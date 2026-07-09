IBM Bob, Premium Package와 새로운 엔터프라이즈 AI 기반으로 에이전틱 소프트웨어 개발을 한 단계 발전시키다

IBM은 오늘 엔터프라이즈 소프트웨어 개발 라이프사이클 전반에서 에이전틱 소프트웨어 개발을 지원하도록 설계된 IBM Bob의 주요 업데이트를 발표합니다. 이번 릴리스에서는 Premium Package를 비롯해 새로운 아키텍처 기능, 엔터프라이즈 관리 기능 강화, 지역별 배포 옵션 확대를 선보입니다. 이를 통해 조직은 AI 기반 소프트웨어 엔지니어링을 대규모로 현대화하고, 효과적으로 관리하며, 최적화할 수 있습니다.

에이전틱 소프트웨어 개발은 기업이 소프트웨어를 개발하고, 현대화하며, 유지 관리하는 방식을 빠르게 바꾸고 있습니다. 조직은 AI 기반 코딩 지원을 넘어, IDE에 국한되지 않고 소프트웨어 개발 라이프사이클 전반에서 AI가 소프트웨어의 계획, 실행, 검증, 보안, 운영을 지원하는 에이전틱 소프트웨어 개발로 나아가고 있습니다. AI가 엔터프라이즈 엔지니어링 전반에 자리 잡으면서, 과제는 더 이상 단순히 코드를 생성하는 것이 아닙니다. 이제는 복잡한 엔터프라이즈 시스템을 빠르고 신뢰할 수 있으며 체계적으로 이해하고, 현대화하고, 관리하며, 발전시키는 것이 중요합니다.

이러한 과제는 현대화 과정에서 특히 두드러집니다. 오랫동안 운영된 시스템에는 깊이 내재된 비즈니스 로직, 문서화되지 않은 종속성, 변경에 취약한 검증 절차, 그리고 수년간의 운영 과정에서 축적된 조직의 지식이 담겨 있는 경우가 많습니다. 성공적인 현대화는 단순히 코드를 변환하는 것만으로 이루어지지 않습니다. 복잡한 시스템을 이해하고, 비즈니스 의도를 유지하며, 변경 사항을 검증하고, 위험을 관리하며, 소프트웨어 개발 라이프사이클 전반의 작업을 조율해야 합니다. IBM은 이러한 과제를 해결할 수 있는 차별화된 역량을 갖추고 있습니다. Java, IBM i, IBM Z 환경을 현대화해 온 IBM의 수십 년간의 경험은 전용 워크플로, 재사용 가능한 스킬, 플랫폼별 전문성을 통해 Bob에 반영되었습니다. 이를 통해 기업은 더욱 일관되고 체계적인 방식으로 신뢰를 바탕으로 현대화를 추진할 수 있습니다.