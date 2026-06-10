IBM Cloud Pak for Data 5.4는 조직이 하이브리드 및 멀티 클라우드 환경에서 AI 및 분석을 위한 데이터에 액세스, 관리 및 운영하는 방법을 강화할 수 있도록 설계된 포괄적인 개선 사항 세트를 도입합니다.
기업이 데이터 기반 이니셔티브를 계속 확장함에 따라 일관되고 안전하며 신뢰할 수 있는 데이터에 대한 필요성이 점점 더 중요해지고 있습니다. 이번 릴리스는 데이터 및 AI 워크플로의 효율성, 안정성 및 거버넌스를 개선하여 조직이 제어 및 규정 준수를 유지하면서 인사이트를 더 빠르게 제공할 수 있도록 하는 데 중점을 둡니다.
Software Hub 5.4 및 Software Hub Premium 5.4에는 플랫폼 배포 및 유지 관리를 개선하는 개선 사항과 함께 엔터프라이즈 배포의 테넌트 효율성을 지원하는 새로운 기능이 도입되었습니다.
멀티테넌시의 도입으로 조직은 환경 전반에서 향상된 제어, 유연성 및 일관성을 통해 공유 플랫폼에서 여러 팀을 효율적으로 지원할 수 있습니다. 또한 백업 및 복원 프로세스를 간소화하고, 설치 및 업그레이드 시간을 단축하고, 사용자 액세스 가시성을 개선하여 운영 오버헤드를 줄이고 거버넌스를 강화할 수 있습니다.
이 AI 어시스턴트는 향상된 에이전틱 기능을 도입하여 주요 기능 전반에서 사용자 제어, 유연성 및 전반적인 경험을 개선합니다.
조직이 데이터 및 AI 이니셔티브를 지속적으로 확장함에 따라 일관된 데이터 접근, 강력한 거버넌스 및 효율적인 운영을 보장하는 것이 점점 더 중요해지고 있습니다. 팀은 분산된 데이터 관리의 복잡성을 줄이고, 데이터 품질을 개선하고, 분석 및 AI를 위해 신뢰할 수 있는 데이터에 더 광범위하게 액세스할 수 있는 방법을 모색하고 있습니다.
IBM Cloud Pak for Data 5.4는 플랫폼 전반에서 데이터의 액세스, 관리 및 운영 방식을 개선하여 이러한 우선순위를 해결하는 개선 사항을 도입합니다. 이 릴리스는 Data Virtualization, IBM® Knowledge Catalog, Master Data Management, Watson Machine Learning과 같은 핵심 서비스 전반에 걸쳐 의미 있는 업데이트를 제공합니다. 이러한 개선 사항을 통해 조직은 수동 작업을 줄이고, 데이터 신뢰를 강화하고, 데이터 및 AI 워크플로의 효율성과 확장성을 개선할 수 있습니다.
데이터 가상화의 개선 사항은 조직이 강력한 거버넌스를 유지하면서 분산 데이터에 액세스하고 관리하는 방법을 개선하는 데 중점을 둡니다.
IBM Knowledge Catalog에서는 엔터프라이즈 전반에서 데이터 품질, 접근성 및 사용성을 개선하기 위한 개선 사항이 설계되었습니다.
이번 Data Refinery 릴리스는 조직이 데이터 준비를 간소화하고, 유연성을 높이고, 운영 효율성을 개선하는 데 도움이 됩니다.
IBM® Manta Data Lineage는 엔터프라이즈 데이터 환경 전반의 가시성, 제어 및 상호 운용성을 개선하는 데 중점을 둔 개선 사항을 도입합니다.
이러한 업데이트를 통해 리니지 관리 효율성을 높이고 데이터 거버넌스를 강화할 수 있습니다.
Master Data Management(MDM)의 이번 새 릴리스는 일관성, 데이터 이해 및 거버넌스를 개선하기 위한 기능을 강화하고 보강합니다.
Watson Machine Learning은 AI 워크로드의 확장성과 운영 제어를 개선하는 개선 사항을 도입합니다.
IBM Cloud Pak for Data 5.4를 통해 조직은 데이터 일관성을 개선하고 거버넌스를 강화하며 AI 및 분석 이니셔티브를 보다 효과적으로 확장할 수 있습니다. 이번 릴리스는 데이터 및 AI 워크플로 전반에 걸쳐 운영을 간소화하고 제어를 강화함으로써 기업이 신뢰할 수 있는 데이터 제공을 가속화하고 보다 영향력 있는 비즈니스 성과를 달성할 수 있도록 지원합니다.
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