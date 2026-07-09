IBM Bob, Premium Package와 새로운 엔터프라이즈 AI 기반으로 에이전틱 소프트웨어 개발을 한 단계 발전시키다

이 패키지는 소프트웨어 개발 라이프사이클 전반에서 여러 단계의 소프트웨어 개발 및 현대화 작업을 계획하고, 실행하며, 검증하고, 관리하는 AI 기반 개발 파트너인 Bob의 핵심 기능을 더욱 확장합니다.
IBM은 오늘 엔터프라이즈 소프트웨어 개발 라이프사이클 전반에서 에이전틱 소프트웨어 개발을 지원하도록 설계된 IBM Bob의 주요 업데이트를 발표합니다. 이번 릴리스에서는 Premium Package를 비롯해 새로운 아키텍처 기능, 엔터프라이즈 관리 기능 강화, 지역별 배포 옵션 확대를 선보입니다. 이를 통해 조직은 AI 기반 소프트웨어 엔지니어링을 대규모로 현대화하고, 효과적으로 관리하며, 최적화할 수 있습니다.
에이전틱 소프트웨어 개발은 기업이 소프트웨어를 개발하고, 현대화하며, 유지 관리하는 방식을 빠르게 바꾸고 있습니다. 조직은 AI 기반 코딩 지원을 넘어, IDE에 국한되지 않고 소프트웨어 개발 라이프사이클 전반에서 AI가 소프트웨어의 계획, 실행, 검증, 보안, 운영을 지원하는 에이전틱 소프트웨어 개발로 나아가고 있습니다. AI가 엔터프라이즈 엔지니어링 전반에 자리 잡으면서, 과제는 더 이상 단순히 코드를 생성하는 것이 아닙니다. 이제는 복잡한 엔터프라이즈 시스템을 빠르고 신뢰할 수 있으며 체계적으로 이해하고, 현대화하고, 관리하며, 발전시키는 것이 중요합니다.
이러한 과제는 현대화 과정에서 특히 두드러집니다. 오랫동안 운영된 시스템에는 깊이 내재된 비즈니스 로직, 문서화되지 않은 종속성, 변경에 취약한 검증 절차, 그리고 수년간의 운영 과정에서 축적된 조직의 지식이 담겨 있는 경우가 많습니다. 성공적인 현대화는 단순히 코드를 변환하는 것만으로 이루어지지 않습니다. 복잡한 시스템을 이해하고, 비즈니스 의도를 유지하며, 변경 사항을 검증하고, 위험을 관리하며, 소프트웨어 개발 라이프사이클 전반의 작업을 조율해야 합니다. IBM은 이러한 과제를 해결할 수 있는 차별화된 역량을 갖추고 있습니다. Java, IBM i, IBM Z 환경을 현대화해 온 IBM의 수십 년간의 경험은 전용 워크플로, 재사용 가능한 스킬, 플랫폼별 전문성을 통해 Bob에 반영되었습니다. 이를 통해 기업은 더욱 일관되고 체계적인 방식으로 신뢰를 바탕으로 현대화를 추진할 수 있습니다.
IBM은 플랫폼별 기능, 워크플로, 전문성을 Bob에 확장할 수 있는 새로운 방식인 IBM Bob Premium Package를 선보이게 되어 매우 기쁩니다.
엔터프라이즈 개발에 모든 환경에 똑같이 적용되는 단일한 접근 방식은 없습니다. Java 애플리케이션을 현대화하는 데 필요한 지식과 툴, 워크플로는 IBM i 시스템이나 미션 크리티컬 메인프레임 애플리케이션을 다룰 때와는 다릅니다. 각 환경은 저마다 고유한 아키텍처와 런타임 특성, 통합 방식, 검증 요구 사항, 운영상의 제약을 가지고 있습니다. Premium Package는 일관된 개발 경험을 유지하면서도 도메인 지능과 수십 년간 축적된 엔터프라이즈 전문성을 Bob에 직접 제공합니다.
이는 엔터프라이즈 팀이 일회성 마이그레이션 프로젝트뿐 아니라 플랫폼별 엔지니어링 작업의 전체 라이프사이클을 지원하는 AI를 필요로 하기 때문입니다. IBM Bob Premium Package를 사용하면 팀은 핵심 Java, IBM i, IBM Z 환경 전반에서 플랫폼을 이해하는 AI를 활용해 일상적인 개발, 문제 해결, 문서화, 테스트, 현대화, 거버넌스 작업을 수행할 수 있습니다.
Premium Package는 IBM Bob에 다음 기능을 확장 제공합니다.
초기 제공 제품에는 IBM Bob Premium Package for Java Modernization, IBM Bob Premium Package for i, IBM Bob Premium Package for Z가 포함됩니다. 이 패키지는 소프트웨어 개발 라이프사이클 전반에서 여러 단계의 소프트웨어 개발 및 현대화 작업을 계획하고, 실행하며, 검증하고, 관리하는 AI 기반 개발 파트너인 Bob의 핵심 기능을 더욱 확장합니다.
각 패키지는 기업의 핵심 업무를 운영하는 플랫폼에 특화된 기능을 제공합니다.
Premium Package for Java Modernization은 복잡한 엔터프라이즈 애플리케이션 환경 전반에서 버전 업그레이드, 런타임 현대화, UI 전환, 테스트, 보안 취약점 해결을 위한 안내형의 반복 가능한 워크플로를 제공하여 팀이 엔터프라이즈 Java 애플리케이션을 현대화하고 유지 관리할 수 있도록 지원합니다.
주요 기능은 다음과 같습니다.
Premium Package for i는 RPG 및 IBM i 팀이 기존 IBM i 환경 내에서 직접 애플리케이션을 개발하고, 이해하고, 문서화하며, 문제를 해결하고, 현대화할 수 있도록 지원합니다. 이 패키지의 대표적인 아키텍처 기능은 Native Connection으로, Bob이 QSYS에서 소스 멤버를 직접 읽고 네이티브 워크플로를 통해 IBM i와 상호 작용할 수 있도록 지원합니다. 이를 통해 기존의 내보내기-편집-가져오기 과정을 반복해야 하는 번거로움을 줄이고, 개발자가 실제 운영 중인 시스템과 더욱 밀접하게 작업할 수 있도록 지원합니다.
주요 기능은 다음과 같습니다.
Premium Package for Z는 메인프레임 팀이 더욱 뛰어난 시스템 이해와 거버넌스를 바탕으로 대규모 IBM Z 애플리케이션을 이해하고, 개발하고, 문서화하며, 리팩터링하고, 현대화할 수 있도록 지원합니다. 핵심 기반은 Z Understand입니다. 이 정적 분석 플랫폼은 COBOL, PL/I, Assembler, JCL 및 관련 아티팩트를 포함한 대규모 메인프레임 환경을 분석해 질의 가능한 리포지토리로 구축합니다. 이를 통해 Bob은 확률적 코드 생성에 의존하지 않고 애플리케이션 메타데이터를 대상으로 결정론적인 쿼리를 수행할 수 있습니다.
주요 기능은 다음과 같습니다.
초기 고객 도입 사례는 이러한 접근 방식의 가치를 보여줍니다. 플랫폼별 전문성과 체계적인 워크플로를 통해 애플리케이션 품질을 유지하면서 배포 위험은 줄이고 현대화는 크게 가속화할 수 있음을 입증했습니다.
이번 릴리스에서는 Premium Package와 함께 공유 에이전트와 하네스를 중심으로 구축된 통합 아키텍처를 선보입니다. 이를 통해 모든 환경에서 개발 작업을 계획하고, 실행하며, 조율하기 위한 공통 실행 기반을 제공합니다.
Bob은 에이전틱 소프트웨어 개발에 맞춰 설계되어, AI를 하나의 개발 인터페이스에만 국한하지 않고 계획과 개발은 물론 테스트, CI/CD, 운영에 이르기까지 소프트웨어 엔지니어링이 이루어지는 모든 단계에서 AI 기능을 활용할 수 있도록 합니다.
공유 워크플로 엔진은 AI 에이전트, 엔터프라이즈 툴, 사람의 승인 절차를 결합한 재사용 가능하고 거버넌스가 적용된 다단계 엔지니어링 워크플로를 제공합니다. 이를 통해 팀 전반으로 확장 가능한 반복형 소프트웨어 제공 프로세스를 구현할 수 있습니다.
네이티브 툴 호출, 병렬 실행, 서브에이전트, 백그라운드 작업 오케스트레이션과 같은 새로운 아키텍처 기능을 통해 Bob은 소프트웨어 개발 라이프사이클 전반에서 점점 더 복잡해지는 엔지니어링 작업을 더욱 효율적으로 조율할 수 있습니다. 이러한 기능은 응답성을 높이는 동시에 더욱 정교한 에이전틱 워크플로를 구현하여 일상적인 개발 생산성을 향상시킵니다. 병렬 툴 실행은 여러 차례의 검색, 파일 작업, 검증 단계를 포함하는 복잡한 작업에 필요한 시간을 크게 단축할 수 있습니다. 서브에이전트는 독립된 컨텍스트에서 전문적인 작업을 수행한 뒤 필요한 결과만 반환하여 효율성을 높입니다. 또한 백그라운드 작업을 통해 장시간 실행되는 작업도 개발자의 워크플로를 방해하지 않고 계속 수행할 수 있습니다. 또한 작업을 더욱 간소화하기 위해 Bob의 다섯 가지 모드를 Agent, Plan, Ask의 세 가지 모드로 통합했습니다.
이러한 아키텍처 기능은 엔터프라이즈 소프트웨어 개발이 계속 발전함에 따라 IBM Bob이 새로운 엔터프라이즈 워크플로, 재사용 가능한 스킬, 플랫폼 전문성, AI 네이티브 엔지니어링 기능을 지속적으로 확장해 나갈 수 있는 기반을 마련합니다.
AI 도입이 확대됨에 따라 개발 리더에게는 사용 현황, 거버넌스, 최적화, 비용을 한눈에 파악할 수 있는 가시성이 더욱 중요해지고 있습니다.
Bob의 새로운 엔터프라이즈 관리 기능은 조직이 팀을 관리하고, 사용량을 모니터링하며, 리소스를 할당하고, 배포 전반을 효과적으로 관리할 수 있도록 다양한 기능을 제공합니다. 이러한 기능은 조직이 책임감 있게 AI 도입을 확대할 수 있도록 지원하는 동시에, 리더가 사용 패턴과 운영 성과를 더욱 투명하게 파악할 수 있도록 설계되었습니다.
이번 릴리스의 주요 추가 기능 중 하나는 IBM Bob의 엔터프라이즈 분석 시스템인 Bobalytics입니다. Bobalytics는 생산성, 품질, 거버넌스, 사용 현황, 비용에 대한 가시성을 제공하여 조직이 엔터프라이즈 AI 도입을 최적화할 수 있도록 지원합니다. 이를 통해 엔지니어링 리더는 책임감 있게 AI를 확장하면서 소프트웨어 제공 성과를 향상시킬 수 있습니다.
IBM은 일본과 유럽에 새로운 지역별 배포 옵션을 추가해 Bob의 글로벌 지원 범위를 확대하고 있습니다. 이를 통해 조직은 지역별 데이터 저장 위치 및 데이터 주권 요구 사항을 충족하는 동시에, 글로벌 팀은 Bob을 더욱 유연하게 배포하고 도입할 수 있습니다. 엔터프라이즈 AI 도입이 확대됨에 따라 지역별 규제와 조직의 요구 사항에 부합하는 배포 옵션을 제공하는 것은 여전히 중요한 우선 과제입니다.
엔터프라이즈 소프트웨어 개발에는 단순히 더 빠른 코드 생성만으로는 충분하지 않습니다. 조직에는 복잡한 시스템을 이해하고, 소프트웨어 개발 라이프사이클 전반의 작업을 조율하며, 비즈니스 의도를 유지하고, 거버넌스를 적용하고, 엔지니어링 팀이 신뢰를 바탕으로 변화를 추진할 수 있도록 지원하는 AI가 필요합니다.
이번 릴리스는 이러한 요구를 바탕으로 설계되었습니다. Premium Package는 Java, IBM i, IBM Z에 특화된 전문성을 개발자의 워크플로에 직접 제공합니다. Bob 아키텍처의 발전은 앞으로의 기능 확장을 위한 더욱 강력한 기반을 마련했으며, 새로운 엔터프라이즈 관리 기능과 확대된 지역별 제공 범위는 조직이 더 높은 가시성과 거버넌스, 유연성을 바탕으로 AI를 도입할 수 있도록 지원합니다.
수십 년간 운영된 애플리케이션을 현대화하든, 비즈니스 크리티컬 플랫폼을 지원하든, 여러 팀에 걸쳐 AI 기반 개발을 확장하든, IBM Bob은 실제 엔터프라이즈 소프트웨어 개발 환경에 맞춰 지속적으로 발전하는 엔터프라이즈 개발 파트너입니다.
이러한 기능을 여러분이 직접 활용하실 수 있게 되어 매우 기쁩니다. 새로운 Premium Package를 살펴보고 최신 플랫폼 기능을 직접 경험해 보세요. 또한 IBM Bob의 최신 릴리스가 AI 기반 코딩 지원을 넘어, 거버넌스가 적용된 엔터프라이즈 규모의 소프트웨어 제공으로 팀의 업무 방식을 어떻게 발전시킬 수 있는지 확인해 보세요.