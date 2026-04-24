IBM, 2025년 Palo Alto Networks 어워드 5개 부문 수상

이 연례 어워드는 지난 회계 연도 동안 고객 보안에 대한 탁월한 성과와 헌신을 보여준 Palo Alto Networks 파트너 중 엘리트 그룹을 선정하여 시상합니다. 엄격하고 객관적인 선정 과정을 보장하기 위해 올해 수상자는 다음과 같은 포괄적인 핵심 성과 지표를 기준으로 파트너를 평가하는 데이터 기반 방법론을 통해 결정되었습니다.

성과 : 예약 규모 및 성장, 신규 고객 증가, 파트너 주도 비즈니스, 거래 규모 및 성장

: 예약 규모 및 성장, 신규 고객 증가, 파트너 주도 비즈니스, 거래 규모 및 성장 전략적 참여: 순 신규 고객 확보 성과 및 파트너 주도 비즈니스 및 파이프라인 개발에서의 성공

IBM Consulting 사이버 보안 서비스의 전략적 파트너십 담당 부사장인 Tim van Den Heede는 "IBM과 Palo Alto Networks 간의 파트너십은 IBM의 AI 기반 산업 전문성과 Palo Alto Networks의 시장을 선도하는 포괄적인 AI 기반 보안 플랫폼을 결합했다는 점에서 매우 특별합니다."라고 말합니다. "우리는 함께 가치 실현 시간을 단축하고, 비용을 절감하며, 대규모로 사이버 복원력을 높이는 동시에 안전한 AI 및 클라우드 도입을 가능하게 합니다. 이는 오늘날의 위협 환경의 현실에 대응하고 고객에게 측정 가능한 성과를 제공하기 위해 구축된 강력한 협력 관계입니다."

Palo Alto Networks의 최고 파트너십 책임자인 Simone Gammeri는 "사이버 보안에서 특히 신뢰할 수 있는 파트너 에코시스템은 전체 고객 여정에 걸쳐 가치를 더합니다."라고 말합니다. "모든 유형의 파트너는 당사가 앞으로 확장하고 성장하는 데 핵심적인 역할을 하며, 고객이 필요로 하는 AI 기반의 통합 보안 플랫폼 접근 방식을 제공하는 데 기여합니다. IBM과의 파트너십을 인정하게 되어 자랑스럽게 생각하며, 복잡한 보안 과제를 함께 해결해 나갈 지속적인 혁신을 기대합니다.”