Software Hub 5.4 및 Software Hub Premium 5.4에는 플랫폼 배포 및 유지 관리를 개선하는 개선 사항과 함께 엔터프라이즈 배포의 테넌트 효율성을 지원하는 새로운 기능이 도입되었습니다.

멀티테넌시의 도입으로 조직은 환경 전반에서 향상된 제어, 유연성 및 일관성을 통해 공유 플랫폼에서 여러 팀을 효율적으로 지원할 수 있습니다. 또한 백업 및 복원 프로세스를 간소화하고, 설치 및 업그레이드 시간을 단축하고, 사용자 액세스 가시성을 개선하여 운영 오버헤드를 줄이고 거버넌스를 강화할 수 있습니다.

이 AI 어시스턴트는 향상된 에이전틱 기능을 도입하여 주요 기능 전반에서 사용자 제어, 유연성 및 전반적인 경험을 개선합니다.