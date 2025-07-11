AWS에서 watsonx 확장

조직이 AI 및 데이터 이니셔티브를 계속 확장함에 따라 한 가지 분명한 것은 성공은 데이터가 있는 곳에서 작동하는 솔루션에 달려 있다는 것입니다. 데이터 센터, 엣지, 퍼블릭 클라우드 등 어디에 있든 유연성과 제어는 필수적입니다.

오늘 저희는 그 여정에서 중요한 진전을 이루게 되어 매우 기쁩니다. 이제 89개 시장에서 90개 이상의 IBM 제품을 제공하며, 여기에는 AWS의 클라우드 기반 SaaS 제품 세트로 기존 및 새로운 여러 IBM Watsonx 제품이 포함됩니다.