스크립트 또는 사용자 지정 툴을 사용하여 환경 전반에 걸쳐 DNS 구성을 조정합니다. 오류가 발생하기 쉽고 크론 작업 동기화에 의존하며 유지 관리가 어렵습니다. IBM Cloud Sync는 공급업체 전반에서 DNS 데이터의 동기화 및 변환을 자동화하여 NS1 Connect와 Amazon Route 53이 완전한 일관성을 유지하면서 병렬로 운영되도록 함으로써 이러한 문제를 해결합니다.