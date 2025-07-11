AWS에서 watsonx 확장

2025년 7월 11일
조직이 AI 및 데이터 이니셔티브를 계속 확장함에 따라 한 가지 분명한 것은 성공은 데이터가 있는 곳에서 작동하는 솔루션에 달려 있다는 것입니다. 데이터 센터, 엣지, 퍼블릭 클라우드 등 어디에 있든 유연성과 제어는 필수적입니다.
오늘 저희는 그 여정에서 중요한 진전을 이루게 되어 매우 기쁩니다. 이제 89개 시장에서 90개 이상의 IBM 제품을 제공하며, 여기에는 AWS의 클라우드 기반 SaaS 제품 세트로 기존 및 새로운 여러 IBM Watsonx 제품이 포함됩니다.
IBM은 Amazon Web Services(AWS)와의 전략적 협업을 통해 핵심 엔터프라이즈 워크플로에서 생성형 AI의 영향력을 가속화하는 IBM의 포트폴리오인 watsonx를 AWS 카탈로그에 기본 서비스로 직접 제공하기 위해 노력해 왔습니다. 이를 통해 친숙한 AWS 인프라를 사용하여 AI를 구축, 관리 및 확장하는 동시에 강력한 IBM watsonx 기능의 이점을 누릴 수 있습니다.
현재 AWS에서 클라우드 기반 SaaS로 제공되는 Watsonx 제품은 다음과 같습니다.
이 6가지 watsonx 서비스는 이제 AWS 뭄바이 지역에서 사용할 수 있으며, 이를 통해 글로벌 SaaS 영역이 크게 확장됩니다. 이를 통해 고객은 데이터 레지던시 및 규정 준수 요구 사항을 더 쉽게 충족하는 동시에 여러 지역에 걸쳐 AI 솔루션을 더 빠르게 배포할 수 있습니다.
기업이 운영 전반에 걸쳐 AI를 통합함에 따라 다음과 같은 몇 가지 주요 과제에 직면해 있습니다.
인프라를 간소화하고 AWS와의 통합을 제공함으로써 IBM은 고객이 제어 및 가시성을 유지하면서 가치 실현 시간을 단축할 수 있도록 지원합니다. 기업은 비즈니스가 가장 필요로 하는 모든 곳에서 데이터와 AI를 대규모로 안전하게 운영할 수 있습니다.
이미 AWS를 기반으로 구축 중이거나 하이브리드 클라우드 전략을 모색하고 있다면 지금이 바로 watsonx가 제공하는 서비스를 확인할 수 있는 완벽한 기회입니다.
AWS 마켓플레이스: IBM watsonx.data as a Service
AWS 마켓플레이스: IBM watsonx Orchestrate as a Service
AWS 마켓플레이스: IBM watsonx.governance as a Service