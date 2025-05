IBM Cloud, AI 혁신을 촉진하고 진화하는 환경에 대응하기 위한 새로운 협업 및 제품 발표

모든 산업 분야의 기업이 SAP S/4HANA Cloud로 전환함에 따라 RISE with SAP가 비즈니스 우선순위로 부상했으며, 지난 해 IBM은 RISE with SAP on IBM Power Virtual Server를 출시한다고 발표했습니다. 이는 IBM Power 고객이 ERP 혁신을 가속화할 수 있는 가장 빠르고 쉬운 방법을 제공하는 동시에, 조직이 온프레미스 ERP 환경을 클라우드로 보다 원활하게 전환 및 현대화하고 AI 기반 비즈니스 프로세스를 지원할 수 있도록 설계되었습니다.

시스템 통합업체와의 파트너십은 SAP RISE on IBM Power Virtual Server에 매우 중요합니다. IBM의 파트너 투자 프로그램은 Rise with SAP PowerVS 기회를 시작하고 확장할 수 있도록 IBM Consulting을 비롯한 주요 시스템 통합업체와의 참여도를 높이고 지원을 가속화하여 관심을 얻고 있습니다.