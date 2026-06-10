IBM® Cloud 페이지로 마이그레이션하기 위한 디지털 일러스트로, 사람, 노트북 및 클라우드 아이콘이 표시되어 있음
인공지능 IT 자동화

IBM® Cloud Pak for Data 5.4를 사용하여 신뢰할 수 있는 데이터로부터 비즈니스 가치 창출

IBM Cloud Pak for Data 5.4는 조직이 하이브리드 및 멀티 클라우드 환경에서 AI 및 분석을 위한 데이터에 액세스, 관리 및 운영하는 방법을 강화할 수 있도록 설계된 포괄적인 개선 사항 세트를 도입합니다.

게시일 2026년 06월 10일

기업이 데이터 기반 이니셔티브를 계속 확장함에 따라 일관되고 안전하며 신뢰할 수 있는 데이터에 대한 필요성이 점점 더 중요해지고 있습니다. 이번 릴리스는 데이터 및 AI 워크플로의 효율성, 안정성 및 거버넌스를 개선하여 조직이 제어 및 규정 준수를 유지하면서 인사이트를 더 빠르게 제공할 수 있도록 하는 데 중점을 둡니다.

기업의 테넌트 효율성 지원

Software Hub 5.4 및 Software Hub Premium 5.4에는 플랫폼 배포 및 유지 관리를 개선하는 개선 사항과 함께 엔터프라이즈 배포의 테넌트 효율성을 지원하는 새로운 기능이 도입되었습니다.

멀티테넌시의 도입으로 조직은 환경 전반에서 향상된 제어, 유연성 및 일관성을 통해 공유 플랫폼에서 여러 팀을 효율적으로 지원할 수 있습니다. 또한 백업 및 복원 프로세스를 간소화하고, 설치 및 업그레이드 시간을 단축하고, 사용자 액세스 가시성을 개선하여 운영 오버헤드를 줄이고 거버넌스를 강화할 수 있습니다.

이 AI 어시스턴트는 향상된 에이전틱 기능을 도입하여 주요 기능 전반에서 사용자 제어, 유연성 및 전반적인 경험을 개선합니다.

IBM Cloud Pak for Data 5.4의 주요 업데이트

조직이 데이터 및 AI 이니셔티브를 지속적으로 확장함에 따라 일관된 데이터 접근, 강력한 거버넌스 및 효율적인 운영을 보장하는 것이 점점 더 중요해지고 있습니다. 팀은 분산된 데이터 관리의 복잡성을 줄이고, 데이터 품질을 개선하고, 분석 및 AI를 위해 신뢰할 수 있는 데이터에 더 광범위하게 액세스할 수 있는 방법을 모색하고 있습니다.

IBM Cloud Pak for Data 5.4는 플랫폼 전반에서 데이터의 액세스, 관리 및 운영 방식을 개선하여 이러한 우선순위를 해결하는 개선 사항을 도입합니다. 이 릴리스는 Data Virtualization, IBM® Knowledge Catalog, Master Data Management, Watson Machine Learning과 같은 핵심 서비스 전반에 걸쳐 의미 있는 업데이트를 제공합니다. 이러한 개선 사항을 통해 조직은 수동 작업을 줄이고, 데이터 신뢰를 강화하고, 데이터 및 AI 워크플로의 효율성과 확장성을 개선할 수 있습니다.

데이터 가상화

데이터 가상화의 개선 사항은 조직이 강력한 거버넌스를 유지하면서 분산 데이터에 액세스하고 관리하는 방법을 개선하는 데 중점을 둡니다.

  • 중복 자산 처리를 개선하고 표준화된 명명을 통해 더 깔끔하고 일관된 데이터 환경을 만들어 복잡성과 잠재적 오류를 줄일 수 있습니다.
  • Data Virtualization 개체 가져오기 작업 중 연결 매핑 기능이 개선되어 수동 재작업이 줄어들고 접근성이 더욱 개선되었습니다.
  • 강화된 인증 옵션과 세분화된 액세스 제어를 통해 민감한 데이터에 대한 보안을 강화할 수 있습니다.

IBM Knowledge Catalog

IBM Knowledge Catalog에서는 엔터프라이즈 전반에서 데이터 품질, 접근성 및 사용성을 개선하기 위한 개선 사항이 설계되었습니다.

  • 데이터 품질 규칙을 일괄적으로 실행할 수 있는 기능은 검증 프로세스를 간소화하고 인사이트 도출 시간을 단축합니다.
  • 최신 클라우드 데이터 소스에 대한 추가 지원으로 데이터 수집 및 강화 기능이 확장됩니다.
  • 참조 데이터 동기화는 조직이 시스템 전반에서 일관되고 재사용 가능한 데이터를 유지할 수 있도록 도와줍니다.
  • 대량 작업 및 사용자 경험이 개선되어 데이터 검색, 관리 및 거버넌스가 더욱 단순화됩니다.

Data Refinery

이번 Data Refinery 릴리스는 조직이 데이터 준비를 간소화하고, 유연성을 높이고, 운영 효율성을 개선하는 데 도움이 됩니다.

  • 프로그래밍 방식의 워크플로 생성을 통해 원활한 자동화를 구현하고, 외부 도구와의 연동성을 강화합니다.
  • 향상된 조직 및 매개변수화를 통해 데이터 세트 전반에서 파이프라인을 쉽게 관리하고 재사용할 수 있습니다.
  • 향상된 작업 제어와 확장된 연결성은 다양한 데이터 소스에 대한 더 큰 유연성과 접근성을 제공하여, 보다 효율적이고 확장 가능한 데이터 통합 워크플로를 지원합니다.

IBM Manta Data Lineage

IBM® Manta Data Lineage는 엔터프라이즈 데이터 환경 전반의 가시성, 제어 및 상호 운용성을 개선하는 데 중점을 둔 개선 사항을 도입합니다.

  • 리니지 버전 비교 및 OpenLineage 모니터링과 같은 새로운 기능은 데이터 흐름 변경 및 처리 상황에 대한 심층적인 인사이트를 제공합니다.
  • 확장된 소스 연결 및 최신 Manta 에이전트에 대한 지원은 리니지 범위를 확장하며, 일시 중지 및 다시 시작, 시간 기반 삭제, 그래프 내 소유권 가시성과 같은 기능은 사용자에게 더 큰 통제력과 투명성을 제공합니다.

이러한 업데이트를 통해 리니지 관리 효율성을 높이고 데이터 거버넌스를 강화할 수 있습니다.

Master Data Management

Master Data Management(MDM)의 이번 새 릴리스는 일관성, 데이터 이해 및 거버넌스를 개선하기 위한 기능을 강화하고 보강합니다.

  • 5.4 릴리스는 새로운 관계 검색 기능을 도입하여 데이터 엔티티가 자동으로 연결되는 방식에 대한 가시성을 높이고 정보에 입각한 의사 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.
  • 가치 기반 생존의 새로운 유연성을 통해 조직은 신뢰할 수 있는 데이터를 보다 효과적으로 정의하고 관리하여 시스템 전반의 안정성을 보장할 수 있습니다.
  • 스튜어드십 워크플로를 개선하여 지속적인 데이터 관리 및 현대화 작업을 간소화하고, 보다 세분화된 액세스 제어를 통해 거버넌스 및 규정 준수를 강화할 수 있습니다.

Watson Machine Learning

Watson Machine Learning은 AI 워크로드의 확장성과 운영 제어를 개선하는 개선 사항을 도입합니다.

  • 비동기 실행 기능은 특정 워크로드를 동시에 실행하여 전반적인 성능을 개선함으로써 보다 효율적인 처리를 가능하게 합니다.
  • 업데이트된 모델 표준을 지원함으로써 지속적으로 변화하는 AI 요구 사항과의 호환성을 보장하는 한편, 관리되는 작업 실행 역할의 도입을 통해 책임 범위를 보다 명확하게 구분함으로써 보안성과 감사 가능성을 개선합니다.

조직이 AI 및 분석을 보다 효과적으로 확장할 수 있도록 지원

IBM Cloud Pak for Data 5.4를 통해 조직은 데이터 일관성을 개선하고 거버넌스를 강화하며 AI 및 분석 이니셔티브를 보다 효과적으로 확장할 수 있습니다. 이번 릴리스는 데이터 및 AI 워크플로 전반에 걸쳐 운영을 간소화하고 제어를 강화함으로써 기업이 신뢰할 수 있는 데이터 제공을 가속화하고 보다 영향력 있는 비즈니스 성과를 달성할 수 있도록 지원합니다.

IBM Cloud Pak for Data 자세히 알아보기

IBM® Software Hub 5.4 공지 사항 읽기

Martin Oberhofer

Vice President and Distinguished Engineer, Data Core Products

IBM Software

Kimberly Shiveley

Director, Cloud Pak for Data, Optim, Security, and Core Data Content

IBM

자세히 보기 IBM Cloud Pak for Data 살펴보기 IBM Software Hub 5.4 공지 사항 읽기