에이전트 AI의 미래를 위한 API 혁신을 앞당기는 IBM API Connect
IBM은 IBM API Connect의 역량을 확장하며, 차세대 지능형 분산 시스템인 DataPower Nano Gateway와 API Studio를 위한 기반을 마련하고 있습니다.
이러한 발전은 최신 API Connect 버전 12 릴리스와 함께 개발자와 기업이 에이전틱 AI의 미래를 위해 API를 안전하게 생성, 관리 및 소셜화할 수 있도록 지원하는 통합된 AI 지원 플랫폼을 제공합니다.
이제 API Connect v12는 IBM과 Software AG의 웹메소드 API 관리 포트폴리오에서 수십 년간 쌓아온 통합 리더십을 하나의 하이브리드 지능형 API 관리 기반에 통합합니다. 이는 광범위한 IBM webMethods 하이브리드 통합 플랫폼의 일부로도 제공됩니다.
기업들은 점점 더 분산형 클라우드 네이티브 마이크로서비스로 전환하고 있습니다. 대규모 API 연결, 보안, 관리의 복잡성으로 인해 엣지에서 민첩하고 가벼운 게이트웨이 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 조직의 67%가 마이크로서비스 아키텍처를 적극적으로 구현하고 있으며, 이러한 추세는 2024년 25억 달러에서 2033년까지 100억 달러 이상으로 확대될 것으로 예상되는 마이크로서비스 API 게이트웨이 시장의 강력한 성장에 더욱 반영되고 있습니다.
이러한 맥락에서 DataPower Nano Gateway는 애플리케이션 엣지에서 직접 경량의 엔터프라이즈급 보안, 제어 및 중개를 제공합니다. 20MB 미만의 RAM과1 1초 미만의 시작 시간을 제공하는 이 솔루션은 API가 실제로 실행되는 곳에 거버넌스와 신뢰를 내장하여 중앙 집중식 병목 현상을 제거하고 지연 시간을 줄이며 각 마이크로서비스가 독립적으로 확장할 수 있도록 지원합니다. 기본 제공되는 선언적 YAML 기반 정책, 제로 트러스트 적용, OpenTelemetry 가시성을 통해 개발자는 하이브리드, 멀티 클라우드, 온프레미스 환경 전반에서 워크로드를 일관되게 보호하고 모니터링할 수 있습니다.
API Connect 에코시스템 내에서 작동하는 DataPower Nano Gateway는 임베디드 마이크로서비스 수준 적용부터 중앙 집중식 엔터프라이즈 게이트웨이 처리까지 유연한 런타임 전략을 제공함으로써 기존의 DataPower Gateway를 보완합니다.
개발 팀이 분산형 클라우드 네이티브 아키텍처를 채택함에 따라 기업들도 API의 빠른 성장과 복잡성을 따라잡기 위해 고군분투하고 있습니다. Gartner에 따르면 2025년까지 85% 이상의 기업이 애플리케이션을 현대화하고 민첩성을 향상하기 위해 API 우선 개발 방식을 채택할 것이며, 전체 라이프사이클에 걸쳐 설계, 테스트 거버넌스 및 배포를 자동화하는 도구에 대한 수요가 급증할 것으로 예상됩니다.3
이러한 운영 및 거버넌스 부담의 증가에 대응하기 위해 API Studio는 API의 설계, 테스트, 배포 방식을 획기적으로 간소화하는 AI 기반의 전체 라이프사이클 환경을 제공합니다. 데스크톱, IDE, 웹 전반에서 협업을 지원하며, API 라이프사이클의 모든 단계를 코드로 중심 방식으로 관리할 수 있어 팀이 일관된 방식으로 프로그래밍 기반 작업을 수행할 수 있습니다.
API Studio는 앞서 발표한 API 에이전트의 기능을 포함한 AI 기반 작성, 유효성 검사 및 정책 생성을 통해 개발을 가속화하는 동시에 규정 준수 및 거버넌스를 보장합니다. 또한 팀은 게시된 API에 대한 MCP 서버를 생성할 수 있습니다. 통합 CI/CD 파이프라인과 Git 기반 워크플로가 엔드투엔드 추적 기능을 제공하여 개발자의 수작업을 줄이고 플랫폼 엔지니어링 팀에게 확장성, 일관성 및 품질을 제공합니다.
API Connect와의 긴밀한 통합으로 설계 시간 및 런타임 관리를 연결하여 개념에서 프로덕션까지 원활하고 자동화된 경로를 생성합니다.
기업이 하이브리드 및 멀티 클라우드 아키텍처로 전환함에 따라 API 에코시스템은 클라우드, 게이트웨이, 런타임 환경 전반에 걸쳐 점점 더 세분화되고 있습니다. 2025 Gartner Magic Quadrant API 관리 부문 보고서에 따르면 이제 조직은 일관된 보안 및 정책 제어를 유지하기 위해 중앙 집중식 게이트웨이뿐 아니라 분산 및 이기종 배포 전반에서 API를 관리할 수 있는 플랫폼이 필요합니다.
API Connect V12는 라이프사이클 거버넌스를 통합하고 AWS 및 Azure와 같은 타사 런타임과의 페더레이션을 포함하여 하이브리드 환경 전반에서 관리를 간소화하는 통합 컨트롤 플레인을 통해 이러한 요구를 해결합니다. 또한 이번 릴리스에서는 API를 검색, 사용 및 소셜화할 수 있는 최신 개발자 포털을 도입하여 생성, 관리, 보안 및 소비 전반에 걸쳐 일관된 환경을 조성합니다.
API Connect, DataPower Gateway, 그리고 새로운 DataPower Nano Gateway 간의 향상된 통합은 배포 모델 전반에 걸쳐 일관된 정책, 분석 및 가시성을 보장합니다. 앞으로도 IBM은 점점 더 분산되는 애플리케이션의 수요를 충족하기 위해 페더레이션, 컨버전스, AI 기반 거버넌스를 지속적으로 확장해 나갈 것입니다.
API는 지능형 에이전트가 자율적으로 디지털 기능을 발견, 오케스트레이션, 관리하는 에이전틱 AI 시스템의 기반으로 빠르게 자리 잡고 있습니다. 이제 기업들은 임베디드 제어를 위한 DataPower Nano Gateway, AI 기반 자동화를 위한 API Studio, 통합 거버넌스를 위한 API Connect V12를 기반으로 자체 관리가 가능한 AI 지원 API 에코시스템을 구축할 수 있습니다.
AI 관리가 모델, 워크플로, 상호 작용을 관리하는 분야로 부상함에 따라, API Connect는 이 진화하는 영역에 신뢰, 가시성, 제어를 제공하는 아키텍처를 제공합니다.
DataPower Nano Gateway, API Studio, API Connect V12가 정식 버전으로 출시되면서 IBM은 API Connect를 AI 시대의 API 혁신을 위한 허브로 발전시키고 있습니다.
이번 릴리스는 엣지부터 엔터프라이즈까지 민첩성, 보안, 인텔리전스를 제공하여 개발자와 조직이 빠르게 진화하는 AI 중심 세상에서 자신 있게 혁신할 수 있도록 지원합니다.