에이전트 AI의 미래를 위한 API 혁신을 앞당기는 IBM API Connect

이제 API Connect v12는 IBM과 Software AG의 웹메소드 API 관리 포트폴리오에서 수십 년간 쌓아온 통합 리더십을 하나의 하이브리드 지능형 API 관리 기반에 통합합니다. 이는 광범위한 IBM webMethods 하이브리드 통합 플랫폼의 일부로도 제공됩니다.

기업들은 점점 더 분산형 클라우드 네이티브 마이크로서비스로 전환하고 있습니다. 대규모 API 연결, 보안, 관리의 복잡성으로 인해 엣지에서 민첩하고 가벼운 게이트웨이 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 조직의 67%가 마이크로서비스 아키텍처를 적극적으로 구현하고 있으며, 이러한 추세는 2024년 25억 달러에서 2033년까지 100억 달러 이상으로 확대될 것으로 예상되는 마이크로서비스 API 게이트웨이 시장의 강력한 성장에 더욱 반영되고 있습니다.

이러한 맥락에서 DataPower Nano Gateway는 애플리케이션 엣지에서 직접 경량의 엔터프라이즈급 보안, 제어 및 중개를 제공합니다. 20MB 미만의 RAM과1 1초 미만의 시작 시간을 제공하는 이 솔루션은 API가 실제로 실행되는 곳에 거버넌스와 신뢰를 내장하여 중앙 집중식 병목 현상을 제거하고 지연 시간을 줄이며 각 마이크로서비스가 독립적으로 확장할 수 있도록 지원합니다. 기본 제공되는 선언적 YAML 기반 정책, 제로 트러스트 적용, OpenTelemetry 가시성을 통해 개발자는 하이브리드, 멀티 클라우드, 온프레미스 환경 전반에서 워크로드를 일관되게 보호하고 모니터링할 수 있습니다.

API Connect 에코시스템 내에서 작동하는 DataPower Nano Gateway는 임베디드 마이크로서비스 수준 적용부터 중앙 집중식 엔터프라이즈 게이트웨이 처리까지 유연한 런타임 전략을 제공함으로써 기존의 DataPower Gateway를 보완합니다.