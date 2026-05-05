에이전틱 시대를 앞당기기 위한 Think 2026에서의 IBM 발표

매사추세츠 보스턴에서 5월 4일부터 7일까지 개최되는 Think 2026은 선도적인 조직들이 AI를 핵심으로 비즈니스를 재설계하여 전례 없는 ROI를 실현하는 에이전틱 전환을 이루는 자리입니다. 올해 행사는 비전 있는 리더, 실무자, 글로벌 선도 기업들이 모여 더 스마트한 AI 중심 기업으로 나아가는 방향을 제시합니다.

4일간 진행되는 기조연설, 세션, 혁신 프리뷰를 통해 IBM은 에이전틱 AI, 하이브리드 클라우드, 자동화 등 다양한 영역에 걸친 대규모 발표를 선보이고 있습니다. 다음은 Think 2026에서 IBM이 발표한 주요 내용입니다.