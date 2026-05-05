에이전틱 시대를 앞당기기 위한 Think 2026에서의 IBM 발표

에이전틱 시대는 다가오는 것이 아니라 이미 도래했습니다. 보스턴에서 열린 Think 2026에서 IBM은 전체 포트폴리오에 걸친 새로운 제품, 기능, 파트너십을 대거 발표하며 이를 공식화했습니다.
매사추세츠 보스턴에서 5월 4일부터 7일까지 개최되는 Think 2026은 선도적인 조직들이 AI를 핵심으로 비즈니스를 재설계하여 전례 없는 ROI를 실현하는 에이전틱 전환을 이루는 자리입니다. 올해 행사는 비전 있는 리더, 실무자, 글로벌 선도 기업들이 모여 더 스마트한 AI 중심 기업으로 나아가는 방향을 제시합니다.
4일간 진행되는 기조연설, 세션, 혁신 프리뷰를 통해 IBM은 에이전틱 AI, 하이브리드 클라우드, 자동화 등 다양한 영역에 걸친 대규모 발표를 선보이고 있습니다. 다음은 Think 2026에서 IBM이 발표한 주요 내용입니다.
IBM® Bob(Pro, Pro+, Ultra, Enterprise SaaS 플랜)—IBM Bob은 기업이 애플리케이션을 구축하고 현대화하며 관리하는 방식을 혁신하도록 설계된 AI 기반 소프트웨어 개발 시스템입니다. 기존 코딩 어시스턴트와 달리 Bob은 엔드투엔드 개발 동반자로서, 단일 통합 환경에서 시스템 설계와 코드 생성부터 테스트, 보안, 배포까지 모든 과정을 지원합니다. 에이전틱 AI와 멀티 모델 인지 기능을 기반으로 구축된 Bob은 코드베이스, 워크플로, 기업 표준을 이해하여 복잡한 작업을 자동화하고 생산성을 향상시키며, 최신 시스템과 레거시 시스템 전반에서 보안이 강화된 운영 준비 상태의 소프트웨어를 더 빠르게 제공합니다.
IBM® Concert는 기존 툴에서 생성되는 신호를 시스템 전반에 걸친 공유 컨텍스트로 연결하고, 하이브리드 환경 전반에서 조율된 실행으로 이어지도록 하는 에이전틱 운영 플랫폼입니다. 이 플랫폼은 Concert, Instana, Turbonomic, SevOne, Cloud Pak for AIOps의 강점을 기반으로 각 인사이트를 통합하고 중요한 요소를 상호 연관 지으며, 팀과 AI 에이전트가 하나로 조사하고 판단하며 실행할 수 있도록 지원하여 문제를 사전에 예측하고, 장애를 더 빠르게 해결하며, 성능, 비용, 복원력을 지속적으로 최적화할 수 있도록 합니다.
IBM® Sovereign Core는 기업, 정부, 서비스 제공자가 데이터, 운영, 거버넌스에 대한 완전한 고객 통제 하에 AI 준비가 된 주권 환경을 배포하고 운영할 수 있도록 합니다. 이 솔루션은 고객이 운영하는 AI 제어 계층, 지속적인 컴플라이언스 증빙, 그리고 모든 하이브리드 환경 전반에서 거버넌스가 적용된 에이전틱 워크플로를 결합한 실행 가능한 통합 주권 소프트웨어 스택을 제공합니다. IBM Sovereign Core에는 조직이 자체 사용자용으로 구성할 수 있는 확장 가능한 카탈로그가 포함되어 있으며, 자체 애플리케이션을 추가하거나 AMD, ATOS, Cegeka, Cloudera, Dell, Elastic, HCL, Intel, Mistral, MongoDB, Palo Alto Networks를 포함한 파트너 에코시스템의 IBM, 타사, 오픈 소스 소프트웨어 및 서비스를 사전 검증된 형태로 구성할 수 있습니다.
현재 IBM의 일부가 된 Confluent는 Fortune 500 기업의 40% 이상에 실시간 데이터를 제공하는 세계적인 데이터 스트리밍 플랫폼입니다. IBM과 Confluent는 함께 실시간 비즈니스 이벤트를 거버넌스가 적용된 AI 활용 준비 데이터로 전환하여 기업 전반의 애플리케이션, 분석, AI 에이전트에 제공하는 개방형 하이브리드 데이터 기반을 제공합니다. Confluent는 Kafka, Flink, Iceberg 등 개방형 표준을 기반으로 데이터의 실시간 스트리밍, 연결, 처리, 거버넌스를 지원하는 완전한 플랫폼을 제공합니다. Confluent 플랫폼은 watsonx, IBM Z, IBM® webmethods 하이브리드 통합을 포함한 IBM 포트폴리오와 네이티브로 통합됩니다. 예를 들어 IBM® watsonx.data와 Confluent Tableflow는 함께 작동하여 실시간 데이터 스트림을 분석 및 비즈니스 인텔리전스를 위한 오픈 테이블 형식으로 즉시 활용할 수 있도록 합니다.
AI 도입은 가속화되고 있지만, 대부분의 기업은 에이전트, 툴, 시스템이 분산된 환경을 관리해야 하는 상황에 놓여 있습니다. IBM® watsonx Orchestrate는 이러한 복잡성을 정리하기 위해 통합된 에이전틱 제어 계층을 제공하며, 고객이 전체 AI 에코시스템에 대해 중앙화된 가시성, 제어, 최적화를 확보할 수 있도록 합니다. 이를 통해 고객은 개별적인 시범 운영에서 벗어나 보안성과 효율성을 갖춘 운영 규모의 AI로 전환하고, 측정 가능한 비즈니스 성과를 달성할 수 있습니다.
Core Software용 AI Editions는 DB2, Cognos Analytics, CP4BA, Content Cortex, ACE, CP4I, ELM, MQ, B2Bi SaaS, OMS 전반에 걸쳐 목적에 맞게 설계된 IBM의 AI 어시스턴트, 에이전트, 에이전틱 툴킷을 통합합니다. 이 기능들은 기업 시스템과 워크플로에 직접 통합되어 사용자가 자연어로 상호작용하고, 관련 컨텍스트를 파악하며, 문제를 진단하고, 성능을 최적화하며, 작업을 자동화하고, 기업 수준의 통제, 투명성, 인간의 감독 하에 최적의 다음 조치를 수행할 수 있도록 합니다. 이를 통해 기업은 분산되고 전문가 의존적인 작업 방식에서 벗어나 AI 네이티브 실행으로 전환할 수 있으며, IBM® Core Software 전반에 걸쳐 거버넌스가 적용된 도메인 특화 AI를 내재화하여 생산성, 복원력, 가치 실현 시간을 개선할 수 있습니다.
Vault Enterprise 2.0은 ID 기반 보안을 현대화하기 위한 업데이트를 도입하여 조직이 하이브리드 및 멀티클라우드 환경 전반에서 비밀 정보 관리를 안전하게 확장하고 단순화할 수 있도록 지원합니다. 이 솔루션은 워크로드 ID 페더레이션을 통해 장기 자격 증명을 제거하고, 자격 증명 수명주기 자동화를 개선하며, 대규모 및 신규 워크로드를 위한 고성능 암호화를 지원하는 데 중점을 둡니다. 또한 이번 릴리스는 통합, 사용성, 온보딩을 개선하고 새로운 버전 관리 및 지원 모델을 도입하여 플랫폼 및 보안 팀이 Vault를 기업 규모로 운영하기 쉽게 만듭니다.
IBM® zSecure Secret Manager는 IBM® z/OS 환경을 위한 정책 기반 자동화된 인증서 수명주기 관리 기능을 제공합니다. IBM® Vault Self-Managed for Z 및 LinuxONE과 같은 기업용 인증 기관과 통합함으로써 IBM® zSecure Secret Manager는 조직이 z/OS에서 인증서 갱신을 자동화할 수 있도록 합니다.
IBM® Cyber Fraud는 데이터 수집을 자동화하고 조사 워크플로를 오케스트레이션하며, 사기, 결제, 보안 시스템 전반에서 자연어 기반 분석을 가능하게 하는 AI 지원 사기 조사 플랫폼을 제공합니다. 분산된 데이터를 단일 조사 워크스페이스로 통합함으로써 팀이 의사결정을 가속화하고, 일관성을 개선하며, 수작업 부담을 줄일 수 있도록 합니다. 최대 90% 더 빠른 조사 속도를 통해 조직은 사기를 보다 효율적으로 해결하고, 운영 비용을 절감하며, 재무적 손실을 최소화할 수 있습니다.
Infragraph로 구동되는 HCP Terraform이 이제 퍼블릭 프리뷰로 제공됩니다. Infragraph는 중앙 집중식 이벤트 기반 지식 그래프를 통해 하이브리드 환경을 단일 화면에서 볼 수 있는 통합 뷰를 제공함으로써 조직이 복잡한 데이터 사일로를 극복할 수 있도록 지원합니다. 이를 통해 운영을 간소화하고 복구 작업을 자동화하는 데 활용할 수 있는 인프라 인사이트를 제공합니다.
watsonx.data의 실시간 컨텍스트는 데이터가 변경되는 동안에도 지속적으로 액세스 가능한 형태로 AI 에이전트에 제공되며, 해당 데이터가 무엇을 의미하는지 이해할 수 있도록 비즈니스 의미, 시맨틱, 정책과 함께 전달됩니다. Confluent의 Real-Time Context Engine과 함께 사용하면 스트리밍 데이터와 엔터프라이즈 데이터를 시맨틱 강화 및 거버넌스와 결합하여, 에이전트가 완전하고 정확한 인사이트를 확보하고 신뢰할 수 있는 의사결정을 내릴 수 있도록 합니다.
Agentic Data Integration(IBM® watsonx.data integration에서 프리뷰 제공)은 비즈니스 사용자에게 데이터 제공을 가속화하는 동시에 엔지니어링 팀이 더 높은 가치의 혁신에 집중할 수 있도록 지원합니다. 비즈니스 사용자는 자연어로 데이터를 요청할 수 있으며, AI 에이전트는 이를 운영 환경에 바로 적용 가능한 파이프라인으로 변환하여 데이터를 신속하게 제공하고, 거버넌스와 사람 개입 제어를 함께 적용합니다. 수작업 중심의 분산된 접근 방식을 넘어섬으로써 데이터 팀은 증가하는 AI 및 분석 수요에 보다 효과적으로 대응하며 확장할 수 있습니다.
IBM® DataPower Interact Gateway는 에이전트, 모델, 툴과 엔터프라이즈 API 및 데이터 간의 모든 상호작용을 관리하고 보호하며 관찰하는 AI 중재 거버넌스 게이트웨이입니다. AI 트래픽에 맞게 사후적으로 개조된 기존 API 게이트웨이와 달리, 이 솔루션은 컨텍스트 인식 기반의 통합 게이트웨이를 제공하여 AI 상호작용 계층에서 직접 보안, 거버넌스, 관측 기능을 적용함으로써 기업이 아키텍처를 재구성하지 않고도 AI를 안전하게 관리하고 확장할 수 있도록 합니다.
데모 요청하기. Interact Gateway가 포함된 API Connect 맞춤형 데모를 통해 기능과 이점을 확인해 보세요.
IBM® Z Database Assistant는 Db2와 IMS 운영에 지능형 기능을 직접 적용하여 데이터베이스 상태를 지속적으로 평가하고 인사이트를 제공하며 수작업을 줄이기 위한 조치를 안내합니다. 사후 대응 중심의 문제 해결에서 선제적 데이터베이스 관리로 전환함으로써 데이터의 지속적인 가용성과 최적화를 보장하고, 기업이 신뢰할 수 있는 IBM Z 데이터를 활용해 AI의 가치를 대규모로 극대화할 수 있도록 합니다.
Content Cortex는 기업이 에이전틱 자동화를 위해 콘텐츠를 준비하고, 관리하며, 활용할 수 있도록 지원하는 차세대 지능형 콘텐츠 서비스 시스템입니다. 이 플랫폼은 분기 보고서와 세금 문서와 같은 정적 콘텐츠에 대해 최고 수준의 수집, 압축, 검색 성능을 제공하도록 설계되었습니다. 여러 시스템에 걸쳐 콘텐츠를 검색하고, 읽고, 검증하고, 조정하는 데 많은 시간을 소요하던 팀은 이제 업무 속도와 신뢰도를 근본적으로 향상시키는 방식으로 작업할 수 있습니다.
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Think 2026에서 IBM® SQL Data Insights Pro를 소개합니다. 이 솔루션은 데이터 이동 없이 원시 SQL 쿼리를 실시간 의사결정에 활용 가능한 인사이트로 전환하는 Db2 for z/OS용 지능형 계층입니다. 자동화된 시맨틱 패턴 탐지와 자연어 설명을 결합하여 숨겨진 트렌드를 발견하고 이상 징후를 식별하며 성능을 제자리에서 최적화함으로써, 팀이 빠르고 정확하며 신뢰성 있게 데이터 기반 실행으로 나아갈 수 있도록 지원합니다.
Docling for IBM® watsonx는 문서를 Markdown, JSON, HTML과 같은 구조화된 AI 활용 준비 데이터 형식으로 변환할 수 있도록 지원하는 문서 인텔리전스 플랫폼입니다. 이 플랫폼은 문서를 검색, RAG, 에이전틱 워크플로에 활용할 수 있도록 준비하는 과정을 간소화하는 동시에, AI의 고품질 정보 검색과 해석에 필수적인 구조와 컨텍스트를 유지합니다.
watsonx.data의 OpenRAG는 분산된 기업 지식과 AI를 연결하는 개방형 에이전틱 RAG 프레임워크로, 에이전트가 검색, 추론, 검증을 수행할 수 있도록 하여 팀이 더 적은 노력으로 더 빠르게 신뢰할 수 있는 AI 워크플로를 구축할 수 있도록 합니다. 이 솔루션은 문서 처리를 위한 Docling, 하이브리드 검색 및 검색을 위한 OpenSearch, 에이전트 오케스트레이션을 위한 Langflow를 결합하여 즉시 사용할 수 있는 구성 가능한 스택으로 제공되며, 수집, 검색, 검색 결과 활용, 오케스트레이션 전반에 걸친 구축 작업을 줄여줍니다.
기업은 사람 중심의 데이터 인터페이스(API, 대시보드)에서 벗어나 추론하고 워크플로를 오케스트레이션하며 실행까지 수행할 수 있는 AI 에이전트로 전환하고 있습니다. watsonx.data 2.3.2에서는 IBM은 데이터 플랫폼 기능을 표준화되고 검색 가능한 툴로 노출하는 관리형 MCP 서버를 도입하여 에이전트가 데이터를 안전하고 동적으로 활용할 수 있도록 합니다. IBM watsonx.data는 이제 모든 작업이 기업 보안 및 컴플라이언스 통제 하에 유지되도록 하면서 에이전트 활용이 가능한 플랫폼으로 자리매김합니다.
IBM은 NVIDIA GPU와의 협업 및 이를 기반으로 구축된 watsonx.data Presto C++용 GPU 가속 쿼리 처리 기능의 프라이빗 기술 프리뷰를 출시합니다. 분석 워크로드를 CPU에서 GPU로 전환함으로써 기존 SQL이나 데이터 파이프라인을 변경하지 않고도 더 빠른 인사이트와 낮은 비용을 제공합니다. AI와 분석을 보다 효율적으로 확장하려는 조직은 프리뷰에 참여하여 향후 방향을 함께 만들어갈 수 있습니다.
이것은 시작에 불과합니다. 이번 주 동안 IBM의 최신 Think 2026 발표가 공개되는 대로 여기에서 계속 업데이트를 확인해 보세요. Think News 팀과 함께 현장의 지속적인 소식을 확인하고, Think에서 발표되는 주요 이슈에 대한 독점 보도를 통해 중요한 기술 산업 트렌드를 계속 확인해 보세요.