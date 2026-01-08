IBM® Cloud Object Storage, 엔터프라이즈 규모 환경을 위한 저비용 요금제 출시

기업 데이터는 그 어느 때보다 빠르게 증가하고 있지만 스토리지 비용까지 비례해서 늘어날 필요는 없습니다. 총 One-Rate 스토리지 용량이 2PB 이상에 도달하면 2PB를 초과하는 용량뿐만 아니라 전체 사용량에 대해 TB당 미화 10달러의 요금이 적용됩니다.

즉, 전송료와 운영 비용이 모두 포함된 IBM의 정액제 모델을 통해 다른 주요 클라우드 제공업체의 일반적인 종량제 요금제 대비 연간 스토리지 비용을 75% 이상 절감할 수 있습니다. 이러한 비용 절감은 데이터 레이크 통합, 온프레미스 인프라 전환 및 대규모 데이터 세트 기반의 AI 프로젝트를 추진하는 기업에 특히 유용합니다.

이 요금제는 1) 급성장하는 AI 기반 워크로드의 총소유비용(TCO)을 절감하고, 2) 대규모 환경에서도 One-Rate 요금제의 포괄적 가격 체계와 일관된 성능을 유지하도록 설계되었습니다.