AWS에서 watsonx 확장

인공지능 컴퓨팅 및 서버

2025년 7월 11일

작성자

Ritika Gunnar

General Manager, Data and AI

IBM

조직이 AI 및 데이터 이니셔티브를 계속 확장함에 따라 한 가지 분명한 것은 성공은 데이터가 있는 곳에서 작동하는 솔루션에 달려 있다는 것입니다. 데이터 센터, 엣지, 퍼블릭 클라우드 등 어디에 있든 유연성과 제어는 필수적입니다.

오늘 저희는 그 여정에서 중요한 진전을 이루게 되어 매우 기쁩니다. 이제 89개 시장에서 90개 이상의 IBM 제품을 제공하며, 여기에는 AWS의 클라우드 기반 SaaS 제품 세트로 기존 및 새로운 여러 IBM Watsonx 제품이 포함됩니다.

AWS에서 SaaS로 제공되는 watsonx: 새로운 기능

IBM은 Amazon Web Services(AWS)와의 전략적 협업을 통해 핵심 엔터프라이즈 워크플로에서 생성형 AI의 영향력을 가속화하는 IBM의 포트폴리오인 watsonx를 AWS 카탈로그에 기본 서비스로 직접 제공하기 위해 노력해 왔습니다. 이를 통해 친숙한 AWS 인프라를 사용하여 AI를 구축, 관리 및 확장하는 동시에 강력한 IBM watsonx 기능의 이점을 누릴 수 있습니다.

현재 AWS에서 클라우드 기반 SaaS로 제공되는 Watsonx 제품은 다음과 같습니다.

  • watsonx.ai – 다양한 머신 러닝 알고리즘을 사용하여 AI 빌더가 맞춤형 AI 모델과 솔루션을 만들 수 있도록 설계된 협업 엔터프라이즈급 AI 스튜디오입니다.
  • watsonx.data – 데이터가 있는 모든 위치에서 모든 데이터를 통해 AI 및 분석을 지원하는 하이브리드 오픈 데이터 레이크하우스입니다.
  • watsonx.governance — 위험, 규정 준수 및 전체 AI 수명 주기를 관리하는 AI 거버넌스를 위한 엔드투엔드 툴킷으로 Amazon SageMaker 및 Amazon Bedrock과 통합됩니다.
  • watsonx Orchestrate – 프로세스 및 워크플로를 자동화하기 위해 AI 어시스턴트 및 AI 에이전트를 생성, 배포 및 관리하고 AmazonQ와 통합하는 데 도움이 되는 엔터프라이즈급 솔루션입니다.
  • watsonx.data intelligence – 데이터 자산을 탐색, 선별, 관리하여 온프레미스 및 클라우드 환경 전반에 걸쳐 원시 정보를 정확한 AI와 의미 있는 인사이트로 전환합니다.
  • IBM DataStage(watsonx.data integration의 일부) 업계를 선도하는 대규모 데이터 통합입니다.

AWS 뭄바이 지역에서 데이터 및 AI 플랫폼의 가용성 확대

이 6가지 watsonx 서비스는 이제 AWS 뭄바이 지역에서 사용할 수 있으며, 이를 통해 글로벌 SaaS 영역이 크게 확장됩니다. 이를 통해 고객은 데이터 레지던시규정 준수 요구 사항을 더 쉽게 충족하는 동시에 여러 지역에 걸쳐 AI 솔루션을 더 빠르게 배포할 수 있습니다.

이 파트너십이 중요한 이유

기업이 운영 전반에 걸쳐 AI를 통합함에 따라 다음과 같은 몇 가지 주요 과제에 직면해 있습니다.

  • 속도 — 파일럿에서 프로덕션으로 빠르게 이동하고 민첩하게 반복할 수 있습니다.
  • 거버넌스 — AI가 투명하고 규정을 준수하며 비즈니스 위험 프레임워크에 부합하도록 보장합니다.
  • 유연성 — 클라우드, 온프레미스 또는 엣지 등 가장 큰 가치를 제공하는 모든 곳에 AI를 배포할 수 있습니다.

인프라를 간소화하고 AWS와의 통합을 제공함으로써 IBM은 고객이 제어 및 가시성을 유지하면서 가치 실현 시간을 단축할 수 있도록 지원합니다. 기업은 비즈니스가 가장 필요로 하는 모든 곳에서 데이터와 AI를 대규모로 안전하게 운영할 수 있습니다.

이 다음 단계는 무엇일까요?

이미 AWS를 기반으로 구축 중이거나 하이브리드 클라우드 전략을 모색하고 있다면 지금이 바로 watsonx가 제공하는 서비스를 확인할 수 있는 완벽한 기회입니다.

AWS 마켓플레이스: IBM watsonx.data as a Service

AWS 마켓플레이스: IBM watsonx Orchestrate as a Service

AWS 마켓플레이스: IBM watsonx.governance as a Service

AWS 마켓플레이스: IBM watsonx.ai

 

