IBM® Cloud Object Storage, 엔터프라이즈 규모 환경을 위한 저비용 요금제 출시
IBM은 대규모 환경을 위한 역대 최저 One-Rate 요금제를 선보입니다. 2PB 이상의 스토리지 용량에 대해 월간 TB당 미화 10달러의 가격이 적용됩니다.
IBM은 대규모 환경을 위한 역대 최저 One-Rate 요금제를 선보입니다. 2PB 이상의 스토리지 용량에 대해 월간 TB당 미화 10달러의 가격이 적용됩니다.
이 요금제는 AI, 분석 및 클라우드 네이티브 워크로드를 멀티 페타바이트 수준으로 확장하려는 조직에게 비용 효율적이고 예측 가능한 클라우드 스토리지를 제공하는 획기적인 전환점이 될 것입니다.
기업 데이터는 그 어느 때보다 빠르게 증가하고 있지만 스토리지 비용까지 비례해서 늘어날 필요는 없습니다. 총 One-Rate 스토리지 용량이 2PB 이상에 도달하면 2PB를 초과하는 용량뿐만 아니라 전체 사용량에 대해 TB당 미화 10달러의 요금이 적용됩니다.
즉, 전송료와 운영 비용이 모두 포함된 IBM의 정액제 모델을 통해 다른 주요 클라우드 제공업체의 일반적인 종량제 요금제 대비 연간 스토리지 비용을 75% 이상 절감할 수 있습니다. 이러한 비용 절감은 데이터 레이크 통합, 온프레미스 인프라 전환 및 대규모 데이터 세트 기반의 AI 프로젝트를 추진하는 기업에 특히 유용합니다.
이 요금제는 1) 급성장하는 AI 기반 워크로드의 총소유비용(TCO)을 절감하고, 2) 대규모 환경에서도 One-Rate 요금제의 포괄적 가격 체계와 일관된 성능을 유지하도록 설계되었습니다.
IBM Cloud Object Storage의 One-Rate 요금제는 스토리지, 데이터 검색, API 호출, 전송료가 모두 포함된 단일 월정액 요금제를 제공합니다. 별도의 세부 항목이 없으므로 데이터 활동이 활발해져도 예상치 못한 요금이 발생하지 않습니다. 더 많이 저장할수록 GB당 단가는 낮아지며 이러한 절감 효과는 전체 스토리지 용량에 적용됩니다. 요약하자면 One-Rate 요금제는 다음과 같은 혜택을 제공합니다.
새로운 2PB+ 요금제를 포함하여 데이터 규모에 따라 적용되는 One-Rate 가격 체계는 다음과 같습니다.
학습 데이터에 대한 지속적인 액세스가 필요한 AI 데이터 레이크하우스를 구축하든, 유동적인 스토리지 요구사항이 있는 클라우드 네이티브 애플리케이션을 실행하든, 혹은 글로벌 규모의 풍부한 미디어 콘텐츠 저장소를 관리하든, One-Rate 요금제는 스토리지 비용에 대한 불확실성 없이 비즈니스를 확장할 수 있는 확신을 드립니다.
One-Rate 요금제와 신규 2PB+ 요금제가 사용자의 워크로드를 어떻게 지원할 수 있는지 확인해보세요. IBM Cloud Object Storage 요금 페이지를 방문하거나 IBM 담당자에게 문의해 2026년 3월 31일 이전 가입을 통해 최대 75%의 절감 혜택을 받으실 수 있습니다.